1 giờ đêm, cô thư ký còn nhắn hẹn chồng đi ký hợp đồng, vợ lén đến địa chỉ đã gửi thì sững sờ khi thấy bộ đồ gợi cảm mà ả ta đang mặc

Chị vốn là người phụ nữ từng trải và có nhiều mối quan hệ chính vì vậy chị thừa thông minh để hiểu xã hội ngoài kia có vô vàn cạm bẫy. Chị vẫn luôn nhắc nhở chồng điều đó, chị mong anh luôn đặt gia đình lên hàng đầu và dĩ nhiên mỗi lần vợ nói vậy anh liền nói 1 câu mà bao người đàn ông vẫn hay nói: "Em yên tâm anh sẽ không làm gì có lỗi với vợ con em đâu, làm vợ thì em phải tin anh chứ”.

Mỗi lần đến công ty anh thấy cô thư ký mắt cứ lúng liếng là chị đã thấy không thích rồi. Nhưng vì giữa họ cũng chưa có biểu hiện gì đáng nghi nên chị không làm gì được. Hơn nữa chị cũng tin chồng, vì ngày nào về nhà anh cũng ôm vợ trong vòng tay rồi mới chịu đi ngủ, anh vẫn nói yêu chị thường xuyên.

Hôm đó chị không ngủ được nên qua phòng sách định lên mạng đọc gì đó. Đúng lúc ấy chị thấy chiếc điện thoại mà chồng dùng cho công việc cứ nhấp nháy. Chị tò mò lần mật khẩu rồi mở ra xem, sững sờ khi thấy người có tên là Hằng cty nhắn đến. Chị biết ngay là cô thư ký:

- Anh ơi em có hợp đồng cần ký.

Xem thời gian chị thấy cô ta nhắn lúc hơn 1 giờ đêm.Chị nghĩ bụng thời gian này thì còn ký hái gì nữa, sao không để mai. Nghĩ có chuyện chẳng lành chị nhắn lại:

- Giờ anh mới đọc tin nhắn, hợp đồng gì vậy em.

- Ôi anh chưa ngủ à, em nhớ anh quá nên nhắn tin ra hiệu xem anh có đó không mà. Chị ta có ở nhà không? Mình gặp nhau đi anh.

- Giờ này ư? Vợ anh ngủ rồi, em muốn gặp ở đâu.

- Đến nhà nghỉ tình yêu nhé, mấy hôm rồi không được ngủ với anh. Em nhớ sắp phát điên rồi.



Ảnh minh họa: Internet

Một lúc sau khi đang lái xe đi chị nhận được tin nhắn địa chỉ. Đến điểm hẹn chị hít 1 hơi thật sâu rồi đi lên phòng, nghe tiếng gõ cửa cô thư ký hớn hở chạy ra. Cánh cửa vừa hé mở cô ta chết sững khi thấy chị đứng đó với vẻ mặt giận dữ vô cùng. Chị đẩy cánh cửa vào khiến cô ta loạng choạng ngã nhào xuống đất. Nhìn cô thư ký trên người mặc mỗi bộ đồ khiêu gợi chị nhếch mép.

Sau khi dạy ả ta một bài học chị trở về nhà. Hơn 2 giờ sáng chị bật điện sáng trưng lên chị tức giận kéo chồng dậy. Nhìn vẻ mặt tức giận ứa nước mắt của vợ mặt anh tái dại đi, chị đóng sầm cửa bỏ chạy ra ngoài anh chạy theo van xin nhưng bị chị cự tuyệt. Vậy đấy hạnh phúc để gây dựng được thì mất rất nhiều thời gian nhưng để đạp đổ thì chỉ mất 1 phút thậm chí 1 giây thôi.