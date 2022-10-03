Tiền rơi trúng đầu vào 8h23p sáng mai (4/10), Thần Phật gọi tên trong sổ vàng, 3 con giáp 'ngồi yên hướng phước', tài khoản nhân đôi, không thành tỷ phú cũng thành đại gia nức tiếng

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Dần đa phần đều mạnh mẽ, cá tính. Tuy vậy, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến góp ý từ người khác.

Dần dần, họ sẽ trở thành người có vai trò và tầm ảnh hưởng rất lớn ở nơi làm việc. Người tuổi này làm kinh doanh phát đạt, đơn hàng nhiều, lợi nhuận tăng. Không những thế, người tuổi Dần còn có hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn. Họ được nửa kia động viên, giải tỏa áp lực nên có thêm động lực để phấn đấu và thành công trong sự nghiệp.

Vào 8h23p ngày mai (4/10), người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh, tài vận khởi sắc so với thời gian trước. Họ có năng lực học hỏi rất cao, tiếp thu nhanh với cái mới, biết rút ra suy luận từ những thực tế khác quan.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là con giáp may mắn ngày 4/10/2022. Nhìn chung, cuộc đời của người cầm tinh con Trâu khá đủ đầy và viên mãn. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều lộc của trời ban; vận may tới ào ào giúp chủ nhân gặt hái thành công bất ngờ.

Đây cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều lộc của trời ban; vận may tới ào ào giúp chủ nhân gặt hái thành công bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bạn là một người nhanh nhẹn và chẳng ngại ngần khi tiếp xúc với những cái mới, chính vì vậy mà bạn luôn là người đi trước đón đầu. Lãnh đạo cảm thấy rất vui mừng khi có một nhân viên tích cực như bạn.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh luôn yêu mến và trân trọng nửa kia của mình vì không muốn sai lầm trong quá khứ lặp lại. Bạn đối xử với người ấy một cách chân thành và hi vọng người ta cũng luôn đối xử với mình như vậy.

Tuổi Thân

Vào 8h30p sáng mai, nhờ sự thông minh và nhanh nhạy nên những người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc. Người cầm tinh con Khỉ là tuýp người rất sáng tạo trong công việc và luôn mong muốn được dẫn đầu.

Chỉ với một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cho người tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh của con giáp này rất có cơ duyên với việc kiếm tiền. Do vậy, chỉ với một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cho người tuổi Thân. Từ đó, công việc của con giáp này sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài và tiền bạc đến khá dễ dàng.

Trong thời gian này, thậm chí, đường công danh sáng ngời của tuổi Thân có thể khiến người khác phải ngưỡng mộ và ghen tỵ. Với những ai còn độc thân, tính hòa đồng khiến bạn luôn là tâm điểm của đám đông. Hẳn bạn sẽ nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.