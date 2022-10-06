Vào ngày 7/10 và 8/10, top 3 con giáp 'uống no lộc trời', làm một lãi mười, tiền tài tới tấp, phúc lộc đủ đầy không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 10:16

Vào 2 ngày tới (7, 8/10) sẽ là khoảng thời gian khởi sắc hơn đối với các con giáp sau đây.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Khỉ thông minh, khôn ngoan và tinh tế. Họ rất nhanh trí và thường nghĩ ra nhiều cách khách nhau để giải quyết vấn đề. Con giáp này cũng rất khéo tay và có nhiều tài lẻ.

Vào ngày 7/10 và 8/10, top 3 con giáp 'uống no lộc trời', làm một lãi mười, tiền tài tới tấp, phúc lộc đủ đầy không ai bằng - Ảnh 1
Con giáp này nhận được nhiều cơ hội để làm ăn phát tài, giàu lên nhanh chóng. Người làm kinh doanh cũng làm ăn phát đạt, hàng về hôm trước, hôm sau đã bán hết - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói rằng, người tuổi Thân đa phần thường xuất thân trong những gia đình không mấy giàu sang, có điều kiện. Tuy nhiên, họ có ý chí mạnh mẽ và không ngừng vươn lên làm chủ cuộc sống của mình.

 

Trong 2 ngày tới (7, 8/10), người tuổi Khỉ sẽ được sao tốt chiếu mệnh, Thần Tài ban phát của cải. Con giáp này nhận được nhiều cơ hội để làm ăn phát tài, giàu lên nhanh chóng. Người làm kinh doanh cũng làm ăn phát đạt, hàng về hôm trước, hôm sau đã bán hết.

Lợi nhuận họ thu về tăng cao hơn so với thời gian trước. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, đạt nhiều thành quả, cuộc sống giàu sang, phú quý không phải là mơ với họ nữa.

Tuổi Sửu

Vào ngày 7/10 và 8/10 trong công việc, Sửu là một người nhanh nhẹn và chẳng ngại ngần khi tiếp xúc với những cái mới, chính vì vậy mà bạn luôn là người đi trước đón đầu. Lãnh đạo cảm thấy rất vui mừng khi có một nhân viên tích cực như bạn.

Vào ngày 7/10 và 8/10, top 3 con giáp 'uống no lộc trời', làm một lãi mười, tiền tài tới tấp, phúc lộc đủ đầy không ai bằng - Ảnh 2
Bản mệnh đối xử với người ấy một cách chân thành và hi vọng người ta cũng luôn đối xử với mình như vậy - Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh luôn yêu mến và trân trọng nửa kia của mình vì không muốn sai lầm trong quá khứ lặp lại. Bản mệnh đối xử với người ấy một cách chân thành và hi vọng người ta cũng luôn đối xử với mình như vậy.

Với những ai còn độc thân, tính hòa đồng khiến họ luôn là tâm điểm của đám đông. Hẳn con giáp này sẽ nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Hãy thử quan sát xem có ai phù hợp với mình không và chủ động giữ liên hệ nhé.

Tuổi Dậu

Tử vi học có nói, 2 ngày tới đây, tuổi Dậu sẽ gặp may mắn trong cả cuộc sống lẫn công việc. Những vướng mắc, bất ổn của thời kỳ trước sẽ dần dần biến mất, nhường chỗ cho những may mắn và suôn sẻ của họ.

Vào ngày 7/10 và 8/10, top 3 con giáp 'uống no lộc trời', làm một lãi mười, tiền tài tới tấp, phúc lộc đủ đầy không ai bằng - Ảnh 3
Chỉ có 1 điều cần lưu ý, đó là việc cống hiến quá nhiều cho công việc có thể khiến tuổi Dậu kiệt sức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu sẽ được cấp trên ghi nhận, khả năng họ được thăng chức, tăng lương hoặc kiếm được 1 khoản thu kha khá nào đó là rất cao. Chính vì thế, tuổi Dậu hãy biết cách thể hiện mình, nên biết nắm bắt, chớ bỏ qua cơ hội tốt. 

Nếu biết đa dạng nguồn thu nhập và dám thử 1 chút liều lĩnh, có lẽ tuổi Dậu sẽ có thể cải thiện được đáng kể tình hình tài chính của mình. Chỉ có 1 điều cần lưu ý, đó là việc cống hiến quá nhiều cho công việc có thể khiến tuổi Dậu kiệt sức, chính vì thế, những người tuổi Dậu cũng cần chú ý hơn đến việc chăm sóc sức khỏe của bản thân nhé.    

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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