Trúng số 2 lần trong ngày mai (4/10), 3 tuổi may mắn đón nhận lộc trời, vận trình hanh thông, làm đâu thắng đấy, tiền tài rộng mở, cuộc đời đón nhận nhiều tin vui, may mắn

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Thìn là người giỏi giang, có tầm nhìn. Họ bình tĩnh khi đối mặt với thử thách. Con giáp này cũng là người ham học hỏi, giàu chí tiến thủ. Họ luôn giữ tinh thần cầu thị, học tập suốt đời. Trong cuộc sống, khi đối mặt với những biến cố, thử thách, người tuổi Thìn luôn giữ được sự bình tĩnh, kiềm chế.

Ngày mai, người tuổi Thìn được Thần Tài ghé thăm, tài lộc suôn sẻ. Những dự định của con giáp này trước kia bị trì hoãn thì trong tháng này, họ có thể bắt tay vào thực hiện.

Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được nhận thêm công việc, dự án, được đồng nghiệp giúp đỡ. Ngoài ra, họ cũng có thêm cơ hội học tập nâng cao kỹ năng, tạo nền tảng vững chắc cho bản thân. Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy, giảm bớt áp lực.

Con giáp tuổi này có kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch nên tránh được sai sót. Công việc làm ăn của họ diễn ra trơn tru, suôn sẻ, mang lại nguồn lợi dồi dào.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ có quý nhân che chở, giúp đỡ nên người tuổi Mão trong tháng 10 khá vượng. Con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau.

Vận trình tài lộc tươi sáng, tuổi Mão có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mai, vận trình tài lộc tươi sáng, tuổi Mão có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn.

Bản mệnh cũng chủ động, xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn khi đang có lợi thế hơn người.

Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần đều mạnh mẽ, cá tính. Tuy vậy, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến góp ý từ người khác.

Con giáp này đối xử tốt với tất cả mọi người và thường dành những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần thường nghiêm túc, có trách nhiệm trong công việc. Trong gia đình cũng vậy, con giáp này đối xử tốt với tất cả mọi người và thường dành những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu.

Ngày mai, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh, tài vận khởi sắc so với thời gian trước. Họ có năng lực học hỏi rất cao, tiếp thu nhanh với cái mới, biết rút ra suy luận từ những thực tế khác quan.

Dần dần, họ sẽ trở thành người có vai trò và tầm ảnh hưởng rất lớn ở nơi làm việc. Người tuổi này làm kinh doanh phát đạt, đơn hàng nhiều, lợi nhuận tăng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.