Nhân tướng học là bộ môn khoa học đã được đúc kết từ hàng ngàn năm dựa trên những kinh nghiệm dự đoán dựa vào những đặc điểm của con người. Qua thời gian được bổ sung, loại suy những sai lầm để rút ra kinh nghiệm, từ đó hình thành nên Nhóm các tướng pháp. Nhờ vậy, qua quan sát những đặc điểm nhân dạng của một người mà có thể suy đoán tương lai.

Nhiều người nghĩ xem tướng khuôn mặt phụ nữ có thể đoán biết tính cách, vận mệnh của người đó là không có cơ sở. Họ cho rằng nhân tướng học là một khái niệm thần bí, thuộc về tâm linh và không phải ai cũng có thể hiểu biết sâu sắc được. Tuy nhiên quan điểm trên hoàn toàn sai lầm. Nhân tướng học thực chất là một bộ môn khoa học dựa trên cơ sở Nhân trắc học. Đây là một phương pháp quan sát con người để đánh giá về tính cách, từ đó suy đoán vận mệnh. Các cấu trúc của con người như cấu tạo não, cơ mặt, hệ xương cho chúng ta biết sơ bộ về tính cách một người. Từ tính cách đó sẽ tạo ra các nhóm hành động tương ứng trong xã hội.

Theo nhân tướng học, người phụ nữ sở hữu khuôn mặt có những đặc điểm này đều có số giàu sang, phú quý, hậu vận tươi tốt:

Người xưa có câu “tướng đàn bà con gái thường hiển lộ. Tướng đàn ông con trai thường ẩn tàng” ý nói tất cả những đặc điểm về tính cách, số mệnh của nữ giới sẽ được bộc lộ qua việc xem tướng khuôn mặt phụ nữ còn tướng đàn ông con trai ẩn sâu bên trong không dễ gì xem được. Nhân tướng học khuôn mặt phụ nữ thường đánh giá con người qua những bộ phận trên khuôn mặt như mắt, mũi, trán, dáng mặt, lông mày... Mỗi người sẽ có nhân tướng khác nhau. Hãy cùng khám phá tính cách của mỗi người qua các đặc điểm riêng trên khuôn mặt nhé!

Cằm chẻ

Những người phụ nữ cằm chẻ thường là người sống rất tình cảm, thiên về gia đình. Tất cả mọi việc họ làm đều dành cho gia đình, đặt lợi ích của gia đình lên trên hết. Ngoài ra, cằm còn được xem như kho của cải của người phụ nữ. Cằm chẻ, đầy đặn chứng tỏ người đó có số giàu sang, sung túc.

Đàn bà cằm chẻ còn được xem là có tướng vượng phu. Không chỉ cuộc đời sung sướng mà còn giúp chồng “thơm lây”, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp.

Phụ nữ cằm chẻ là người có tướng vượng phu, sống tình cảm, thường có cuộc sống sung sướng giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Mũi to

Nhiều người quan niệm đàn bà mũi to là xấu tuy nhiên về phương diện nhân tướng học thì đàn bà sở hữu mũi to thường là người tài giỏi, có tính tự chủ và phấn đấu trong sự nghiệp. Những người này có nhân duyên tốt, tài vận tốt và đặc biệt có khả năng đầu tư và quản lý tài chính.

Môi trái tim

Những người phụ nữ sở hữu môi trái tim đều rất quyến rũ và xinh đẹp. Không chi được ưu ái về nhan sắc, người này còn có đầu óc nhanh nhạy, sáng tạo, dễ dàng gặt hái thành công trong sự nghiệp.

Phụ nữ có môi trái tim thường xinh đẹp, thông minh, có óc sáng tạo nên dễ thành công trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tướng mặt tròn, miệng đầy, môi đỏ

Phụ nữ sở hữu những nét tướng này là người nhân hậu, giàu tình cảm, có khả năng giúp ích cho sự nghiệp của chồng. Họ cũng thông minh hơn người, có số đại phúc và thường có quý nhân phù trợ nên dễ dàng thành đạt trong sự nghiệp, tài vận sung túc, hậu vận được an nhàn, giàu sang.

Gò má cao vừa phải

Những người phụ nữ có gò má cao vừa phải là người đảm đang, là hậu phương vững chắc của người chồng. Đây cũng là những người có cuộc sống an nhàn, sung túc không cần lo nghĩ chuyện tiền bạc.

Phụ nữ có gò má cao vừa phải là người đảm đang, cuộc sống sung túc không cần lo chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Xem tướng phụ nữ có trán hình bán nguyệt

Trán hình bán nguyệt là vầng trán tròn, đầy đặn như nửa vầng trăng. Nhân tướng học nói rằng người có trán hình bán nguyệt thường là người quyết liệt, mạnh mẽ dám nghĩ dám làm. Phụ nữ có trán hình bán nguyệt có công danh sự nghiệp vô cùng tốt. Họ có ý chí tự lập mạnh mẽ, không cần dựa dẫm ỷ lại vào chồng.

Xem tướng khuôn mặt tròn ở nữ giới

Theo nhân tướng học, người có khuôn mặt tròn thường có tính cách vui vẻ hoạt bát, biết cách mang lại niềm vui cho người khác nên được yêu quý. Đa số người mặt tròn đều lạc quan vui vẻ và luôn hướng về phía trước. Tuy vậy người có khuôn mặt tròn đôi khi hơi tùy tiện, cá nhân và bốc đồng.

Theo sách cổ, người có mặt tròn thường không thân với bố mẹ và đi lập nghiệp xa. Tuy nhiên nếu không vững vàng rất dễ sa ngã. Nếu siêng làm việc thiện, tránh xa cám dỗ sẽ tạo được phúc về sau, hậu vận giàu sang phú quý.

Người có khuôn mặt tròn thường tính cách vui vẻ, hoạt bát, được nhiều người yêu quý - Ảnh minh họa: Internet

Xem tướng khuôn mặt dài

Theo nhân tướng học, phụ nữ có khuôn mặt dài là người lạc quan, tích cực, luôn phấn đấu và nỗ lực hết mình. Người này thường có suy nghĩ chu đáo trong mọi việc. Tuy nhiên họ lại là người khá nhát gan.

Về số mệnh, người sở hữu khuôn mặt dài thường thích hợp với những công việc nghệ thuật như thi ca, phóng viên, nhà quảng cáo...và những công việc mang tính sáng tạo. Khi làm việc, họ thường có nhiều ý tưởng sáng tạo nhưng lại viển vông nên công danh sự nghiệp chỉ ở mức trung bình chứ không thể đạt được đỉnh cao.

Về tình duyên, người có khuôn mặt dài thường đặt ra yêu cầu cao đối với người bạn đời, nói cách khác là kén chọn nên thường kết hôn muộn. Nếu muốn có cuộc sống hôn nhân hòa thuận êm ấm thì nên hạ bớt cái tôi xuống và đừng quá khắt khe với vợ/chồng của mình.

Phụ nữ có khuôn mặt dài thường hợp với những công việc mang tính sáng tạo hoặc liên quan đến nghệ thuật - Ảnh minh họa: Internet

Xem tướng phụ nữ ngoại tình

Theo quan niệm của người xưa, người phụ nữ thích ngoại tình thường có những nét tướng rất đặc biệt hiển hiện trên khuôn mặt. Khi xem tướng người phụ nữ ngoại tình người ta thường để ý đến những đặc điểm sau:

Da mặt trắng pha màu hồng nhạt hoặc có tàn nhang: những người sở hữu làn da kiểu này còn được gọi là đào hoa sắc. Người này thường có khuynh hướng háo sắc, háo dâm, dễ bị quyến rũ sa vào con đường vụng trộm.

Người phụ nữ có da trắng pha sắc hồng nhạt hoặc có thêm tàn nhang là người dễ sa ngã, vụng trộm - Ảnh minh họa: Internet

Tai nhỏ, thiếu dương khí: những người phụ nữ có tai nhỏ và mỏng, da dẻ xanh xao thường là người lụy tình, đa sầu đa cảm nên dễ bị tình yêu trai gái làm mờ mắt.

Nhân trung sâu dài, xương cằm gồ cao: theo nhân tướng học, người phụ nữ này có ham muốn xác thịt cao, đề cao chuyện chăn gối. Những người này thường thích vụng trộm để tìm cảm giác lạ.

Người phụ nữ có nhân trung sâu và dài thường có khuynh hướng vụng trộm trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nhọn: đây là một trong những nét tướng mạo của đàn bà ngoại tình. Những người này nếu có cằm càng nhọn thì đam mê nhục dục càng lớn, dễ phản bội bạn đời.

Cổ dài mảnh, môi chúm chím: những người này thường có dung mạo xinh đẹp, giỏi chuyện chăn gối lại khéo miệng, dễ dàng mê hoặc đàn ông. Họ thường có khuynh hướng quyến rũ những người đàn ông có vợ.

Mắt lá khoai: những người có mắt lá khoai đa phần là người không đoan chính. Họ có tính cả thèm chóng chán, dù có yêu thương cuồng nhiệt cũng sẽ dễ chán và đi tìm thú vui mới.

Người có mắt lá khoai thường không đoan chính, cả thèm chóng chán trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Mũi gãy, sống mũi quá cao: những người có mũi gãy không kể đàn ông hay đàn bà đều dễ dan díu trong chuyện tình cảm. Mũi càng cao, càng gầy và cánh mũi càng nhỏ thì càng dễ dàng sa ngã.

Trên đây là một vài kinh nghiệm được người xưa đúc kết khi xem tướng khuôn mặt phụ nữ. Bạn có thể áp dụng những thông tin hữu ích này để có thể nhìn nhận người khác một cách chính xác trong cuộc sống.