Trong 2 ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này (4/10, 5/10), định mệnh an bài điềm tốt cho 3 con giáp, may mắn trúng số độc đắc 100 tỷ, chính thức bước vào giai đoạn hoàng kim

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 10:59

Trong 2 ngay tới (4, 5/10), những con giáp này sẽ gặp rất nhiều may mắn và được rất nhiều người giúp đỡ.

Tuổi Thìn‏

‏Tuổi Thìn vốn là người tài giỏi, thông minh hơn người. Trong công việc, họ là người tự chủ, có khả năng làm việc độc lập và tự tạo được sự nghiệp riêng cho mình. Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn nhưng người tuổi Thìn bằng hết sức lực của mình sẽ vượt qua một cách đáng ngưỡng mộ.‏

Trong 2 ngày 4/10 va 5/10, người tuổi Thìn khiến người khác phải bất ngờ vì khả năng lội ngược dòng, vượt qua mọi trở ngại để giải quyết công việc êm xuôi, thuận lợi nhất. Ngoài ra, họ còn được quý nhân hậu thuẫn, tạo thêm nhiều cơ hội để làm giàu. Chính vì vậy mà tiền đẻ ra tiền, tích góp được khoản tiền không hề nhỏ. Cuộc sống gia đạo của người tuổi Thìn cũng tràn ngập niềm vui, tiếng cười rộn rã.

Trong 2 ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này (4/10, 5/10), định mệnh an bài điềm tốt cho 3 con giáp, may mắn trúng số độc đắc 100 tỷ, chính thức bước vào giai đoạn hoàng kim - Ảnh 1
Người tuổi Thìn khiến người khác phải bất ngờ vì khả năng lội ngược dòng, vượt qua mọi trở ngại để giải quyết công việc êm xuôi, thuận lợi nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Mặt tài lộc tuần này của người tuổi Thân dù lâm suy vận nhưng lại khá ổn định. Bởi bạn biết cách tiết kiệm đồng tiền hơn, biết tránh những nơi khiến mình phải chi tiêu lãng phí. Trong 2 ngày tới thói quen ham chơi và thử những trò trúng thưởng, đỏ đen sẽ được hạn chế rất nhiều. Người tuổi Thân sẽ biết bảo vệ túi tiền của mình hơn.

Chăm chỉ, chịu khó là tính cách nổi trội của người tuổi Thân trong công việc. Bạn biết vận dụng đầu óc linh hoạt vào các kế hoạch đã định sẵn, luôn đặt mục tiêu cho bản thân, dù là trong công việc hay cuộc sống. Bạn muốn mọi góc cạnh của công việc phải luôn tốt đẹp.

Trong 2 ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này (4/10, 5/10), định mệnh an bài điềm tốt cho 3 con giáp, may mắn trúng số độc đắc 100 tỷ, chính thức bước vào giai đoạn hoàng kim - Ảnh 2
Bạn biết vận dụng đầu óc linh hoạt vào các kế hoạch đã định sẵn, luôn đặt mục tiêu cho bản thân, dù là trong công việc hay cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thứ Ba và thứ Tư tuần này, những người tuổi Tuất đạt được năng suất làm việc cực cao. Họ sẽ có cơ hội thăng tiến bất ngờ hoặc nhận được một khoản tiền thưởng bất ngờ vì thành tích mình đã giành được.

Nếu có tiền dư dả, tuổi Tuất có thể thử vận may đầu tư để kiếm thêm của cải. Với tài vận đang lên cao, người tuổi Tuất "đánh đâu thắng đó", tuy nhiên cũng cần giữ thái độ cẩn trọng vì vẫn tồn tại những rủi ro không lường trước.

Trong 2 ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này (4/10, 5/10), định mệnh an bài điềm tốt cho 3 con giáp, may mắn trúng số độc đắc 100 tỷ, chính thức bước vào giai đoạn hoàng kim - Ảnh 3
Với tài vận đang lên cao, người tuổi Tuất "đánh đâu thắng đó", tuy nhiên cũng cần giữ thái độ cẩn trọng vì vẫn tồn tại những rủi ro không lường trước - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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