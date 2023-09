Xuất hành lúc này vào đầu năm thế nào cũng giàu sang đầy nhà, phú quý cả năm Đinh Dậu 2017

Theo qua niệm từ xa xưa, mọi người luôn muốn chọn giờ, ngày tốt để xuất hành vào đầu năm để mang lại những vận may, điều tốt đẹp cho cả năm. Do đó, chọn ngày giờ xuất hành thế nào thì tốt luôn cần thiết với nhiều người Việt. Sau đây sẽ là những giờ khởi hành có thể khiến cả năm đầy may mắn, tài lộc