Xuất hành lúc này vào đầu năm thế nào cũng giàu sang đầy nhà, phú quý cả năm Đinh Dậu 2017

Tâm linh - Tử vi 18/01/2017 16:26

Sau đây sẽ là những giờ khởi hành có thể khiến cả năm đầy may mắn, tài lộc

Theo qua niệm từ xa xưa, mọi người luôn muốn chọn giờ, ngày tốt để xuất hành vào đầu năm để mang lại những vận may, điều tốt đẹp cho cả năm. Do đó, chọn ngày giờ xuất hành thế nào thì tốt luôn cần thiết với nhiều người Việt. Sau đây sẽ là những giờ khởi hành có thể khiến cả năm đầy may mắn, tài lộc

Xuất hành lúc này vào đầu năm thế nào cũng giàu sang đầy nhà, phú quý cả năm Đinh Dậu 2017 - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Một số chuyên gia đã đưa ra những giờ xuất hành hợp với tuổi để có một năm tốt đẹp về sau: 

- Giờ Tý (23 giờ - 1 giờ sáng) hợp với người tuổi Thìn, Thân, Sửu, không hợp với người tuổi Thìn

- Giờ Dần (3 giờ - 5 giờ) hợp với ngườu tuổi Ngọ, Tuất, Hợi nhưng không hợp với người tuổi Thân

- Giờ Mùi (13 giờ - 15 giờ), đây là giờ cực xấu, đại kỵ xuất hành

- Giờ Dậu (17 - 19 giờ) hợp với người tuổi Tỵ, Sửu, Thìn, không hợp với tuổi Mão.

Mùng 1 năm nay cũng được xem là ngày xuất hành rất tốt.

Bên cạnh đó thì cũng có quan điểm rằng nếu xuất hành theo hướng tốt thì cầu may mắn cả năm. Và tùy mỗi hướng xuất hành mà thể hiện mong ước, cầu mong trời phật với một ý nghĩa khác nhau. Và sau đây là một số ý kiến để bạn đọc tham khảo để có một năm thật rực rỡ nhé!

Xuất hành lúc này vào đầu năm thế nào cũng giàu sang đầy nhà, phú quý cả năm Đinh Dậu 2017 - Ảnh 2
Ảnh: Internet

- Sáng mồng 1 Tết nếu xem đúng giờ khởi hành, đi về hướng Tây Bắc thì cả năm sẽ có chuyện vui

- Khởi hành đi hướng phương Bắc thì là mong hạnh phúct? viên mãn, gia đình hạnh phúc, hòa hợp, buôn may bán đắt

- Muốn buôn bán đắt hàng, nhận được nhiều phúc lộc thì khởi hành từ hướng  Đông Bắc

- Cầu mong tiền bạc đầy nhà, giàu sang thì xuất phát đầu năm từ phương Đông Nam hay phương Nam

- Cầu mong thăng quan tiến chức thì khởi hành từ hướng Tây

- Có không may mắc bệnh tật thì xuất hành từ phương Tây Nam để cầu khỏe mạnh.

- Và đặc biệt tránh xuất hành đầu năm hướng chính Đông vì đại kỵ.

Những tuổi khắc, đại kỵ không nên khởi hành vào sáng mồng 1 Tết. Và nếu khởi hành vào mồng 2, 3 thì nên đi về hướng Tây, đây là hướng cầu tiền tài rất tốt

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

 

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