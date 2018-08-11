Xem tuổi vợ chồng để sinh con theo ý muốn

Tâm linh - Tử vi 11/08/2018 05:30

Bạn và vợ (chồng) đang dự định có con? Bạn mong đứa con sinh ra sẽ có giới tính như mình ước nguyện? Trong phong thủy, có nhiều cách xem tuổi vợ chồng để sinh con theo ý muốn. Hãy theo dõi bài viết sau đây để tìm hiểu về vấn đề này.

1. Xem tuổi vợ chồng để sinh con theo ý muốn - Dùng quẻ Bát Quái

Theo phong thủy, Bát Quái có 8 quẻ chính là Càn, Khôn, Đoài, Tốn, Khảm, Chấn, Ly, Cấn. Các quẻ Bát Quái này lại chia ra thành các quẻ dương và quẻ âm. Quẻ dương là Càn, Khảm, Cấn, Chấn. Còn lại là các quẻ âm: Khôn, Đoài, Tốn, Ly. Người xưa sẽ dựa trên các quẻ âm và quẻ dương vừa nêu trên để tính một đứa trẻ sắp sinh ra là con trai hay con gái.

Phương pháp xem tuổi vợ chồng để sinh con theo ý muốn theo quẻ Bát Quái là lấy tuổi Âm lịch của cha, mẹ và tháng thụ thai để tính. Nếu lúc có bầu mà người mẹ ở tuổi chẵn: 20, 22, 24, 26… thì bạn vẽ 2 vạch ngắn liền nhau (--). Nếu người mẹ ở tuổi lẻ như 21, 23, 25… thì bạn vẽ 1 vạch dài ( _ ). Đối với người cha cũng tương tự. 

Xem tuổi vợ chồng để sinh con theo ý muốn - Ảnh 1
Xem tuổi vợ chồng để sinh con theo ý muốn theo quẻ Bát Quái - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp theo là tính tháng thụ thai. Nếu tháng thụ thai của mẹ là tháng lẻ thì 1 vạch dài, còn tháng chẵn thì 2 vạch ngắn. Lưu ý là tháng thụ thai được tính theo âm lịch và bạn nên nhớ tuổi Âm lịch thì phải cộng thêm tuổi Mụ. Ví dụ bạn sinh năm 1986 thì sang năm 2013 là 27 tuổi theo Dương lịch nhưng là 28 tuổi theo Âm lịch.

Khi tính được các vạch ngắn, dài rồi thì ta sắp xếp lại. Bạn xếp vạch ứng với tuổi cha ở trên, tuổi mẹ ở dưới và chèn vào giữa là vạch ứng với tháng thụ thai của đứa bé. Nếu tạo thành các quẻ dương thì sẽ là con trai. Ngược lại thì sinh con gái. Để dễ nhớ phương pháp trên thì tóm lược: Nếu tuổi Âm lịch của cha, mẹ và tháng thụ thai tạo thành: 2 chẵn 1 lẻ thì sinh con trai, 2 lẻ 1 chẵn thì sinh con gái, 3 chẵn sinh con gái, 3 lẻ sinh con trai.

Ngày xưa, đây là phương pháp phổ biến để người ta đoán một người mẹ sẽ sinh con trai hay con gái. Tuổi âm của cha và mẹ là đã biết trước, vậy bạn chỉ cần chọn tháng thụ thai thích hợp để sinh em bé theo ước nguyện. 

2. Xem tuổi vợ chồng để sinh con theo ý muốn - Sử dụng phép trừ

Để thực hiện cách này, bạn lấy tổng số tuổi của vợ chồng theo Âm lịch, trừ đi 40. Nếu số dư trên 40 thì tiếp tục trừ đi 40. Bạn đem số dư còn lại đầu tiên trừ 9 và tiếp tục trừ 8, sau đó lại trừ 9 và trừ 8… Cho đến khi số dư nhỏ hơn hoặc bằng 9 thì dừng.

Nếu hiệu số cuối cùng là chẵn thì thụ thai trong năm, sinh trong năm sẽ là con trai. Còn nếu bạn thụ thai ngoài năm thì sinh trong năm thì sẽ là con gái. Còn nếu hiệu số cuối cùng là số lẻ thì thụ thai trong năm, sinh trong năm sẽ là con gái. Ngược lại sẽ là con trai.

xem tuổi vợ chồng để sinh con theo ý muốn
Xem tuổi vợ chồng để sinh con theo ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ như sau: Tuổi cha theo Âm lịch là 30, tuổi mẹ là 25 thì ta có tổng là 55. Đem trừ cho 40 thì còn 15. Sau đó, trừ tiếp cho 9 thì còn 6. Và đây một là số chẵn. Vậy nếu người mẹ thụ thai trong năm và sinh trong năm thì là con trai. Còn nếu người mẹ thụ thai từ năm trước và đến năm nay sinh thì sẽ là con gái.

3. Sinh con theo ý muốn bằng cách theo dõi sức khỏe

Bạn nên nhớ, để sinh được bé trai theo ý muốn là điều mà các bậc cha mẹ hoàn toàn có thể làm được. Điều quan trọng là cả cha lẫn mẹ đều phải tuân thủ khắt khe mọi chế độ trong sinh hoạt, ăn uống và quan hệ để có tỷ lệ đậu thai theo nhu cầu cao nhất.

Trước hết, bạn cần quan tâm đến một số yếu tố như tuổi tác và nhiệt độ cơ thể hay chế độ ăn uống. Theo thống kê, người mẹ trên 35 tuổi sẽ thường sinh con gái nhiều hơn con trai. Trong khi đó, đối với người cha thì cơ thể càng mát mẻ thì càng dễ sinh con trai hơn. Còn người mẹ nếu cơ thể thiếu chất dinh dưỡng sẽ có xu hướng sinh con gái cao hơn con trai. Tuy nhiên không vì thế mà các mẹ phải kiêng ăn uống để sinh bé gái. Bạn vẫn cần ăn uống điều độ và hợp lý để thai nhi khỏe mạnh nhé!

Muốn sinh con trai người mẹ phải ăn ngọt, không ăn chua hoặc các thực phẩm lên men
Nếu muốn sinh con trai người mẹ nên ăn ngọt, không ăn chua và các thực phẩm lên men - Ảnh minh họa: Internet
 

Việc sinh con theo ý muốn là điều mà nhiều người quan tâm, bởi thế nên bạn có thể tham khảo những cách xem tuổi để có được những đứa con kháu khỉnh và đáng yêu theo nguyện vọng của bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

 

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