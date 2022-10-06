Đồng hồ điểm đúng 16h28p chiều mai (7/10/2022), 3 con giáp có trong tay rừng vàng biển bạc, sự nghiệp hanh thông, vận trình suôn sẻ, hưởng lộc trời ăn tiêu mãi không hết

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Mão thường là người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn. Họ có con mắt tinh tường, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này tốt bụng, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Con giáp này có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng được áp lực công việc và cuộc sống.

Ngoài ra, người làm kinh doanh cũng có thêm cơ hội hợp tác làm ăn. Những người buôn bán nhỏ cũng được tạo điều kiện, tiếp cận khách hàng. Người tuổi Mão làm việc chăm chỉ, tận tụy nên sẽ đạt được thành tựu như mong đợi.

Đúng 16h28p ngày 7/10, người tuổi Mão gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh. Con giáp này đã nhận thêm cơ hội thăng tiến trong công việc. Nhờ đạt được thành tích tốt, con giáp này sẽ sớm thăng quan tiến chức, lương thưởng đều cải thiện.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý có thu nhập khá khi đồng hồ điểm đúng 16h28p ngày mai (7/10). Khoản tiền của bạn đến từ nhiều nguồn khác nhau, đôi khi phải vất vả một chút mới kiếm được.

Bạn nhận được sự cất nhắc của cấp trên, đôi khi phải vất vả một chút, song công sức được trả giá xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, khó khăn được tháo gỡ, bạn nhận thành quả từ công việc cũ đem lại. Ngoài ra, việc buôn bán cũng gặp thời, bạn có con mắt tinh đời nên thường đi trước thời đại, khách hàng đông đúc, một vốn bốn lời.

Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự cất nhắc của cấp trên, đôi khi phải vất vả một chút, song công sức được trả giá xứng đáng. Tuy nhiên, cuối năm, tài lộc có dấu hiệu tiêu hao nhiều, chủ yếu dùng để thực hiện các công việc trọng đại như cưới hỏi, xây sửa nhà cửa.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Sửu nổi tiếng cương trực, trung thực. Họ thường là người nói được làm được, ko thích nói hươu nói vượn.

Họ tự tu dưỡng, phát triển để chính mình trở nên tốt hơn, toát ra trường năng lượng tích cực cho những người khác thay vì mong chờ đi hấp thụ được năng lượng từ toàn cầu bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu thường xem bản thân là một tiểu hành tinh. Họ tự tu dưỡng, phát triển để chính mình trở nên tốt hơn, toát ra trường năng lượng tích cực cho những người khác thay vì mong chờ đi hấp thụ được năng lượng từ toàn cầu bên ngoài.

Chính vì vậy, tuổi Sửu xứng đáng trở thành một tấm gương cho người khác noi theo. Họ ko cần rao giảng đạo đức mà vẫn được người khác nhìn vào để học tập.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.