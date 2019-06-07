Tháng 5 âm lịch: 3 con giáp tai bay vạ gió ngợp trời, cẩn thận ‘cái miệng hại cái thân'

Tâm linh - Tử vi 07/06/2019 05:04

Tháng 5 với nhiều tai bay vạ gió, lũ lượt họa thị phi đeo bám khiến 3 con giáp này khổ sở chật vật. Nhưng tất cả đều là vì “cái miệng hại cái thân”, tốt nhất là họ nên cẩn thận ăn nói ngay từ bây giờ!

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có tính cách chăm chỉ, điềm tĩnh, không mấy khi gây hiềm khích với người xung quanh. Nhưng khi tranh luận, hay ở những cuộc vui, con giáp này dễ nóng tính, nói ra những lời làm mất lòng người khác.

Tháng 5 âm lịch: 3 con giáp tai bay vạ gió ngợp trời, cẩn thận ‘cái miệng hại cái thân' - Ảnh 1
Tháng 5 âm lịch này có điềm thị phi với người tuổi Sửu ở nơi làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 5 âm lịch này có điềm thị phi với người tuổi Sửu ở nơi làm việc. Bởi thế, họ nên điều chỉnh lại, kìm chế cơn nóng giận để mọi chuyện yên ổn hơn. Hãy nhớ, dù chuyện có khó chấp nhận thế nào cũng hãy cố gắng bình tĩnh nói năng cẩn thận.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu vốn hiền lành nhưng lại dễ gặp họa thị phi, vì những rắc rối thật sự khá nhiều. Dù vậy, đều là từ miệng con giáp này mà ra. Bởi thế, tuổi Dậu nên biết giữ miệng, đừng quá mải mê buôn chuyện hay nói xấu người khác mà có lúc làm mất lòng đối phương.

Tháng 5 âm lịch: 3 con giáp tai bay vạ gió ngợp trời, cẩn thận ‘cái miệng hại cái thân' - Ảnh 2
Tuổi Dậu nên bỏ tính xấu ngồi lê đôi mách, tập trung vào công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu nên bỏ tính xấu ngồi lê đôi mách, tập trung vào công việc. Nếu nỗ lực cố gắng, bạn có thể gặt hái được nhiều thành công lớn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn kiên định trong tính cách nhưng thường bị cho là ngạo mạn. Bởi thế, họ dễ bị người khác ganh ghét, vướng vào họa thị phi.

Người tuổi Thìn có năng lực, được cấp trên trọng dụng. Nhưng đừng vì vậy mà quá tự hào, dễ khiến người khác mất cảm tình.

Tháng 5 âm lịch: 3 con giáp tai bay vạ gió ngợp trời, cẩn thận ‘cái miệng hại cái thân' - Ảnh 3
Tuổi Thìn nên tìm cách khắc phục bằng sự hòa đồng, khiêm tốn với mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, tuổi Thìn nên tìm cách khắc phục bằng sự hòa đồng, khiêm tốn với mọi người. Nếu người khác có góp ý, họ nên khéo léo nhìn nhận và tỏ thái độ chân thành hơn là chỉ đề cao bản thân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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