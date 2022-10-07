Xin chúc mừng các con giáp sau vào 16h chiều mai (8/10), thần tiên tri dự đoán 3 con giáp đón nhận lộc trời, may mắn hưởng phước thiên hạ, không thành tỷ phú cũng thành đại gia

Người tuổi Mùi còn có khả năng quan sát rất tốt, nên dễ dàng nhận ra được những cơ hội tốt trong cuộc sống, từ đó phát huy lợi thế của bản thân để đạt được những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp.

Ưu điểm lớn nhất của người tuổi Mùi là sự bền bỉ, kiên cường, không bao giờ đầu hàng trước khó khăn, do đó, dù có gặp phải những thử thách gì thì họ cũng luôn tìm được cách vượt qua một cách ngoạn mục.

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu tiếp tục chăm chỉ và nỗ lực hết mình, biết tận dụng tốt các nguồn lực sẵn có, thì người tuổi Mùi có thể kiếm được rất nhiều tiền, hoặc chí ít cũng có cuộc sống dư dả, sung túc vào dịp cuối năm.

Vào 16h chiều mai (8/10), người tuổi Mùi đã liên tục gặp nhiều sóng gió, nhưng nhờ vào sự kiên cường, họ đã tự tìm được lối đi cho mình và điều tuyệt vời nhất là họ sẽ được đền bù lại gấp bội.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần đều mạnh mẽ, cá tính. Tuy vậy, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến góp ý từ người khác.

Người tuổi này làm kinh doanh phát đạt, đơn hàng nhiều, lợi nhuận tăng. Không những thế, người tuổi Dần còn có hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần thường nghiêm túc, có trách nhiệm trong công việc. Trong gia đình cũng vậy, con giáp này đối xử tốt với tất cả mọi người và thường dành những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu.

Vào 16h chiều mai (8/10), người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh, tài vận khởi sắc so với thời gian trước. Họ có năng lực học hỏi rất cao, tiếp thu nhanh với cái mới, biết rút ra suy luận từ những thực tế khác quan.

Dần dần, họ sẽ trở thành người có vai trò và tầm ảnh hưởng rất lớn ở nơi làm việc. Người tuổi này làm kinh doanh phát đạt, đơn hàng nhiều, lợi nhuận tăng. Không những thế, người tuổi Dần còn có hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn. Họ được nửa kia động viên, giải tỏa áp lực nên có thêm động lực để phấn đấu và thành công trong sự nghiệp.

Tuổi Tuất

Người Tuất luôn cố gắng để đạt được thành công, mang tài lộc và danh vọng đến cho gia đình. Tuy nhiên, con giáp này không vội vàng mà luôn tiến từng bước, chậm nhưng chắc.



Tử vi cho biết, tài lộc đến bất ngờ, bản mệnh có thể nhận được khoản tiền lớn từ những phi vụ làm ăn trước đó hoặc nhận tiền thưởng nhờ công sức của mình đã bỏ ra trước đây - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, vào 16h chiều mai (8/10), tuổi Tuất như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thanh tiến, làm đâu thắng đó. Từ tài vận đến đời sống tinh thần của bản mệnh sẽ bước lên một tầm cao mới. Đến cuối năm, tuổi Tuất có thể tìm được cơ hội phát tài.

Vận trình phát triển rực rỡ, phúc khí dồi dào cộng với năng lực xuất sắc, tuổi Tuất có thể đối đầu với khó khăn, đạt được thành công. Tử vi cho biết, tài lộc đến bất ngờ, bản mệnh có thể nhận được khoản tiền lớn từ những phi vụ làm ăn trước đó hoặc nhận tiền thưởng nhờ công sức của mình đã bỏ ra trước đây.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.