Dự báo 5 ngày giữa tuần này (4 - 8/10), 3 con giáp có tên trong sổ phát tài, được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, rinh ngay tiền tỷ, tài lộc bội thu, đứng đầu đỉnh giàu sang

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 12:17

Trong 5 ngày tới (4 - 8/10), 3 con giáp bùng nổ lộc tài, Phúc tinh soi sáng sẽ gặp được rất nhiều may mắn trong tuần mới. Một phần cũng nhờ từ sự nỗ lực của bản mệnh.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp có dũng khí xông pha, tính cạnh tranh cao, luôn dũng cảm đối mặt với khó khăn, thử thách. Họ không chỉ có chính kiến riêng mà luôn kiên trì với các mục tiêu mình đặt ra. Ngoài ra, với sự nhiệt tình và đáng tin cậy, nếu trở thành sếp, tuổi Mùi sẽ là một vị sếp rất thu hút.

Dự báo 5 ngày giữa tuần này (4 - 8/10), 3 con giáp có tên trong sổ phát tài, được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, rinh ngay tiền tỷ, tài lộc bội thu, đứng đầu đỉnh giàu sang - Ảnh 1
Tuổi Mùi sẽ phát huy tối đa khả năng thuyết phục đối tác trong công việc của mình một cách xuất sắc - Ảnh minh họa: Internet

Trong 5 ngày tới, tuổi Mùi sẽ phát huy tối đa khả năng thuyết phục đối tác trong công việc của mình một cách xuất sắc. Bên cạnh đó, họ còn được nhiều quý nhân giúp đỡ. Chính vì thế, tài vận, kinh tế của tuổi Mùi trong những ngày sắp tới sẽ cực kì bùng nổ và tích cực.

Việc đầu tư của người tuổi Mùi cũng có nhiều khởi sắc, dù là khoản đầu tư mới hay cũ đều mang lại lợi đơn lợi kép, giúp họ ngày càng thăng hoa cả về sự nghiệp lẫn tiền tài.

Tuổi Tuất‏

‏Không thể không nhắc đến tuổi Tuất trong danh sách những con giáp có cuộc sống hạnh phúc, công danh sự nghiệp thăng tiến trong năm 2022. Người tuổi Tuất vốn lanh lợi, luôn biết nắm bắt và vận dụng những cơ hội đưa tới. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng người tuổi Tuất luôn vượt qua bằng chính bản lĩnh của mình.‏ 

Dự báo 5 ngày giữa tuần này (4 - 8/10), 3 con giáp có tên trong sổ phát tài, được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, rinh ngay tiền tỷ, tài lộc bội thu, đứng đầu đỉnh giàu sang - Ảnh 2
Không những được thần tài chiếu cố, họ còn được quý nhân phù trợ, nâng đỡ nên làm gì cũng thuận, công thành danh toại, tiền bạc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

‏Trong 5 ngày tới, có nhiều cơ hội tốt dành cho người tuổi Tuất, đặc biệt là vào những tháng cuối năm. Không những được thần tài chiếu cố, họ còn được quý nhân phù trợ, nâng đỡ nên làm gì cũng thuận, công thành danh toại, tiền bạc dư dả. ‏

‏Gia đạo của người tuổi Tuất có nhiều niềm vui đưa tới, mối quan hệ giữa các thành viên tương đối tốt đẹp, hòa khí tốt. Ai chưa kết hôn thì trong năm nay có thể nên duyên với người mà mình mong đợi.

Tuổi Sửu 

Tuần này tuổi Sửu có Chính Tài thúc đẩy, thắng lợi trong công việc. Nó đại diện cho thực quyền và khả năng bảo hộ vận sự nghiệp của mạng chủ. Người tuổi Sửu khá hiện thực và rõ ràng. Bạn biết tập trung vào công việc được giao và thực hiện nó làm sao càng giúp bạn củng cố thêm địa vị nghề nghiệp của mình.

Dự báo 5 ngày giữa tuần này (4 - 8/10), 3 con giáp có tên trong sổ phát tài, được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, rinh ngay tiền tỷ, tài lộc bội thu, đứng đầu đỉnh giàu sang - Ảnh 3
Vận tài lộc gặp Chính Tài vô cùng tốt. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn mà cũng tiêu nhiều tiền hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trong 5 ngày tới, vận tài lộc gặp Chính Tài vô cùng tốt. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn mà cũng tiêu nhiều tiền hơn. Chính Tài vượng cũng đại diện cho lòng tham lam hơn về vật chất. Người tuổi Sửu nên khống chế nếu không bạn sẽ lạc lối.

Chuyện tình cảm của tuổi Sửu thực tế sẽ được chú trọng vào hiện thực. Chính Tài đại diện cho hiện thực, cho suy nghĩ thực dụng. Người tuổi Sửu độc thân khá coi trọng hình thức và tài sản của đối phương nên tình cảm tiến triển hơi chậm chạp. Người có gia đình thì dường như đang quá tính toán chi ly, gây ức chế cho mọi người trong nhà.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng độc đắc vào 16h30 ngày 4/10/2022, 3 con giáp may mắn được Thần Tài nâng đỡ, làm ăn tấn tới, tài vận bừng sáng, ví tiền căng chặt, tha hồ ngồi chơi xơi nước

Trúng độc đắc vào 16h30 ngày 4/10/2022, 3 con giáp may mắn được Thần Tài nâng đỡ, làm ăn tấn tới, tài vận bừng sáng, ví tiền căng chặt, tha hồ ngồi chơi xơi nước

Vào 16h30 ngày mai (thứ Ba, 4/10/2022), 3 con giáp này không chỉ có công việc thuận lợi, tiền tài rực rỡ, công danh thăng tiến như “hổ thêm cánh” mà còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, tình duyên viên mãn và sức khỏe không có gì phải nghĩ ngợi, lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn tử vi 3 con giáp 3 on giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 6 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 7 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý