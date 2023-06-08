3 hành động chị em phụ nữ CỰC MÊ trong 'cuộc yêu' nhưng lại ngại nói ra, cánh mày râu nên biết để 'chiều chuộng' vợ ngay

Dưới đây là những điều mà chị em cực thích trong mỗi lần 'ân ái' với người thương nhưng hầu hết đều ngại nói ra vì mắc cỡ.

Hãy khen đối phương đặc biệt là “cô bé” của nàng

Khoa học đã chứng minh, những phụ nữ cảm thấy tự tin với “cô bé” của mình sẽ cởi mở hơn trong chuyện phòng the và chính sự thư giãn đó sẽ giúp họ dễ dàng đạt được cực khoái. Vậy nên, hãy nhiệt tình nói cho người phụ nữ của mình biết cô ấy trông tuyệt vời và hấp dẫn thế nào. Đừng bao giờ bỏ qua hay xem nhẹ những tiểu tiết như vậy nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Đảo ngược vị trí để tạo cảm giác mới

Hãy tìm ra đâu là vị trí và tư thế khiến cô ấy hứng thú nhất. Thông thường, tư thế Cowgirl – cô gái ngồi trên, quay lưng về bạn và giúp “cậu nhỏ” chạm đến điểm G dễ dàng theo một cách hoàn toàn mới – là một lựa chọn hoàn hảo và đáng thử.

Ảnh minh họa: Internet

“Chạm” vào cô gái của bạn nhiều hơn

Bạn hãy giúp đối phương thư giãn bằng cách massage với tinh dầu vì những tiếp xúc nhạy cảm sẽ làm tăng lượng hormone oxytocin và testosterone đồng thời cũng làm gia tăng ham muốn ở phụ nữ.

Nếu bạn làm được điều này chắc chắn chẳng có cô gái nào có thể khống chế được cảm xúc, chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy bạn mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-hanh-ong-chi-em-phu-nu-cuc-me-trong-cuoc-yeu-nhung-lai-ngai-noi-ra-canh-may-rau-nen-biet-e-chieu-chuong-vo-ngay-589968.html