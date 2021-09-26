Xin chúc mừng 3 con giáp SỐ ĐỎ, được THẦN TÀI chiếu cố nồng hậu, tài vận thăng cấp bất ngờ trong 20 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 26/09/2021 17:00

Theo tử vi vận mệnh, trong 20 ngày tới, 3 con giáp dưới đây sẽ chẳng phải lo lắng điều gì, vì cuộc sống nhung lụa, đủ đầy và sung túc đang mở rộng đón chờ họ bước vào.

Tuổi Thìn

Trong 20 ngày sắp tới đây, tuổi Thìn sẽ luôn toát ra nguồn năng lượng vô cùng tích cực và tràn đầy sức sống. Những người này như biến thành con người hoàn toàn khác, biết bản thân đang ở đâu và không ngừng tìm hướng đi mới cho mình, bằng lửa đam mê và nhiệt huyết cháy bỏng.

Xin chúc mừng 3 con giáp SỐ ĐỎ, được THẦN TÀI chiếu cố nồng hậu, tài vận thăng cấp bất ngờ trong 20 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ quý nhân phù trợ giúp sức, tuổi Thìn không còn mê muội và cố chấp với những bước đi sai lầm trong quá khứ, họ biết phân biệt đúng sai phải trái và luôn không ngừng tìm kiếm cho bản thân một sự đột phá. Mọi sự đều hanh thông, công việc đến khá dễ dàng, chỉ cần bỏ chút công sức là có thể thu về một khoản hời đậm.

Chính vì vậy, tuổi Thìn đừng để vụt mất cơ hội ngàn năm có một, kịp thời nắm bắt thời cơ, con giáp này có nhiều cơ hội làm giàu hơn gấp nhiều lần. Nên không có gì khó hiểu nếu những thời gian tới đây, tuổi Thìn trở thành một vị đại gia thực thụ. 

Tuổi Mùi 

Vận tài lộc trong vòng 20 ngày tới của những người tuổi Mùi thực sự khiến người ta phải thán phục và đố kỵ. Mọi vận may đều kéo đến ùn ùn và bao quanh lấy họ, giúp những người này "một bước lên tiên". Chính Tài thay đổi theo hướng tích cực, nguồn thu nhập không chỉ đến từ công việc chính mà còn nhờ các khoản thu ngoài lề. Khả năng thăng quan tiến chức, gia tăng lương bổng là vô cùng lớn, mỗi năm Chính Tài lại giúp tuổi Mùi giàu thêm một phần.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài giúp công việc của bản mệnh ổn định và dễ dàng vượng phát hơn, được lòng đồng nghiệp, được sự tín nhiệm của cấp trên, công việc của tuổi Mùi cũng dễ dàng và suôn sẻ hơn rất nhiều. Những người này có cơ hội được khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình, càng có chỗ đứng nhất định trong xã hội.

Tài lộc gia tăng đáng kể không nói tới việc thực lực hay bản lĩnh, riêng vận may tự nhiên kéo đến cũng khiến con giáp này giàu lên trông thấy. Một chút vận may trong thời gian tới, bản mệnh nên thử đầu tư vào các lĩnh vực như chứng khoán, nhà đất,...

Tuổi Sửu

Khoảng thời gian sắp tới, người tuổi Sửu chắc chắn sẽ được quý nhân kề cận giúp sức. Kim Đẩu tinh mang theo vận tài lộc sáng rõ, trải qua những tháng ngày thực sự khó khăn và vất vả, có thể nói mọi thành công và sung túc lúc này là hoa thơm trái ngọt mà những người này xứng đáng nhận được.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Kinh nghiệm sống và vốn tri thức tích luỹ qua từng ngày chính là vốn liếng để tôi luyện bản mệnh trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày. Trong giông bão, sóng gió, đủ bản lĩnh và nghị lực để vượt qua nghịch cảnh, đối với bất kì ai, cũng là một sự tuyệt vời rồi.

Cố gắng, nỗ lực không ngừng là chìa khoá đưa tuổi Sửu đến gần hơn với thành công. Bên cạnh đó, nhờ sự đưa đường dẫn lối của quý nhân, mọi chuyện đối với tuổi Sửu đều dễ dàng như trở bàn tay, mọi khó khăn chẳng còn nghĩa lý gì trước sức mạnh phi thường của bản mệnh. Tiền bạc cứ thế tới tấp không ngừng, giúp những người này xoay chuyển vận mệnh một cách bất ngờ, không khỏi khiến cho những người xung quanh phải ghen tức, đố kỵ.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Dự đoán tử vi 15 ngày tới của 3 con giáp: TÀI LỘC vụt sáng, đại cát đại lợi, may mắn kéo đến ngập trời, cuộc sống viên mãn

Dự đoán tử vi 15 ngày tới của 3 con giáp: TÀI LỘC vụt sáng, đại cát đại lợi, may mắn kéo đến ngập trời, cuộc sống viên mãn

Tử vi cho thấy, 3 con giáp dưới đây sẽ gặp nhiều may mắn vì có Thần Tài ghé thăm, kéo theo vinh hoa phú quý, tài lộc vượng phát, công việc lúc nào cũng thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có phúc khi về già 3 con giáp có số làm chủ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch