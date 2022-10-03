Trúng độc đắc vào 16h30 ngày 4/10/2022, 3 con giáp may mắn được Thần Tài nâng đỡ, làm ăn tấn tới, tài vận bừng sáng, ví tiền căng chặt, tha hồ ngồi chơi xơi nước

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 11:30

Vào 16h30 ngày mai (thứ Ba, 4/10/2022), 3 con giáp này không chỉ có công việc thuận lợi, tiền tài rực rỡ, công danh thăng tiến như “hổ thêm cánh” mà còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, tình duyên viên mãn và sức khỏe không có gì phải nghĩ ngợi, lo lắng.

Tuổi Tý‏

‏Người tuổi Tý luôn nỗ lực hết mình vì công việc, tự lập và khả năng sắp xếp, tổ chức khoa học, chuyên nghiệp. Do đó, không khó để thấy người tuổi Tý khá thành công trong sự nghiệp, công danh.

Trúng độc đắc vào 16h30 ngày 4/10/2022, 3 con giáp may mắn được Thần Tài nâng đỡ, làm ăn tấn tới, tài vận bừng sáng, ví tiền căng chặt, tha hồ ngồi chơi xơi nước - Ảnh 1
Cuộc sống của người tuổi Tý được dự báo sẽ bước lên một nấc thang mới, tình duyên tốt đẹp, hôn nhân viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Vào 16h30 ngày mai (4/10), tuổi Tý tiếp tục phát huy những lợi thế của mình, cộng thêm là được các cát tinh chiếu mệnh nên đường công danh vô cùng rộng mở, thênh thang, như “rồng gặp mây”, như cá gặp nước.

‏Ngoài ra, cuộc sống của người tuổi Tý được dự báo sẽ bước lên một nấc thang mới, tình duyên tốt đẹp, hôn nhân viên mãn. Sức khỏe của người tuổi Tý cũng cơ bản ổn định, không có gì đáng phải lo nghĩ quá nhiều.

Tuổi Mão

Vào 16h30 thứ Ba tuần này (4/10), tuổi Mão gặp nhiều may mắn nhờ Chính Quan soi sáng. Với Chính Quan tọa mạng người tuổi Mão khá nổi bật về tính trách nhiệm cũng như sự tuân thủ tuyệt đối quy định nghề nghiệp khi làm việc. Bạn có khả năng kiềm chế bản thân khá tốt, tránh được hầu hết những cuộc tranh cãi trực diện gây xấu cho sự nghiệp.

Trúng độc đắc vào 16h30 ngày 4/10/2022, 3 con giáp may mắn được Thần Tài nâng đỡ, làm ăn tấn tới, tài vận bừng sáng, ví tiền căng chặt, tha hồ ngồi chơi xơi nước - Ảnh 2
Có thể thấy cách bạn sử dụng đồng tiền lành mạnh hơn, cách kiếm tiền cũng có kế hoạch mạch lạc, rõ ràng hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Chính Quan lâm vào đại vận mà vận tiền nong thêm phần tốt đẹp. Có thể thấy cách bạn sử dụng đồng tiền lành mạnh hơn, cách kiếm tiền cũng có kế hoạch mạch lạc, rõ ràng hơn rất nhiều. Nhờ đó, các giấy tờ con số luôn được người tuổi Mão tính toán và sắp đặt gọn gàng, chi tiết.

Trong vận tình cảm, người tuổi Mão thể hiện được tính cách trầm mặc, điềm tĩnh đáng tin cậy. Vận nhân duyên của bạn vì thế phát triển dần và có trình tự. 

Tuổi Thân

Vào 16h30 ngày 4/10/2022, tuổi Thân vốn ham học hỏi, hay tò mò. Đối với những người tuổi Thân còn đi học sẽ đạt được những thành tích rất ấn tượng. Trong khi đó, những người tuổi Thân đã đi làm nhưng có sở thích, đam mê riêng thì có thể thử phát triển được sở thích đó của mình thành công việc thứ 2, từ đó kiếm thêm một khoản thu nhập.

Trúng độc đắc vào 16h30 ngày 4/10/2022, 3 con giáp may mắn được Thần Tài nâng đỡ, làm ăn tấn tới, tài vận bừng sáng, ví tiền căng chặt, tha hồ ngồi chơi xơi nước - Ảnh 3
Những người tuổi Thân làm ăn kinh doanh cũng gặp được không ít may mắn, tiền bạc hanh thông, phúc lộc tràn trề - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, nếu người tuổi Thân quyết định mua xổ số thì khả năng trúng giải cũng khá cao. Những người tuổi Thân làm ăn kinh doanh cũng gặp được không ít may mắn, tiền bạc hanh thông, phúc lộc tràn trề.

Thời gian này, Quan hệ xã giao của người tuổi Thân tốt, bạn nổi tiếng là người mực thước và cư xử có chừng mực. Duyên phận chủ yếu được mọi người yêu quý mà giới nhiều phần nhiều.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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