Bắt đầu từ ngày mai (4/10/2022), những con giáp này may mắn đón tài lộc về nhà, công việc hanh thông, tiền tài vượng phát, cuộc đời giàu sang không ai bằng

Bắt đầu từ ngày mai (4/10), người tuổi Dần sẽ được chiếu cố về tiền tài hơn tất cả. Ngoài ra, đây còn là con giáp có nhiều phúc đức nhất. Bởi họ luôn gặp được quý nhân giúp đỡ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bên cạnh đó, cuộc sống của người cầm tinh con Hổ rất dễ mất cân bằng. Vì vậy, con giáp này sẽ khó lòng có được mọi thứ một cách trọn vẹn. Chỉ cần tuổi Dần biết hài lòng với cuộc sống đang có thì họ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Trong danh sách những con giáp làm nên đại nghiệp thì sẽ thật thiếu sót nếu không có tuổi Dần. Trời sinh người tuổi Dần vốn mang nhiều phước lành và dễ gặp được nhiều may mắn.

Theo các chuyên gia phong thủy, đa phần người tuổi Mùi đều quyến rũ, có duyên ngầm, được nhiều người quý mến. Trong cuộc sống, họ giỏi giao tiếp, biết chọn bạn mà chơi nên kết giao được với những người tốt.

Bắt đầu từ ngày mai (4/10), người tuổi Mùi đa phần đều tràn đầy năng lượng, sức sống. Được sự che chở của Thần Phật nên dù làm ở ngành nghề nào Mùi cũng có thể đạt được thành tích tốt, một bước lên mây, sự nghiệp có được thành tựu đáng kể. Trong các mối quan hệ xã giao, bản mệnh là người biết cư xử nên chẳng bao giờ làm mất lòng ai. Thậm chí, bạn còn là người gắn kết cả tập thể lại với nhau. Nhờ có tinh thần đoàn kết, công việc khó khăn đến mấy cũng trở nên đơn giản hơn hẳn.

Được sự che chở của Thần Phật nên dù làm ở ngành nghề nào Mùi cũng có thể đạt được thành tích tốt, một bước lên mây, sự nghiệp có được thành tựu đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ thường thông minh, tài giỏi hơn người. Nếu có cơ hội phát huy tài năng, họ sẽ đạt đến vị trí cao trong công việc. Hơn nữa, trong cuộc sống thường ngày họ cũng không phải là những người hoạt bát. Bởi vì tính cách của họ đa phần là không thích tranh giành, thường khiêm nhường, mức độ hợp tác cao.

Bắt đầu từ ngày mai (4/10), con giáp tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Con giáp này đạt thành tích nổi bật, có cơ hội thăng quan tiến chức. Trong khi đó, một số con giáp tuổi Tỵ muốn điều chuyển công việc cũng sẽ nhận được những lời mời phỏng vấn. Trong thời gian tới, họ sẽ có bước khởi đầu tốt đẹp tại môi trường làm việc mới.

Con giáp tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Con giáp này đạt thành tích nổi bật, có cơ hội thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.