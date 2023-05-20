Xin chúc mừng, 3 con giáp tài vận khởi sắc, tiền bạc rủng rỉnh, Kiếp Tài chiếu mệnh khiến tiền bạc chảy về như suối nguồn trong tuần mới (22/5 đến 28/5)

Tâm linh - Tử vi 20/05/2023 08:25

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy vận trình con giáp khá suôn sẻ.

Tử vi tuổi Sửu

Tử vi tuần mới tuổi Sửu đi làm khá thị phi và hay có kẻ thích cạnh tranh với bạn vì có Kiếp Tài chiếu mệnh. Đặc biệt là những bạn làm chủ thầu, quản lý cẩn thận bị cấp dưới chơi xấu. Làm việc gì cũng nên trực tiếp xem xét, ghi chép lại đề phòng trường hợp xấu xảy ra.

Xin chúc mừng, 3 con giáp tài vận khởi sắc, tiền bạc rủng rỉnh, Kiếp Tài chiếu mệnh khiến tiền bạc chảy về như suối nguồn trong tuần mới (22/5 đến 28/5) - Ảnh 1
Mặt tiền bạc, làm ăn cũng thế, thời gian này đừng hấp tấp đầu tư bất động sản, góp vốn làm ăn hay mua cổ phiếu, nguy cơ mất trắng rất cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên đường tình cảm đi xuống vì cục diện Mộc khắc Thổ. Bạn phải học được cách phớt lờ những đánh giá từ bên ngoài nếu không thì vẫn còn khổ tâm nhiều. Không phải ai cũng tốt đẹp như vẻ bề ngoài mà họ thể hiện nhé, kể cả bạn bè chơi với nhau lâu. 

Sống cần lắng nghe để phân biệt đúng sai mà học hỏi thêm. Mặt tiền bạc, làm ăn cũng thế, thời gian này đừng hấp tấp đầu tư bất động sản, góp vốn làm ăn hay mua cổ phiếu, nguy cơ mất trắng rất cao.

Tử vi tuổi Tý 

Tử vi tuần mới 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra Hung - Cát đan xen. Đôi khi người tuổi này khó tránh khỏi những rắc rối phát sinh bất ngờ trong mối quan hệ xã giao. Song, bản mệnh cũng sẽ sớm giải quyết được những rắc rối này. 

Xin chúc mừng, 3 con giáp tài vận khởi sắc, tiền bạc rủng rỉnh, Kiếp Tài chiếu mệnh khiến tiền bạc chảy về như suối nguồn trong tuần mới (22/5 đến 28/5) - Ảnh 2
 Vận trình tài lộc có điểm sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Con giáp này không cần phải lo vun vén chi tiêu, tính toán từng li từng tí như khoảng thời gian trước do có nguồn thu nhập tốt từ công việc mới. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tốt đẹp. Ngũ hành tương sinh giúp cuộc sống hôn nhân hài hòa, khăng khít hơn bao giờ hết. Các cặp đôi sớm giải quyết được hiểu lầm trước đó nhờ sự trân quý dành cho đối phương. 

Tử vi tuổi Thân 

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay thành thạo kỹ năng chuyên môn, cải thiện tài lộc. 

Công việc: Người tuổi Thân các kỹ năng chuyên môn được cải thiện rõ, làm việc nhanh nhẹn.  

Tình duyên: Tình cảm của người độc thân hôm nay tìm được người mới, cả hai hạnh phúc với chuyện tình hiện tại.   

Xin chúc mừng, 3 con giáp tài vận khởi sắc, tiền bạc rủng rỉnh, Kiếp Tài chiếu mệnh khiến tiền bạc chảy về như suối nguồn trong tuần mới (22/5 đến 28/5) - Ảnh 3
Cải thiện tài lộc nhờ cải thiện chuyên môn tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Cải thiện tài lộc nhờ cải thiện chuyên môn tốt.    

Sức khỏe: Sức khỏe ngày càng cải thiện, thể lực được nâng cao. 

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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