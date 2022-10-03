Xin chúc mừng 3 tuổi này may mắn trúng số độc đắc liên tiếp trong 4 ngày tới (4, 5, 6, 7/10)

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 18:30

Tử vi con giáp cho hay, trong 4 ngày tới, những cái tên trong danh sách dưới đây sẽ gặp được rất nhiều may mắn trong hôm nay. Thành công và hạnh phúc nằm ngay trong tầm với của bạn.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần đều thông minh, tinh tường, có óc phán đoán tốt. Trong cuộc sống, người tuổi này giỏi giao tiếp, có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Cũng bởi vậy mà khi gặp khó khăn, họ có thể được quý nhân phù trợ. Khi đối mặt với khó khăn, con giáp này cần bình tĩnh thay vì tỏ ra sợ hãi, suy nghĩ tiêu cực.

Xin chúc mừng 3 tuổi này may mắn trúng số độc đắc liên tiếp trong 4 ngày tới (4, 5, 6, 7/10) - Ảnh 1
Người tuổi Hợi học hỏi được nhiều điều mới, năng lực cá nhân được cải thiện. Con giáp tuổi này hợp tác làm ăn với bạn bè, công việc làm ăn sẽ phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

 

4 ngày tới, người tuổi Hợi có tài vận khởi sắc. Họ học hỏi được nhiều điều mới, năng lực cá nhân được cải thiện. Con giáp tuổi này hợp tác làm ăn với bạn bè, công việc làm ăn sẽ phát đạt.

Những người làm công ăn lương có thể gây ấn tượng với cấp trên và nhận được một khoản tiền thưởng không hề nhỏ. Trong khi đó, con giáp tuổi Hợi cũng có sức khỏe khá tốt, không gặp vấn đề gì.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được Tam Hợp trợ vận, chính vì thế mà bạn trở nên độc lập và chẳng muốn phụ thuộc vào bất cứ ai, cho dù người ta có chủ động tỏ ý muốn giúp đỡ họ đi nữa. Bản mệnh muốn tự rèn luyện để tiến bộ hơn mỗi ngày.

 

Xin chúc mừng 3 tuổi này may mắn trúng số độc đắc liên tiếp trong 4 ngày tới (4, 5, 6, 7/10) - Ảnh 2
Con giáp may mắn này có khả năng phân biệt lợi hại và đúng sai, chính vì vậy mà những quyết định bạn đưa ra đều khá đúng đắn - Ảnh minh họa: Internet

 

Trước khi thực hiện công việc gì trong 4 ngày tới, con giáp may mắn này có khả năng phân biệt lợi hại và đúng sai, chính vì vậy mà những quyết định bạn đưa ra đều khá đúng đắn. Tuy nhiên, đừng có quá kiêu ngạo và tự mãn, coi thường ý kiến của mọi người đấy nhé.

 

Thổ sinh Kim, còn khá may mắn trên phương diện tình cảm của bạn. Vì thế, nếu đã phải lòng ai, hãy mạnh dạn tiếp cận người đó. Có thể đối phương cũng đã có thiện cảm với bạn từ lâu rồi đấy.

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn là những người thông minh, biết kiếm tiền và biết quản lý tài chính, họ không bao giờ đầu hàng trước số phận và luôn muốn vươn tới cuộc sống cao cấp hơn.

Xin chúc mừng 3 tuổi này may mắn trúng số độc đắc liên tiếp trong 4 ngày tới (4, 5, 6, 7/10) - Ảnh 3
Tuổi Mão sẽ cầu được ước thấy, cơ hội có một không hai sẽ tự tìm đến họ, nếu biết nắm bắt thì mọi mong ước của tuổi Mão sẽ được toại nguyện - Ảnh minh họa: Internet

Trong danh sách những con giáp khó khăn, hoàn toàn không có tuổi Mão. Trời sinh tuổi Mão là những người chăm chỉ và luôn biết hướng về phía trước, không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn.

Đặc biệt trong 4 ngày tới là thời điểm khá may mắn với tuổi Mão. Tuổi Mão sẽ cầu được ước thấy, cơ hội có một không hai sẽ tự tìm đến họ, nếu biết nắm bắt thì mọi mong ước của tuổi Mão sẽ được toại nguyện. Tử vi cho biết người tuổi Mão do có quý nhân trợ giúp nên đi đằng Tây hốt vàng, đi đằng Đông hốt bạc cuộc sống giàu sang phú quý ít ai sánh bằng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 3 con giáp phát tài tử vi 3 con giáp giàu sang tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 22 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 6 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 8 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 8 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới