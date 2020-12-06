Theo nhân tướng học, những đường nét trên khuôn mặt ảnh hưởng rất lớn đến tài vận cũng như tính cách của mỗi chúng ta. Đặc biệt là vùng trán, lông mày. Vậy xương lông mày nhô cao ở đàn ông và phụ nữ nói lên điều gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Về tổng quan thì xương lông mày nhô cao có thể hiểu là hiện tượng phần xương mặt tại vùng lông mày nhô cao hơn so với các vị trí khác trên trán. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy rõ phần thịt nổi lên trên lông mày, đặc biệt là khi nhìn theo góc nghiêng. Đặc điểm này phổ biến với người phương Tây và khá hiếm gặp với những người Á Đông.

Theo nhân tướng học thì bất kể nam hay nữ thì phần trán đều được phân thành các khu vực quan trọng sau: Thiên Trung, Thiên Đình, Tư Không, Trung Chính thuộc cung Quan Lộc và Ấn Đường (giữa 2 lông mày) thuộc Mệnh Cung. Đây được xem như những khu vực xương cốt, khí sắc ảnh hưởng nhiều đến vận mệnh. Bằng cách dựa vào những khảo sát từ các khu vực trên, những người có chuyên môn sẽ có thể cho chúng ta biết được vận mệnh cũng như tính cách của mình.

Những người đàn ông hay phụ nữ có đặc điểm này đều được đánh giá là tài sắc vẹn toàn, gặp nhiều điều may trong cuộc sống. Họ sở hữu những nét tính cách mạnh mẽ, là người ưa thích sự mạo hiểm. Tuy nhiên, họ hơi cực đoan, có lập trường vững vàng và không thích nghe lời người khác.

Đàn ông xương lông mày nhô cao

Tướng xương lông mày nhô cao

Tướng số của những người đàn ông sở hữu đặc điểm này thường được đánh giá là rất tốt. Họ đa phần là những người gặp nhiều may mắn, phần phúc trong cuộc sống, có nét đại quý.

Tướng số của những người đàn ông sở hữu đặc điểm này thường được đánh giá là rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tính cách

Họ là những người nổi bật với sự lạc quan, tích cực của mình, biết cố gắng, phấn đấu trong công việc. Hơn nữa, họ còn giỏi trong việc nắm bắt các cơ hội đến với mình, từ đó gặt hái nhiều thành công. Họ cũng là người biết quan tâm, giúp đỡ người khác nhưng thường thực hiện âm thầm, đôi khi khiến người khác hiểu lầm là lạnh lùng, khó gần.

Công việc

Trong công việc, những người đàn ông này chủ yếu dựa vào lý trí, nguyên tắc và tính công bằng, cộng thêm việc nắm bắt cơ hội tốt nên được các đồng nghiệp yêu mến. Họ luôn được tin tưởng để giao các trách nhiệm, trọng trách lớn, được cấp trên tin tưởng. Sự nghiệp phát triển nhanh chóng, dù còn trẻ nhưng đã sở hữu tài sản lớn.

Trong công việc, những người đàn ông này chủ yếu dựa vào lý trí, nguyên tắc và tính công bằng - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm

Cánh mày râu có đặc điểm này thường là những người cẩn trọng trong việc tìm kiếm bạn đời. Một khi đã chọn được người phù hợp thì họ sẽ hết lòng yêu thương, quan tâm, chăm sóc và rất chung thủy. Từ đó cuộc sống gia đình cũng hạnh phúc và đầm ấm.

Ngoài ra, nếu những người đàn ông không chỉ có vùng lông mày nhô cao mà còn sở hữu lông mày không mọc theo khung xương thì thường là những người có ý chí cao. Trong cuộc sống, họ rất gan dạ, quật cường, luôn tiến về phía trước nhưng hơi cao ngạo.

Phụ nữ có xương lông mày nhô cao

Tính cách

Những người phụ nữ sở hữu đặc điểm này thường được đánh giá là những người mạnh mẽ, cá tính mạnh, bản lĩnh, khí chất cao. Từ đó họ thu hút và gây ấn tượng được với mọi người xung quanh.

Những người phụ nữ sở hữu đặc điểm này thường được đánh giá là những người mạnh mẽ, cá tính mạnh, bản lĩnh, khí chất cao - Ảnh minh họa: Internet

Công việc

Những người phụ nữ này thường rất thông minh, nhạy bén trong công việc, đặc biệt là các ngành nghề liên quan đến kinh doanh. Họ có con đường sự nghiệp thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Từ đó đạt được nhiều thành tựu từ rất sớm, có vị trí cao trong xã hội.

Những người phụ nữ này thường rất thông minh, nhạy bén trong công việc, đặc biệt là các ngành nghề liên quan đến kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm

Đường tình duyên của những phụ nữ này không được tốt. Họ kém may mắn trong chuyện tình cảm, thường lận đận, nhiều người cho rằng họ có tướng sát chồng dẫn đến cuộc sống gia đình không hạnh phúc.

Một số tướng lông mày phổ biến

Có rất nhiều kiểu lông mày trong xem tướng. Trong giới hạn bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về 5 kiểu lông mày phổ biến sau:

Lông mày nhỏ, thưa, không đều, sợi ngả màu vàng thường là những người gặp vấn đề xấu về tiền bạc. Không thể làm được việc lớn, số phải xa quê.

Lông mày bên cao bên thấp là lông mày có hình dạng sắc thái không tương xứng là kẻ có tính tình cố chấp, quan niệm cổ hủ, theo một chiều.

Lông mày ngắn, mọc không đều, rời rạc và thưa thớt thường chỉ những người tình cảm nhạt nhẽo, tài chính bất ổn, anh em bất hòa.

Lông mày lá liễu, dài thon ở đuôi, đầu thuôn tròn, thanh mảnh là những người dễ bị người khác chi phối, phải có sự dìu dắt mới có thể thành công được.

Lông mày dài và mịn, trông thanh nhã là biểu hiện của sự thông minh, khéo léo tay chân lẫn cách ứng xử.

Quan niệm về xem tướng đã có từ rất lâu và đã ảnh hưởng đến nếp sống của nhiều người. Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt rõ ràng ranh giới giữa việc tham khảo thông tin và mê tín dị đoan. Bạn đọc chỉ nên xem bài viết này như một nguồn thông tin tham khảo, không nên quá tin vào nó mà rơi vào trạng thái lo lắng không cần thiết. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề xương lông mày nhô cao có thể giúp ích cho các bạn.