Xui xẻo khó tránh, 3 con giáp vận trình đột nhiên xuống dốc trong giữa tuần, gặp đủ xui xẻo, họa thị phi đeo bám

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 06:15

Xin chia buồn nếu bạn nằm trong danh sách 3 con giáp xui xẻo vào giữa tuần. Làm gì cũng phải thật cẩn trọng kẻo bị tiểu nhân hãm hại, mang họa vào thân.

 

Tuổi Dần

Giữa tuần có lẽ là thời điểm khó khăn với người tuổi Dần, khi bạn phải đón nhận những điều không mong muốn trong sự nghiệp. Để hạn chế ảnh hưởng của các hung tinh, bạn cần hạn chế tính cách nóng nảy, nghĩ gì nói nấy dễ gây mất lòng người khác của mình. 

Xui xẻo khó tránh, 3 con giáp vận trình đột nhiên xuống dốc trong giữa tuần, gặp đủ xui xẻo, họa thị phi đeo bám - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bản mệnh còn phải đề phòng kẻ tiểu nhân do hung tinh Thiên Cẩu mang lại. Đối phương có thể cảm thấy ngứa mắt vì những gì mà bạn đã gặt hái được. Vì vậy, con giáp này chớ nên tin người quá mức, làm gì cũng cần phải hết sức cẩn thận, tránh chủ quan lơ là.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu nổi tiếng là người nóng tính, tính tình "thẳng như ruột ngựa" nên thường nhận phần thiệt thòi về mình khi hay nói ra những điều không đáng nói. Nhưng điều đáng buồn hơn là con giáp này không biết rút kinh nghiệm vì cho rằng đó là cá tính của mình.

Xui xẻo khó tránh, 3 con giáp vận trình đột nhiên xuống dốc trong giữa tuần, gặp đủ xui xẻo, họa thị phi đeo bám - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người này vốn là những người ăn nói không giữ miệng nên thường làm cho người bên cạnh mất lòng, do đó, Dậu nhớ cẩn thận. Trong giữa tuần, Dậu sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống “chướng tai gai mắt” khiến Dậu dễ “vạ miệng”. 

Tuổi Tý

Bản mệnh cảm thấy mình đã quá sức vì công việc bề bộn mà sức người có hạn. Việc thường xuyên phải quay cuồng với giấy tờ sổ sách khiến bạn mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí có người còn nảy sinh ý định muốn nghỉ việc ngay lập tức.

Xui xẻo khó tránh, 3 con giáp vận trình đột nhiên xuống dốc trong giữa tuần, gặp đủ xui xẻo, họa thị phi đeo bám - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài lộc, bạn cần thận trọng trong các kế hoạch đầu tư, kinh doanh. Mọi quyết định đều nên được tính toán thận trọng, tham khảo các luồng thông tin để tránh rủi ro không đáng có, gây hao tài tốn của. Nếu không cố gắng thay đổi cách ăn nói, khéo léo hơn một chút thì đừng hỏi tại sao thị phi liên tục bủa vây, nhiều người bực bội nói xấu sau lưng. Đừng để lời nói hủy hoại tương lai của mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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