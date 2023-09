Xem tướng môi phụ nữ dự đoán vận mệnh tương lai

Phụ nữ tướng môi dày chưa hẳn đã là tướng xấu, bởi còn xét theo tính chất của khuôn mặt. Theo các thầy tử vi, môi trên đại diện cho tình cảm, môi dưới đại diện cho tình dục. Do đó, những chị em sở hữu tướng môi dày thường có khả năng tình dục mạnh mẽ, nhạy cảm và hơi phóng túng quá độ. Tuy nhiên, đây chỉ là nhận xét chung. Còn cụ thể của từng tướng môi dày sẽ được phân chia như sau:

Môi dày, mọng là người hiền lành, tốt bụng

Môi dày có khóe miệng cong xuống

Những người phụ nữ kiểu môi này thường cố chấp, bảo thủ và thích tranh luận, nhưng lại dễ bị cám dỗ bởi vật chất. Vì thế mà công danh, sự nghiệp, tình duyên của họ gặp khá nhiều trắc trở vì khó vượt qua ải kim tiền.

Môi dày miệng lõm

Đây là tướng phú quý, là người có lòng từ tâm và nhân cách tốt. Vì thế, nam nhân nào lấy được người vợ có tướng miệng này sẽ rất tốt phúc, không lo lục đục chuyện mẹ chồng nàng dâu. Hơn nữa, trong công việc, họ thích nghi nhanh với hoàn cảnh, làm việc hiệu quả nên luôn được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, họ không hợp với vai trò lãnh đạo vì quá hiền lành, thương người nên bị tiểu nhân lợi dụng.

Môi dày miệng thẳng

Người phụ nữ sở hữu tướng môi dày miệng thẳng thường rất dè dặt trong mọi chuyện. Họ sống rất thực tế nhưng đôi khi cũng thực dụng nên khiến nhiều người ghét. Về đường tình duyên, họ được người yêu cưng chiều vì khéo miệng. Công danh sự nghiệp thì bình thường, làm công ăn lương, đủ tiền trang, sống cuộc đời bình yên.

Tướng môi trên dày

Hầu hết, những người sở hữu tướng môi trên dày thường có tình cảm rất sâu sắc. Vì thế đôi khi gặp không ít rắc rối với những người khác giới. Chính vì vậy, trong các mối quan hệ xã giao khác phái bạn cần phải thu hẹp, cũng không sẽ bị người yêu ghen, tình duyên lận đận, trắc trở.

Xem tướng môi trái tim

Hiện nay, môi trái tim được coi là “chuẩn mực” của đôi môi đẹp. Tuy nhiên, nhiều người đang hiểu sai về hình dáng của kiểu môi này, cho rằng môi trái tim chỉ là môi trên có hình trái tim. Nhưng thực chất môi trái tim là chỉ điểm trũng nằm trên đường viền môi trên hoặc dưới, chia phần môi này thành 2 nửa uốn cong để tạo 2 đỉnh trái tim cân xứng.

Môi trái tim là người có tướng phú quý

Đây là đôi môi gợi cảm, quyến rũ, đậm chất nữ tính và chuẩn nhân trắc học làm đẹp của phụ nữ Á Đông thời hiện đại. Theo tướng số, những người con gái sở hữu môi trái tim sẽ rất tự tin, sống độc lập, thân thiện hòa đồng với tất cả mọi người. Họ là những cô gái có đầu óc suy luận logic, nhạy bén, chính vì vậy, đường công danh và sự nghiệp tươi sáng. Cuộc sống cũng gặp nhiều may mắn, được bạn bè, đồng nghiệp ngưỡng mộ. Về đường tình duyên những cô nàng này thường mang số đào hoa được nhiều người yêu thương, cảm mến. Cuộc sống vợ chồng yên ấm, thuận hòa, suôn sẻ, số hưởng phú quý, an nhàn, sung sướng. Vì vậy, xu hướng tạo môi hình trái tim đang tạo nên cơn sốt làm đẹp trong cộng đồng giới trẻ.

Xem tướng môi chẻ

Môi chẻ được đánh giá cao về thẩm mỹ, đây cũng là tướng môi may mắn, có phần môi dưới là 1 đường gợn nằm chính giữa và ôm lên nhân trung của môi trên. Mức độ chẻ môi ở từng người là khác nhau, có người chỉ chẻ một gợn nhỏ, có người lại chẻ sâu hoắm… Với những ai có bờ môi căng mọng mà có 1 đường chẻ càng làm nổi bật khiến cho đôi môi thêm phần quyến rũ.

Môi chẻ được đánh giá cao về thẩm mỹ

Thông thường, phụ nữ sở hữu môi chẻ thường có trí tuệ hơn người, biết cách ứng biến xoay chuyển mọi tình huống, từ bại thành thắng, không dễ dàng đầu hàng trước số phận. Vì vậy, họ luôn cố gắng hết sức để đạt được thành quả tốt nhất nên công việc và sự nghiệp dễ chạm tới thành công. Đây cũng là một những yếu tố khiến họ được nhiều người yêu mến. Tuy nhiên, những người con gái môi chẻ thường yêu ghét rõ ràng nên những ai thực sự yêu và muốn gắn bó mới có cơ hội đến gần. Cuộc sống hôn nhân khá êm đềm vì biết vun vén lo cho gia đình. Nói tóm lại, môi chẻ là môi đẹp về thẩm mỹ, tốt về tướng số, nhưng không phải ai sinh ra cũng may mắn sở hữu đôi môi này. Vì vậy, người đàn ông nào lấy được người phụ nữ có tướng môi này thì hãy trân trọng, vì họ chính là cát tinh mang đến vận may cho gia đình và dòng họ.

Xem tướng người môi mỏng

Môi mỏng là dạng môi có bờ môi mỏng, nhỏ, đẹp hơn so với đại đa số các đôi môi bình thường khác. Theo nhân tướng học, người phụ nữ có môi mỏng thường hay nói thừa, nói hớt, mách lẻo, ít khi kiêng nể ai và cũng không biết nghĩ cho người khác nên dễ vướng họa khẩu miệng thị phi, do đó cần phải suy nghĩ trước khi phát ngôn. Đời sống tình cảm khá nhạt nhẽo, khi họ cô đơn không tìm được người thấu hiểu thì càng muốn bới móc chuyện đời tư của người khác. Do đó, nhiều người không thích họ nên khó kiếm được người bạn đời như ý vì thiếu thủy chung, chân thật.

Nếu xem tướng qua môi thấy môi trên mỏng, môi dưới dày thì đây là người phụ nữ có dục vọng cao nên khi đối phương không thỏa mãn nhu cầu thì họ sẽ có xu hướng tìm đối tượng mới phù hợp hơn. Còn môi dưới mỏng, môi trên dày là người không giỏi ngoại giao nhưng trọng tình trọng nghĩa. Họ thích sống lặng lẽ, những nơi ồn ào náo nhiệt thường không muốn đến. Số người phụ nữ sở hữu tướng môi này cũng không nhiều.

Người môi mỏng dễ bị họa khẩu miệng thị phi

Qua đây có thể thấy được việc xem tướng môi con gái phần nào sẽ luận ra đúng tính cách, sự nghiệp cũng như vận mệnh cuộc đời của một người. Bởi môi được coi là “hành lang” của miệng, là cánh cửa của lưỡi, vì thế có ảnh hưởng rất lớn cuộc sống của đương chủ. Nói cách khác dễ hiểu hơn, môi chính là phương thức thể hiện rõ khẩu đức của ngôn ngữ, nên được xem là hệ số tham khảo quan trọng của ý chí. Do đó, xem tướng viền môi cũng là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất để luận đoán tướng miệng của một người, tượng trưng cho nguồn gốc tài lộc và biểu hiệu về sức khỏe, tuổi thọ của người đó.

Hy vọng với những thông tin trên đây, phần nào đã giúp các bạn biết được cách xem tướng môi phụ nữ và có thể dự đoán được số mạng trong tương lai. Để từ đây chọn được người thương ưng ý cũng như nắm bắt được thời cơ tốt để làm ăn, cải biến số mệnh, có tương lai tốt đẹp.