Bắt đầu từ ngày mai (4/10/2022), những con giáp này may mắn đón tài lộc về nhà, công việc hanh thông, tiền tài vượng phát, cuộc đời giàu sang không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 17:00

3 con giáp dưới đây may mắn được Thần Tài ban lộc, giàu hơn trúng số.

Tuổi Dần

Trong danh sách những con giáp làm nên đại nghiệp thì sẽ thật thiếu sót nếu không có tuổi Dần. Trời sinh người tuổi Dần vốn mang nhiều phước lành và dễ gặp được nhiều may mắn.

Bắt đầu từ ngày mai (4/10), người tuổi Dần sẽ được chiếu cố về tiền tài hơn tất cả. Ngoài ra, đây còn là con giáp có nhiều phúc đức nhất. Bởi họ luôn gặp được quý nhân giúp đỡ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bên cạnh đó, cuộc sống của người cầm tinh con Hổ rất dễ mất cân bằng. Vì vậy, con giáp này sẽ khó lòng có được mọi thứ một cách trọn vẹn. Chỉ cần tuổi Dần biết hài lòng với cuộc sống đang có thì họ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Bắt đầu từ ngày mai (4/10/2022), những con giáp này may mắn đón tài lộc về nhà, công việc hanh thông, tiền tài vượng phát, cuộc đời giàu sang không ai bằng - Ảnh 1
Người tuổi Dần sẽ được chiếu cố về tiền tài hơn tất cả. Ngoài ra, đây còn là con giáp có nhiều phúc đức nhất. Bởi họ luôn gặp được quý nhân giúp đỡ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, đa phần người tuổi Mùi đều quyến rũ, có duyên ngầm, được nhiều người quý mến. Trong cuộc sống, họ giỏi giao tiếp, biết chọn bạn mà chơi nên kết giao được với những người tốt.

 

Bắt đầu từ ngày mai (4/10), người tuổi Mùi đa phần đều tràn đầy năng lượng, sức sống. Được sự che chở của Thần Phật nên dù làm ở ngành nghề nào Mùi cũng có thể đạt được thành tích tốt, một bước lên mây, sự nghiệp có được thành tựu đáng kể. Trong các mối quan hệ xã giao, bản mệnh là người biết cư xử nên chẳng bao giờ làm mất lòng ai. Thậm chí, bạn còn là người gắn kết cả tập thể lại với nhau. Nhờ có tinh thần đoàn kết, công việc khó khăn đến mấy cũng trở nên đơn giản hơn hẳn.

 

Bắt đầu từ ngày mai (4/10/2022), những con giáp này may mắn đón tài lộc về nhà, công việc hanh thông, tiền tài vượng phát, cuộc đời giàu sang không ai bằng - Ảnh 2
Được sự che chở của Thần Phật nên dù làm ở ngành nghề nào Mùi cũng có thể đạt được thành tích tốt, một bước lên mây, sự nghiệp có được thành tựu đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ thường thông minh, tài giỏi hơn người. Nếu có cơ hội phát huy tài năng, họ sẽ đạt đến vị trí cao trong công việc. Hơn nữa, trong cuộc sống thường ngày họ cũng không phải là những người hoạt bát. Bởi vì tính cách của họ đa phần là không thích tranh giành, thường khiêm nhường, mức độ hợp tác cao.

Bắt đầu từ ngày mai (4/10), con giáp tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Con giáp này đạt thành tích nổi bật, có cơ hội thăng quan tiến chức. Trong khi đó, một số con giáp tuổi Tỵ muốn điều chuyển công việc cũng sẽ nhận được những lời mời phỏng vấn. Trong thời gian tới, họ sẽ có bước khởi đầu tốt đẹp tại môi trường làm việc mới.

Bắt đầu từ ngày mai (4/10/2022), những con giáp này may mắn đón tài lộc về nhà, công việc hanh thông, tiền tài vượng phát, cuộc đời giàu sang không ai bằng - Ảnh 3
Con giáp tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Con giáp này đạt thành tích nổi bật, có cơ hội thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tiền rơi trúng đầu vào 8h23p sáng mai (4/10), Thần Phật gọi tên trong sổ vàng, 3 con giáp 'ngồi yên hướng phước', tài khoản nhân đôi, không thành tỷ phú cũng thành đại gia nức tiếng

Tiền rơi trúng đầu vào 8h23p sáng mai (4/10), Thần Phật gọi tên trong sổ vàng, 3 con giáp 'ngồi yên hướng phước', tài khoản nhân đôi, không thành tỷ phú cũng thành đại gia nức tiếng

Vào 8h23p sáng ngày 4/10/2022, những con giáp này có vận trình sự nghiệp vượng lên. Thu nhập của họ nhờ đó cũng được cải thiện.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 3 con giáp phát tài tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 6 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 7 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý