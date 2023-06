Xem đường con cái qua tuổi vợ chồng giúp nhìn rõ vận mệnh tương lai     

Ngày xưa, hầu hết gia đình nào cũng đi chùa, bói toán để xem đường con cái qua tuổi vợ chồng . Sở dĩ như vậy là do việc này ảnh hưởng tới rất nhiều vấn đề như: chọn giới tính con trai hay con gái, năm nào phù hợp với vận mệnh ngũ hành của bố mẹ… Phần nào đó giúp bố mẹ biết trước được số mệnh của đứa con.

Tuy nhiên, việc mong muốn con sau khi sinh ra có một vận số tốt là điều chính đáng. Do đó, rất nhiều gia đình đã đi xem bói, xem phong thủy. Hơn nữa, theo quan niệm phương Đông, việc xem tuổi có thể đoán được vận mệnh tương lai sau này, giúp hóa giải được những điều không may. Đặc biệt là “có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành”. Vì vậy, chỉ cần đừng quá mê tín, không để các “thầy dởm” dắt mũi, thì việc đi xem đường con cái theo tuổi vợ chồng là hoàn toàn tốt.

Việc xem tuổi vợ chồng để biết rõ về đường con cái sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau: Ngũ Hành, Thiên Can, Địa Chi, Cung Mệnh và Thiên Mệnh. Những yếu tố này chỉ những người có nhiều kinh nghiệm, am hiểu, tinh thông tử vi mới có thể xem được. Từ đây đưa ra những quy tắc chặt chẽ nhất định, dễ hiểu và có khả năng kiểm chứng, tỷ lệ dự đoán chính xác cao về những khía cạnh liên quan đến mỗi cá nhân con người.

Con hợp tuổi bố mẹ mang đến vận mệnh tốt cho gia đình

Theo đó, cung và mệnh có ảnh hưởng lớn tới tương lai của một người sau này. Do đó, khi cung mệnh của con tương sinh với cha mẹ thì đứa trẻ sẽ có một tương lai xán lạn. Không chỉ khỏe mạnh, thông minh, lanh lợi mà khi sinh ra còn mang nhiều may mắn, tài lộc cho gia đình. Đặc biệt, khi con cái hợp tuổi với cha mẹ thì cả nhà sẽ vui vẻ, hòa hợp.

Ngược lại, nếu sinh con vào năm xung khắc thì sẽ mang đến những điều không may mắn cho gia đình. Hơn nữa, đứa trẻ sinh ra thường đau ốm không được khỏe khoắn, cha mẹ cũng khó nhọc ngày đêm chăm sóc. Đặc biệt, công việc làm ăn không được thuận lợi. Gia đình luôn lục đục nội bộ vì nghèo khó, phải lo toan mọi thứ mà vẫn không đủ ăn, đủ mặc.

Ngày nay, việc siêu âm sẽ cho biết kết quả chính xác về giới tính của em bé. Tuy nhiên, phải đợi đến khoảng tháng thứ 4 mới biết chính xác được điều này. Trong khi, xem đường con cái qua tuổi vợ chồng còn giúp bạn xác định giới tính của em bé nhanh chóng hơn. Có thể biết từ lúc trước khi mang thai. Việc này sẽ giúp các bậc cha mẹ có sự chuẩn bị tâm lý. Do đó, bạn hoàn toàn có thể chủ động tham khảo trước những cái tên hay và ý nghĩa cho con yêu.

Con cái là lộc trời cho, dù xem tuổi nhưng đừng quá mê tín

Tuy nhiên, xác suất đoán giới tính thông qua việc xem bói sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thông tin ngày, giờ, tháng, năm sinh của bố mẹ cũng như kinh nghiệm của thầy tướng số. Vì vậy, tất cả những thông tin xem tuổi sinh con hợp với niên mệnh, bản mệnh, cha mẹ chỉ nên tham khảo. Đừng quá mù quáng, mê tín dị đoan gây ra nhiều hệ lụy xấu cho gia đình và xã hội.

Các tiêu chí căn cứ cho việc xem đường con cái qua tuổi bố mẹ

Xem Cung, Mệnh, Can, Chi Và Thiên Mệnh chính là những căn cứ cho kết quả khá chính xác. Đây là những yếu tố rất quan trọng và cần thiết khi xem bói tuổi vợ chồng để sinh con, quyết định lớn đến vận mệnh cuộc đời của con người.

Theo đó, 2 yếu tố đầu tiên là cung và mệnh theo năm sinh, sẽ quyết định đến tài lộc và tình cảm trong tương lai. Khi có tuổi cung và mệnh tương sinh thì tương lai rộng mở. Con sinh ra sẽ giỏi giang và mang lại nhiều tài lộc, giúp gia đình vinh danh.

Còn những trường hợp cung mệnh của bố mẹ khắc với con cái thì sẽ mang đến nhiều điều kém may mắn. Chính vì vậy, khi đi xem tuổi, nhiều người thường chọn năm để sinh con có mệnh tương khắc để tránh xảy ra những điều xấu.

Con cái là kết tinh của tình yêu thì gia đình sẽ hạnh phúc

Nếu Cung, Mệnh được xem là 2 yếu tố quan trọng quyết định đến vận mệnh thì Thiên Can và Địa chi mang ý nghĩa quyết định đến sự sinh tồn. Do đó, việc con cái có khỏe mạnh để hưởng tài lộc hay không chỉ cần xét theo Can, Chi là biết.

Nếu tuổi của vợ chồng có Can Chi phù hợp với tuổi con thì con sinh ra sẽ hay ăn chóng lớn và có sức khỏe tốt. Ngược lại thì con cái sẽ thường xuyên bị bệnh tật, ốm đau và rất khó nuôi. Sự nghiệp cũng không mấy khởi sắc, vì hao tài sản vào việc chữa trị bệnh.

Ngoài ra, thiên mệnh cũng là một trong những tiêu chí quan trọng khi xem tuổi vợ chồng để đoán vận mệnh con cái. Thiên mệnh tương hợp thì cha mẹ có nhiều tài lộc và công danh, sự nghiệp về sau sẽ thuận lợi như diều gặp gió. Trong trường thiên mệnh xung khắc thì cần tìm cách hóa giải kịp thời. Mục đích để tránh gặp phải những điều xui rủi, không may mắn.

Tóm lại, việc xem đường con cái qua tuổi vợ chồng phần nào đó giúp bạn đoán trước được vận mệnh tương lai sắp tới. Việc này có vai trò quan trọng quyết định đến cuộc đời của con và bố mẹ sau này. Khi chọn được ngày, tháng, năm sinh của con phù hợp sẽ mang lại sự may mắn và tài lộc cho gia đình. Do đó, các cặp vợ chồng cần hết sức cẩn trọng khi chọn sinh con tuổi hợp.

Sắp tới là năm 2021 – Tân Sửu. Nếu tài chính đã vững thì vợ chồng bạn hãy mạnh dạn sinh con vào năm này. Bởi đứa trẻ sinh ra vào năm Tân Sửu là đứa trẻ khỏe mạnh, ít đau ốm và rất chịu thương chịu khó, có hiếu với bố mẹ. Dù là trai hay gái thì sống cũng rất tình cảm, biết chăm lo, chu toàn cuộc sống.

Năm 2021 là năm đẹp để sinh con

Nếu bố mẹ thuộc tuổi Quý Mão, Ất Tỵ, Bính Ngọ… thì sinh con năm Tân Sửu sẽ rất đẹp. Cuộc sống gia đạo đều yên ấm, hạnh phúc. Đường công danh phát triển, thành công mỹ mãn.

Tuy nhiên, theo thống kê gần đây, cứ khoảng 10 cặp vợ chồng thì có đến 1 cặp gặp trục trặc về đường con cái. Vì vậy, đối với họ có con đã là một hạnh phúc. Chỉ cần con cái là kết tinh của tình yêu thì sẽ là niềm vui, may mắn cho cả gia đình. Do đó, trong cuộc sống khó có thể cầu toàn tất cả, mấy ai có được vận mệnh tốt. Tốt hay không là do bản thân mình cố gắng, nỗ lực để hoàn thiện và phát triển bản thân.

Do đó, việc sinh con hãy để thuận theo quy luật tự nhiên. Khi có con thì hãy cùng nhau chăm sóc, theo dõi chúng lớn lên từng ngày đã là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao. Vì vậy, bạn đừng đặt nặng vấn đề vận mệnh tốt, xấu lên cuộc đời của một đứa trẻ. Chỉ cần yêu thương, chăm sóc và bao bọc chúng thì con nào cũng sẽ có hiếu với bố mẹ.

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)