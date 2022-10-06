Sau ngày mai (7/10/2022), 3 con giáp sau đây 'trúng được quả độc đắc 100 tỷ', cuộc sống sung túc như ý, giàu có vang danh thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 16:00

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, sau ngày 7/10/2022, 3 con giáp sẽ sở hữu phú quý, tài lộc kéo về nhà.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi giàu tình cảm, nhân hậu và tốt bụng. Họ vui vẻ, thân thiện và giàu lòng trắc ẩn. Tuy nhiên đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá thấp khả năng của những người tuổi này. Người tuổi Mùi rất tự tin vào bản thân.

con giáp 1
Con giáp này thường sẽ cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định. Với sự khéo léo, thông minh và tài giao tiếp, người tuổi Mùi hứa hẹn sớm đạt được thành công - Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày mai (7/10), họ có khả năng nhận vấn đề một cách rõ ràng, đa chiều. Họ không bao giờ đánh mất bản thân và không dễ bị ảnh hưởng bởi người khác. Sự tự tin chính là yếu tố quyết định khả năng đạt được chiến thắng của người tuổi này.

Trong kinh doanh, con giáp này thường sẽ cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định. Với sự khéo léo, thông minh và tài giao tiếp, người tuổi Mùi hứa hẹn sớm đạt được thành công, có cuộc sống sung túc, an nhàn, khiến nhiều người phải ao ước ngưỡng mộ. 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là con giáp rất giỏi quản lý tài chính. Họ chăm chỉ và nhẫn lại, không ngừng phần đấu để có một cuộc sống ấm no. 

con giáp 2
Thần Tài sẽ chiếu cố người tuổi Sửu. Thu nhập dự kiến sẽ tăng lên đáng kể có thể tăng gấp vài lần - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu biết tiết kiệm và không hề mơ mộng. Họ luôn tâm niệm rằng có làm thì mới có ăn. Phần lớn của cải có được đều là do công việc mang lại. Thời gian trước, họ phải đối mặt với nhiều khó khăn thì thời gian tới đây chắc chắn họ sẽ lấy lại được những gì đã mất.

Sau ngày mai (7/10), người tuổi Sửu sẽ có cơ hội làm giàu bất ngờ, đổi đời chỉ sau một đêm. Thần Tài sẽ chiếu cố người tuổi Sửu. Thu nhập dự kiến sẽ tăng lên đáng kể có thể tăng gấp vài lần.

Tuổi Mão

Sau ngày mai (7/10), con giáp may mắn đầu tiên xin được gọi tên tuổi Mão. Các bạn sẽ có một tuần mới đầy hứng khởi, vượng cả tình lẫn tiền. Nhờ được sao Mộc Đức chiếu mệnh nên nhân duyên của tuổi Mão sẽ đón nhận nhiều tín hiệu tích cực. 

con giáp 3
Dù là làm công ăn lương hay người kinh doanh thì tuổi Mão cũng có một tuần tài chính rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Cũng nhờ sao tốt chiếu mệnh mà tuổi Mão có sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi trong tuần tới. Bạn sẽ thấy những cơ hội hợp tác, những hợp đồng béo bở, dự án mới... xuất hiện để bạn thể hiện bản thân và gặt hái thành công.

Tử vi 12 con giáp cho biết, người tuổi Mão được tài tinh chiếu mệnh nên không phải lo về chuyện tiền bạc. Dù là làm công ăn lương hay người kinh doanh thì tuổi Mão cũng có một tuần tài chính rủng rỉnh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ ngày mai (7/10/2022), 3 con giáp bỗng dưng được biếu vàng, giàu sang đại thắng, sự nghiệp chạm đỉnh thành công, của cải dư dôi, giàu có nhất một vùng

Từ ngày mai (7/10/2022), 3 con giáp bỗng dưng được biếu vàng, giàu sang đại thắng, sự nghiệp chạm đỉnh thành công, của cải dư dôi, giàu có nhất một vùng

Từ ngày mai (7/10/2022), 3 con giáp này được Thần Tài nâng bước, cuộc đời phất lên như diều gặp gió, vận trình ngày càng suôn sẻ, tài lộc thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 3 con giáp tử vi tháng 10 tử vi 3 con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 30 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý