Xếp hạng ĐỘ MAY MẮN của 12 cung hoàng đạo tháng 4, Nhân Mã viên mãn, Song Ngư sáng tạo tràn trề

Tâm linh - Tử vi 06/04/2023 09:46

Tháng 4 này, Bạch Dương, Nhân Mã, Kim Ngưu là những chòm sao nhiều may mắn nhất. Các cung hoàng đạo còn lại cũng có nhiều thay đổi trong cuộc sống, xem ngay!

Bạch Dương

Ngay từ đầu tháng, Bạch Dương đã đón nhận những điều tốt đẹp, rực rỡ và tươi mới, tạo tiền đề để bạn thay đổi và sáng tạo. Khi có góc nhìn mới, bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để kết nối và học hỏi thêm. Mối quan hệ mà bạn từng dây dưa khó buông bỏ cũng đi đến hồi kết. Trong khi sự nghiệp và tài chính Bạch Dương lại tiến triển tích cực giữa tháng 4. 

Xếp hạng ĐỘ MAY MẮN của 12 cung hoàng đạo tháng 4, Nhân Mã viên mãn, Song Ngư sáng tạo tràn trề - Ảnh 1
Những bé cừu nhận được nhiều may mắn, phước lành trong tháng 4. Ảnh minh họa

 

Nhân Mã

Nhân Mã là cung hoàng đạo cực viên mãn trong tháng 4, gia đình và tình cảm đều yên ấm thuận lợi. Nếu độc thân, bạn nên tập trung phát triển sự nghiệp bản thân. Sau ngày 10, bạn có cơ hội may mắn trong công việc. Bạn cần nỗ lực nhưng cũng cần hợp lý, tránh để bản thân quá tải. 

Kim Ngưu

Ngọt ngào và tươi sáng là những điều tuyệt vời dành cho Kim Ngưu tháng 4 này. Bạn có thể dành thời gian thư giãn với những tri kỷ của mình để tinh thần trở nên sảng khoái hơn, dễ mở lòng hơn. Bạn có thể gặp được nửa kia như ý vào đúng tháng 4 này đấy. 

Sư Tử

Sư Tử cũng là chòm sao gặp nhiều may mắn trong tháng 4. Sư Tử có thể phải di chuyển vì công vệc nhưng sẽ giúp bạn mở mang tầm mắt, có nhiều chiêm nghiệm hơn trong cuộc sống. Tình cảm của Sư Tử sẽ có nhiều thay đổi vào giữa tháng. Bạn có thể được theo đuổi nếu còn độc thân. Ngoài ra, sự nghiệp đang phát triển theo hướng đi lên cũng là tín hiệu tích cực. 

Xếp hạng ĐỘ MAY MẮN của 12 cung hoàng đạo tháng 4, Nhân Mã viên mãn, Song Ngư sáng tạo tràn trề - Ảnh 2
Công việc của chòm sao này có nhiều thăng tiến. Ảnh minh họa 

 

Song Ngư

Song Ngư có đầy sức sáng tạo trong tháng 4, đặc biệt là khi bạn làm việc trong lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật. Tháng này, nhà Cá cũng có chuyện tình cảm ngọt ngào. Người độc thân sẽ thu hút nhiều người khác giới theo đuổi. Bạn có cơ hội tái ngộ người xưa vào thời điểm cuối tháng.

Bọ Cạp

Bọ Cạp nên dành thời gian kết nối với gia đình và đồng nghiệp hơn. Bạn phải đưa ra quyết định liên quan đến gia đình vào đầu tháng. Giữa tháng, công việc bạn có thể xảy ra xung đột. Vì thế, hãy lắng nghe trái tim mình. Đây là giai đoạn cuộc đời bạn bước qua chương mới. 

Bảo Bình

Bảo Bình có nhiều sự thay đổi trong tháng 4, bạn trở nên kết nối chặt chẽ với gia đình hơn. Tháng này, sự nghiệp Bảo Bình khá suôn sẻ, tiếng nói của bạn được coi trọng. Bạn cần dọn dẹp lại tâm hồn và đời sống để có bước phát triển tốt. 

Cự Giải

Bạn có thể bứt phá để trở thành bất kỳ ai trong tháng 4 này. Cự Giải không nên giới hạn bản thân vì điều đó cản trở sự phát triển sự nghiệp của bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần cho con đường phía trước. Giữa tháng, bạn có thể di chuyển xa. Cuối tháng, có vài rắc rối cần được bạn xử lý. 

Xếp hạng ĐỘ MAY MẮN của 12 cung hoàng đạo tháng 4, Nhân Mã viên mãn, Song Ngư sáng tạo tràn trề - Ảnh 3
Cự Giải cần có sự chuẩn bị tinh thần cho tương lai phía trước. Ảnh minh họa

 

 

Xử Nữ

Xử Nữ cần tuyệt giao với người cũ hoặc lối sống cũ trong tháng này. Đây là cơ hội thích hợp để sáng tạo, giúp cho sự nghiệp của bạn trở nên sáng hơn. Càng về cuối tháng, bạn càng tập trung vào chuyện tình cảm hơn. Đây là giai đoạn mà bạn đón nhận nhiều điều ngọt ngào. 

Thiên Bình

Thiên Bình được truyền nhiều cảm hứng trong tháng 4 để đưa ra quyết định quan trọng. Cả công việc, tình cảm và sự nghiệp đều có nhiều biến động khiến bạn "rối như tơ vò". Vì thế, Thiên Bình dần dành thời gian xử lý từng chút một. Nửa cuối tháng, Thiên Bình sẽ dần được chữa lành và loại bỏ những gánh nặng cũ. 

Song Tử

Nhiều cuộc trò chuyện quan trọng diễn ra trong tháng 4 này với Song Tử. Bạn có thể gặp chút đau đầu về tài chính nhưng sẽ ổn thôi. Trong từng lời nói, Song Tử nên cẩn trọng. Giữa tháng, bạn sẽ thấy mình tự tin hơn, công việc cũng tiến triển tốt đẹp hơn. 

Ma Kết 

 

 

Ma Kết được đưa về gần hơn với các thành viên trong gia đình để thấu hiểu cha mẹ hơn. Vài vấn đề trong gia đình khiến bạn phải suy nghĩ. Tuy nhiên sự nghiệp ma kết lại rất thăng hoa, bạn có cơ hội khẳng định bản thân và nhận được phần thưởng xứng đáng. 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo

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