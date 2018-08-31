Qua cách đoán tính cách & vận mệnh qua tướng mũi, có thể chủ động biết trước được mình đang ở vị trí nào mà cố gắng. Đoán vận mệnh qua tướng mũi còn giúp cho chị em phụ nữ xem liệu mình có nên sửa lại dáng mũi hay nên để tự nhiên.

Trên khuôn mặt con người, mũi nằm ở vị trí trung tâm nổi bật nhất, ảnh hưởng đến phú quý tài lộc của mỗi người. Xem vận mệnh qua tướng mũi có thể đoán được chính xác cả đời người có gặp may mắn, sống sung sướng hay không.

Qua tướng mũi có thể đoán được tính cách và vận mệnh của một người

Tướng mũi thẳng chứng tỏ người chính trực

Người có dáng mũi thẳng, không bị vẹo hay gãy khúc, phần đầu mũi đầy đặn, dày là những người tính tình chính trực. Dáng mũi thẳng đi kèm phần mũi không quá to hay quá dài, mũi thon gọn vừa phải từ là một người đứng đắn, rất đáng tin cậy.

Ngược lại, những người có dáng mũi không thẳng, phần sống mũi xiêu vẹo hoặc đầu mũi quá nhọn và nhỏ tức là những người có tính tình ích kỷ, không giàu lòng bao dung.

Tướng mũi thẳng, phần chóp mũi đầy đặn chứng tỏ người có vận mệnh tốt

Với đàn ông, người có sống mũi cao và thẳng, phần mũi dày dặn là nhóm người có chính kiến, thông minh lanh lợi, biết năm bắt cơ hội để kiếm được nhiều tiền tài, của cải. Đàn ông có những tướng mũi đầy đặn như vậy là người tự tin vào năng lực của bản thân, luôn chu đáo trong mọi việc và biết cách quan tâm, chăm sóc cho người phụ nữ của mình.

Những tướng mũi đem lại tài lộc cho phụ nữ

Phụ nữ đẹp nhất là người có phần sống mũi thẳng, chóp mũi hơi khum tròn và đầy đặn một chút bởi tướng mũi này thường đem lại tiền tài, của cải dồi dào cho gia đình nhà chồng, là phúc khí lớn không nên sửa đổi.

Phụ nữ có tướng mũi hơi dài mang bản chất chăm chỉ, siêng năng, làm việc luôn có quy củ, trước sau, trình tự rõ ràng. Dáng mũi dài biểu thị sự cầu toàn trong công việc của phụ nữ, thể hiện lối suy nghĩ tường tận và đầu óc tư duy kín kẽ. Mẫu phụ nữ này rất biết cách kiếm tiền, dứt khoát trong mọi chuyện. Đây cũng là lý do khiến cho họ dường như có một nhược điểm chung là rất cố chấp, cứng nhắc.

Phụ nữ có đầu mũi tròn đầy hội tụ nhiều tài lộc cho bản thân và gia đình chồng

Tướng mũi xấu không đem lại phúc khí tốt

Dáng mũi ngắn biểu trưng cho người có tính cách phóng khoáng, vui vẻ. Tuy nhiên nhược điểm của mũi ngắn là người này thường hay tự ti về bản thân, tính tình thích dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, hay hấp tấp, vội vàng dẫn đến sau sót và thường không thành thật trong mọi chuyện.

Một trong số những tướng mũi không đẹp về cả thẩm mỹ lẫn tướng số, đó là dáng mũi khoằm. Không phải ngẫu nhiên mũi khoằm thường được sử dụng cho các nhân vật mang tính cách độc ác trên phim ảnh như phù thủy, kẻ gian ác,... Mũi khoằm hay còn gọi là mũi diều hâu có phần sống mũi hẹp, chóp mũi dài ra, nhọn và quặp xuống phía dưới như mỏ chim. Những người có tướng mũi này thường được coi là kẻ có tâm không thiện.

Mũi khoằm, xương xẩu khiến chủ nhân gặp nhiều khó khăn trong cuộc đời

Bên cạnh mũi khoằm, một dáng mũi tương tự trông khá xương xẩu là mũi kiếm với phần mũi khá mỏng, sống mũi tuy thẳng nhưng đầu mũi lại sắc, không có nhiều thịt. Tướng mũi kiếm đem lại cho chủ nhân số phận không mấy thuận lợi, cả đời phải lận đận chịu khó khăn, cực khổ.

Người có tướng mũi đẹp, đầy đặn và hơi nở rộng phần cánh mũi được coi là những người có số mệnh giàu sang, phú quý cả đời. Tuy nhiên, xem vận mệnh qua tướng mũi cũng chỉ là một cách tham khảo, bởi lẽ nếu cố gắng nỗ lực, con người hoàn toàn có thể thay đổi số phận của mình, còn nếu chỉ dựa vào tướng mũi mà không cần phấn đấu, cả đời cũng không thể nào gặp được tài lộc như ý.