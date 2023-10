Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự cất nhắc của cấp trên, đôi khi phải vất vả một chút, song công sức được trả giá xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Xem tử vi 12 con giáp, đa phần những người tuổi Hợi đều thuộc tuýp người giàu tình cảm, không quan tâm đến lợi ích và tổn thất cá nhân mà luôn sẵn sàng hi sinh vì tập thể, vì những lý do cao cả. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng rất mực yêu thương gia đình và luôn biết chăm lo cho tổ ấm của mình. Do đó, họ biết cách quản lí tài chính và kiếm tiền để hỗ trợ phát triển kinh tế cho gia đình.

Qua đêm nay (7/10), bản mệnh sẽ đạt được thành công qua bao cố gắng của mình. Tài vận thăng hoa, từ đó mà gia đình thêm đầm ấm, hạnh phúc. Đối với những người vẫn còn độc thân, sẽ bùng nổ tình yêu. Đây là thời gian bạn có thể gặp gỡ và hẹn hò được với rất nhiều người. Vì thế hãy tận dụng cơ hội này để kiếm tìm cho mình một nửa phù hợp nhất.