Xin chúc mừng TOP 3 con giáp liên tục trúng số độc đắc trong tuần tới (26/9 - 2/10/2022)

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 19:15

3 con giáp may mắn tài lộc đỏ chót, liên tục trúng độc đắc, vơ sạch tiền tài vận may của thiên hạ.

Tuổi Mão

Theo tử vi phương Đông, tuần tới tuổi Mão đặc biệt vượng đường sự nghiệp bởi nhận được sự quan tâm của cấp trên. Sự nỗ lực trong suốt thời gian qua của bạn đã được cấp trên ghi nhận. Thời gian này, Mão có thể mạnh dạn đưa ra những ý tưởng mới trong công việc, biết đâu, đó sẽ là cơ hội ghi điểm, giúp bạn trên con đường thăng tiến sau này.

Mão sẽ có năm mới phơi phới hân hoan, làm ăn thuận lợi. Chẳng những được thần tài chiếu cố, Mão còn được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương ầm ầm. Con giáp giàu có này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay, muốn khổ cũng không được. 

Tuổi Mão sớm gầy dựng cơ ngơi ổn định, vững chắc, làm bàn đạp để tiếp tục phát triển vào năm sau. Từ đó, cuộc sống trở nên thoải mái, nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng. Con giáp này sẽ có một tháng túi tiền rủng rỉnh, tiêu không phải nghĩ. Nhờ tài khí tích tụ, dù là làm kinh doanh hay làm công ăn lương, bạn cũng sẽ có những khoản thu ngoài bất ngờ.

Xin chúc mừng TOP 3 con giáp liên tục trúng số độc đắc trong tuần tới (26/9 - 2/10/2022) - Ảnh 1
Con giáp giàu có này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong tuần tới, người tuổi Tý có nhiều niềm vui bất ngờ, tiền tài tăng không ngừng, công việc hay cuộc sống đều suôn sẻ bất ngờ. Con giáp gặp vận may tiền tài, có thể may mắn trúng thưởng. Không chỉ vậy, con giáp này sẽ có cơ hội được thăng chức, tiền thưởng cũng không ít. Người tuổi Tý nên tranh thủ cơ hội trong thời gian này để làm giàu.

Người tuổi Tý nhanh nhẹn, khôn ngoan và biết cách tận dụng thời cơ để vươn lên nên sớm gặt hái thành công trong cuộc sống. Chỉ cần chớp lấy vận may trời cho Tý ắt phú quý an nhàn, tiền nhiều vô kể. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trước đây không mấy như ý nhưng hiện tại và tương lai sẽ giúp Tý vươn lên đổi đời, phú quý phát tài. 

Con giáp này đã cảm nhận được rõ sự may mắn thay đổi. Không chỉ vượng về đường tài lộc mà tình duyên, gia đạo của người tuổi Tý cùng vô cùng êm ấm, hạnh phúc.

Xin chúc mừng TOP 3 con giáp liên tục trúng số độc đắc trong tuần tới (26/9 - 2/10/2022) - Ảnh 2
Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trước đây không mấy như ý nhưng hiện tại và tương lai sẽ giúp Tý vươn lên đổi đời, phú quý phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận thế của người tuổi Thìn trong tuần tới vô cùng đỏ. Không chỉ là chuyện tình cảm mà còn là công việc sự nghiệp đều thuận lợi. Tuần này là tuần may mắn của người tuổi Thìn. Họ không chỉ có thu nhập tăng mà những dự định kế hoạch đều có thể thành công ngoài mong đợi.

Người tuổi Thìn làm gì cũng đều thành công, như chuyện tốt đẹp đều bày sẵn cho họ. Con giáp này sẽ có cơ hội kiếm được một khoản tiền lớn. Cũng trong thời gian này, người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều vận may trong tình duyên và sự nghiệp.

Do cung phúc đức của con giáp này xuất hiện cát tinh “Lộc Hỷ” nên sự nghiệp phát triển nhanh chóng, công việc hoàn thành xuất sắc, mọi áp lực đều được giải tỏa vì vậy tinh thần, tâm trạng của người tuổi Thìn cũng trở nên vui vẻ, thoải mái. Thu nhập của con giáp này cũng gia tăng nhanh chóng cùng với sự thăng tiến của công việc.

Xin chúc mừng TOP 3 con giáp liên tục trúng số độc đắc trong tuần tới (26/9 - 2/10/2022) - Ảnh 3
Con giáp này sẽ có cơ hội kiếm được một khoản tiền lớn, cũng trong thời gian này, người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều vận may trong tình duyên và sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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