Xem tuổi làm nhà năm 2018 đúng phong thủy để gia đạo bình yên, phát tài

Tuy nhiên, nếu làm nhà xem tuổi đàn ông mà không phù hợp thì bạn có thể mượn người khác hợp tuổi đứng ra động thổ xây nhà. Điều này thực sự cần thiết để đảm bảo vượng khí tốt nhất cho cả gia đình.

Trong gia đình, làm nhà xem tuổi ai, làm nhà xem tuổi vợ hay chồng ? Nói đến điều này, ông bà ta có câu: “Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông”. Vì đàn ông là trụ cột, là người “xây nhà” còn đàn bà đảm nhiệm việc “xây tổ ấm”. Do đó, xem tuổi làm nhà năm 2018 phụ thuộc vào cung tuổi, vận mệnh của người đàn ông.

Theo phong thủy, người đàn ông hợp tuổi làm nhà phải là người có vận mệnh tốt, không phạm vào 3 yếu tố: Tam Tai, Hoang Ốc và Kim Lâu. Cách xem cụ thể như sau:

Xem đúng tuổi làm nhà để gia đạo ấm êm, sinh lộc, phát tài

Tam Tai

HạnTam Tai là 3 năm liên tiếp dính tai họa

Hạn Tam Tai là 3 năm liên tiếp dính tai họa, vận hạn của mỗi cung tuổi. Vận hạn nặng hay nhẹ tùy theo năm và cứ sau 12 năm là sẽ lặp lại hạn Tam Tai. Theo đó:

+Các tuổi Thân – Tý – Thìn sẽ gặp hạn Tam Tai vào năm Dần – Mão – Thìn

+Các tuổi Dần – Ngọ – Tuất gặp hạn Tam Tai vào năm Thân – Dậu – Tuất

+Các tuổi Tỵ – Dậu – Sửu gặp hạn Tam Tai vào năm Hợi – Tý – Sửu

+Các tuổi Hợi – Mão – Mùi gặp hạn Tam Tai vào năm Tỵ – Ngọ – Mùi

Hoang Ốc

Khi xem tuổi làm nhà năm 2018, cần tránh tai họa bằng cách tính hạn Hoang Ốc dựa vào vòng tính 6 cung: nhất Cát, nhì Nghi, tam Địa Sát, tứ Tấn Tài, ngũ Thọ Tử và lục Hoang Ốc. Số tuổi được tính bắt đầu từ 10 ở nhất Cát, 20 tại nhì Nghi, 30 tại tam Đại Sát, 40 tại tứ Tấn Tài, 50 ở ngũ Thọ Tử, 60 ở lục Hoang Ốc và 70 lại bắt đầu về nhất Cát…

Không nên làm nhà khi mắc phải hạn Hoang Ốc

Trong đó, cung nhất Cát, nhì Nghi, tứ Tấn Tài là cung tốt, tuổi gia chủ ở các cung này thì động thổ, xây nhà thuận lợi. Còn các cung còn lại là cung xấu, phải kiêng kỵ để tránh điềm xui.

Kim Lâu: Xem tuổi xây nhà hợp phong thủy nhất thiết không chạm tới hạn Kim Lâu vì có thể ảnh hưởng không tốt đến công việc và người thân trong gia đình. Để tính hạn Kim Lâu, bạn lấy tuổi âm của người xây nhà chia cho 9. Nếu số dư là 1, 3, 6, 8 nghĩa là tuổi của gia chủ đã phạm vào hạn Kim Lâu.

Cách xem tuổi làm nhà là chọn người động thổ không dính vào các hạn Tam Tai, Hoang Ốc, Kim Lâu

Như vậy, cách xem tuổi làm nhà sẽ giúp bạn chọn đúng người động thổ không dính vào các hạn Tam Tai, Hoang Ốc, Kim Lâu. Trong năm 2018, một số cung tuổi đẹp mà bạn có thể tham khảo thêm: Kỷ Sửu (1949), Tân Mão (1951), Nhâm Thìn (1952), Canh Tý (1960), Tân Sửu (1961), Đinh Mùi (1967), Bính Thìn (1976), Kỷ Mùi (1979), Ất Sửu (1985), Mậu Thìn (1988), Đinh Sửu (1997)…

Với những thông tin trên, mong rằng bạn đã biết cách xem tuổi làm nhà năm 2018 và chọn người phù hợp để việc xây nhà hội đủ yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, giúp gia đình luôn hạnh phúc, ấm êm.

Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, thành công!