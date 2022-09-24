Tử vi 7 ngày tới (25/9 - 1/10/2022), vạn sự hóa điềm lành, 3 con giáp đón 'hỷ sự lâm môn', sự nghiệp thăng hoa, tài vận dồi dào không ngừng, lội ngược dòng ngoạn mục, giàu sang phú quý

Thời gian này, tuổi Hợi sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu trong. Trong con đường sự nghiệp của tuổi Hợi sẽ có những bước chuyển biến bất ngờ, có cơ hội thăng tiến tăng lương tăng bổng.

Người tuổi Hợi không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân luôn xuất hiện đúng lúc để phù trợ. Bất cứ làm việc gì, tuổi Hợi cũng gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, kéo theo tài vận dồi dào. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng hiện tại tuổi Hợi sẽ lấy lại được những gì đã mất. Dự kiến, cuối năm mọi thứ thuận buồm xuôi gió, càng tiến về phía trước càng gặp nhiều điều tốt đẹp.

Đúng 7 ngày tới (25/9 - 1/10), vận khí của người tuổi Dậu sẽ tăng lên bất ngờ. Họ dù có gặp chút khó khăn trong cuộc sống hay công việc sẽ có người giúp đỡ, nhanh chóng vượt qua tình trạng khó khăn để hoàn thành công việc một cách xuất chúng. Khi vận khí tốt, có nhiều cơ hội chuyển vận giàu có trông thấy. Đây sẽ là lúc con giáp này gặp may mắn nhiều hơn hẳn những con giáp khác.

Tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, bên cạnh đó thần tài cũng chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Đối với những người làm ăn kinh doanh thì từ giai đoạn này trở đi sẽ gặp được đối tác tiềm năng, giúp sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận dồi dào. Dự kiến, cuối năm, tuổi Dậu có khả năng trở thành đại gia chỉ sau một đêm, nếu không thì ít nhất cũng kiếm được khối tài sản kha khá, dư dả sống đến vài năm sau.

Tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, bên cạnh đó thần tài cũng chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thông minh, tài giỏi, thích tìm tòi, học hỏi để gây dựng cuộc sống như mong muốn. 7 ngày tới (25/9 - 1/10), vận may và những thách thức song hành trong cuộc sống của tuổi Tuất. Nếu biết nắm bắt và hành động cẩn trọng trong mọi việc, con giáp này có thể vượt qua khó khăn, tích lũy của cải, tạo dựng cuộc sống dư dả.

Theo tử vi, người tuổi Tuất thực sự có nhiều biến chuyển trong vận trình, tài lộc của người tuổi Tuất sẽ nở rộ trông thấy, mọi việc sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ hanh thông như ý. Con giáp này sẽ có những khoản hậu đãi về tiền bạc vô cùng lớn khiến bạn có thể mua sắm được nhiều món hàng quan trọng mơ ước từ đã lâu.

Con giáp tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt, giúp họ phát triển sự nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống lên tầm cao mới. Từ giai đoạn này trở đi, mọi thứ đều vận hành trơn tru, kế hoạch dự định tưởng chừng như không thể thực hiện đều suôn sẻ, thuận lợi, gặt hái được nhiều thành công to lớn.

Người tuổi Tuất thực sự có nhiều biến chuyển trong vận trình, tài lộc của người tuổi Tuất sẽ nở rộ trông thấy, mọi việc sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ hanh thông như ý - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.