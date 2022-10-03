Kể từ ngày mai (4/10/2022), các chuyên gia phong thủy chỉ đích danh 3 tuổi chính thức hết khổ, tương lai tươi sáng, ôm khối tài sản khủng ung dung mà ngồi đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 10:11

Kể tư ngày mai (4/10/2022), những con giáp dưới đây gặp nhiều may mắn, tài khoản nảy số ầm ầm khiến ai cũng mừng vui hộ.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuổi Ngọ có nói, kể từ ngày 4/10/2022 gặp nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc - do được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức...

Kể từ ngày mai (4/10/2022), các chuyên gia phong thủy chỉ đích danh 3 tuổi chính thức hết khổ, tương lai tươi sáng, ôm khối tài sản khủng ung dung mà ngồi đếm tiền - Ảnh 1
Trong thời gian tới người tuổi Ngọ sẽ có những ngày tháng ngọt ngào, sự nghiệp vượng phát, cuộc sống rủng rỉnh lạ thường - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, tuổi Ngọ hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

Ngọ cũng là 1 trong 3 con giáp có tài lộc hanh thông, sự nghiệp vượng phát, đào hoa nở rộ, hạnh phúc nhân đôi... Trong thời gian tới người tuổi Ngọ sẽ có những ngày tháng ngọt ngào, sự nghiệp vượng phát, cuộc sống rủng rỉnh lạ thường, cửa nhà đông vui, vận may lớn sẽ được ghi nhận, sự nghiệp sẽ rất thịnh vượng.

Tuổi Dậu

Bản tính người tuổi Dậu hòa đồng, thân thiện, trò chuyện vui đùa hóm hỉnh nhưng sống lại chân thành, làm việc tích cực, hiệu quả. 

Kể từ ngày mai (4/10/2022), các chuyên gia phong thủy chỉ đích danh 3 tuổi chính thức hết khổ, tương lai tươi sáng, ôm khối tài sản khủng ung dung mà ngồi đếm tiền - Ảnh 2
Nhờ vận khí tăng cao nên công việc và cuộc sống của người tuổi Dậu vô cùng suôn sẻ, sự nghiệp có thể thăng tiến vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Từ thứ Ba tuần nay (4/10), người tuổi Dậu có Tam Hợp cục, lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu nên công việc thăng tiến mạnh. Nhờ vận khí tăng cao nên công việc và cuộc sống của người tuổi Dậu vô cùng suôn sẻ, sự nghiệp có thể thăng tiến vượt bậc, làm gì cũng thành công, thuận lợi, tài lộc dư dả, sung túc, đào hoa nở rộ, hạnh phúc nhân đôi - khiến người khác ghen tị.

Người tuổi Dậu chỉ cần biết nắm bắt thời cơ sẽ có thêm nhiều may mắn, với những niềm vui lớn. Nhưng hãy biết tiết kiệm, lo xa để thu nhập tăng hơn nữa, cuộc sống an nhàn, dễ dàng hơn trong tương lai.

Tuổi Dần

Tử vi nói rằng người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động, nhiệt tình. Con giáp này sẽ sàng giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp khó khăn. Phần lớn người tuổi Dần đều có nhiều bạn bè, mối quan hệ xã hội rộng.

Kể từ ngày mai (4/10/2022), các chuyên gia phong thủy chỉ đích danh 3 tuổi chính thức hết khổ, tương lai tươi sáng, ôm khối tài sản khủng ung dung mà ngồi đếm tiền - Ảnh 3
 Trong kinh doanh, con giáp này sẽ nhận được rất nhiều hỗ trợ từ bạn bè và đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp trắc trở, tuổi Dần sẽ có quý nhân nâng đỡ. Con giáp này cũng trải qua khá nhiều khó khăn, làm ăn đổ bể, phải thay đổi công việc nhiều lần. Trong kinh doanh, con giáp này sẽ nhận được rất nhiều hỗ trợ từ bạn bè và đồng nghiệp. Thành công mà đạt được là nhờ sự cố gắng từng bước một.

Tử vi dự báo rằng, từ ngày mai (4/10), tài vận của tuổi Dần tăng cao. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên cuộc sống gặp nhiều may mắn. Tuổi Dân nhận được cơ hội làm giàu, công việc diễn ra thuận lợi hơn trước. Những mối quan hệ này giúp tuổi Dần làm ăn thuận lợi, dễ thăng tiến.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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