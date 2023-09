Xem tuổi làm ăn chung và những điều cần biết

Tại sao phải xem tuổi làm ăn chung?

Việc xem tuổi hợp làm ăn, hay bói tuổi kết hôn vợ chồng làm ăn từ lâu rất được quan tâm. Với mong muốn chọn được người hợp tuổi kết hợp làm ăn mang lại thịnh vượng may mắn cho công việc. Trong đó cung và mệnh được quan tâm nhất trong việc xem bói tuổi hợp tác làm ăn. Bởi nếu như cung mệnh của hai người tốt, thiên can địa chi không khắc. Thì vẫn có thể cùng hợp tác làm ăn kinh doanh được.

Để công việc được thuận lợi, thì việc xem tuổi hợp hay thời vận làm ăn là rất cần thiết. Bởi theo phong thủy việc bạn chọn được đối tác có tuổi hợp làm ăn. Thì công việc sẽ hanh thông thuận buồm xuôi gió. Ngược lại nếu đối tác không hợp tuổi hay phạm vào tứ hành xung. Sẽ đem đến sự thất bại khó khăn trong kinh doanh cho hai người.

Xem tuổi kết hợp làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Các yếu tố xem tuổi hợp làm ăn kinh doanh

Cách xem tuổi làm ăn chung dựa theo Cung mệnh

Xem tuổi hợp làm ăn kinh doanh dựa vào phong thủy nhằm chọn ra được đối tác có tuổi hợp theo tuổi của mình. Và để có thể chọn được người phù hợp trước hết cần xem xét yếu tố Cung mệnh theo tuổi hai bên. Vì điều này liên quan đến ngũ hành tương khắc, tương sinh. Nếu xem mệnh theo tuổi hai người tương sinh thì công việc kinh doanh buôn bán sẽ được thuận lợi thịnh vượng. Các kế hoạch dự án trong tương lai sẽ được triển khai đạt hiệu quả như mong muốn. Ngược lại nếu Cung mệnh không hợp nhau sẽ gây ra nhiều điều xui xẻo, bất lợi và thậm chí sẽ dẫn đến phá sản.

Mỗi người với năm sinh của mình sẽ có Cung mệnh (Mệnh cung) khác nhau. Cung mệnh của từng người được xác định bằng một quẻ (Mệnh quái) trong Bát quái Tiên thiên gồm: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn Khảm, Cấn, Khôn; vì vậy còn được gọi là Cung phi hay Thiên mệnh để phân biệt với Niên mệnh tính theo Ngũ hành trong Lục thập hoa giáp (như Thiên thượng Hỏa, Bình địa Mộc, Kiếm phong Kim…). Tám quẻ trên được chia thành Đông tứ mệnh (gồm các quẻ Chấn, Tốn, Ly, Khảm) và Tây tứ mệnh (gồm Càn, Khôn, Cấn, Đoài).

Khi xem tuổi làm ăn chung của hai người có hợp nhau không thực chất là xem quẻ mệnh của hai người đó sẽ biến đổi như thế nào khi kết hợp với nhau (hào biến nào trong 3 hào của quẻ). Kết quả của sự hào biến ứng với một sao và một cung trong Bát trạch; trong đó 4 cung tốt là Sinh khí, Thiên y, Diên niên (có sách gọi là Phúc đức) và Phục vị; 4 sao xấu là Tuyệt mệnh, Ngũ quỷ, Lục sát và Họa hại. Tuy nhiên, các hào biến này rất khó nhớ và nếu ai chưa hiểu Kinh dịch sẽ khó mà tính được. Vì vậy bài viết xin đưa ra cách tính đơn giản hơn, đó là chỉ việc nhớ những người có mệnh quái trong cùng Đông tứ mệnh hay cùng Tây tứ mệnh chính có tuổi hợp nhau là được.

Xem tuổi hợp làm ăn kinh doanh theo Cung mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Cách tính Mệnh quái như sau: Lấy các số của năm sinh (năm dương lịch nhưng tương ứng với năm âm lịch) cộng lại rồi chia cho 9, số dư được chọn để tính Cung mệnh. Trường hợp số cộng lại nhỏ hơn 9 thì lấy chính số đó, còn nếu chia hết cho 9 thì là chính số 9. Các số cuối cùng tìm được tương ứng với Mệnh quẻ như sau:

Đối với nam: 1: Khảm, 2: Ly, 3: Cấn, 4: Đoài, 5: Càn, 6 và 9: Khôn, 7: Tốn, 8: Chấn.

Đối với nữ: 1 và 4: Cấn, 2: Càn, 3: Đoài, 5: Ly, 6: Khảm, 7: Khôn, 8: Chấn, 9: Tốn.

Ví dụ: Người nam tuổi Đinh Mão hợp tác làm ăn với một người nữ tuổi Kỷ Tỵ. Ta biết được tuổi Đinh Mão tương ứng với năm sinh 1987, ta có: 1 + 9 + 8 + 7 = 25 : 9 = 2 dư 7, như vậy người nam sẽ có mệnh quái Tốn. Còn tuổi Kỷ Tỵ tương ứng với năm dương lịch 1989, ta có: 1 + 9 + 8 + 9 = 27 : 9 = 3, lấy số 9 để tính, như vậy người nữ này có mệnh quái Tốn.

Như vậy Cung mệnh của hai người này cùng trong Đông tứ mệnh nên hợp tuổi, hợp tác làm ăn với nhau sẽ tốt. Dưới đây là bảng tính sẵn Cung mệnh đơn giản, bạn chỉ cần căn cứ năm sinh của mình và của đối tác rồi tra bảng này xem có cung mệnh gì rồi xem có trong cùng Đông hay Tây tứ mệnh không. Nếu cùng thì hợp nhau, còn nếu một người Đông tứ mệnh, một người Tây tứ mệnh là không hợp nhau.

NĂM SINH tính theo năm âm lịch tương ứng MỆNH NAM MỆNH NỮ 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003, 2012, 2021 Càn Ly 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004, 2013, 2022 Khôn Khảm 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005, 2014, 2023 Tốn Khôn 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006, 2015, 2024 Chấn Chấn 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007, 2016, 2025 Khôn Tốn 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999, 2008, 2017, 2026 Khảm Cấn 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009, 2018, 2027 Ly Càn 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001, 2010, 2019, 2028 Cấn Đoài 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002, 2011, 2020, 2029 Đoài Cấn

Cách xem tuổi làm ăn theo Cung mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Chi tiết hơn, bạn còn có thể tính được mức độ tốt xấu khi hai cung mệnh kết hợp với nhau theo mức độ từ tốt nhất là: Sinh khí, Thiên y, Diên niên, Phục vị. Cụ thể là:

Tuổi cùng Đông tứ mệnh – hợp nhau:

- Chấn với Ly: Sinh khí

- Chấn với Tốn: Phúc đức (Diên niên)

- Chấn với Khảm: Thiên y

- Chấn với Chấn: Phục vị

- Ly với Tốn: Thiên y

- Ly với Khảm: Phúc đức (Diên niên)

- Ly với Ly: Phục vị

- Tốn với Khảm: Sinh khí

- Tốn với Tốn: Phục vị

- Khảm với Khảm: Phục vị

Tuổi cùng Tây tứ mệnh – hợp nhau:

- Càn với Khôn: Phúc đức (Diên niên)

- Càn với Đoài: Sinh khí

- Càn với Cấn: Thiên y

- Càn với Càn: Phục vị

- Khôn với Đoài: Thiên y

- Khôn với Cấn: Sinh khí

- Khôn với Khôn: Phục vị

- Đoài với Cấn: Phúc đức (Diên niên)

- Đoài với Đoài: Phục vị

- Cấn với Cấn: Phục vị

Cách xem tuổi làm ăn dựa theo Niên mệnh

Xem tuổi chung vốn làm ăn theo Niên mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi năm sinh của một người có một Niên mệnh tính theo can chi trong Lục thập hoa giáp. Niên mệnh của người nam và người nữ sinh cùng một năm là giống nhau và 60 năm vòng hoa giáp này lại lặp lại. Niên mệnh tính theo Ngũ hành, ví dụ như người sinh năm Đinh Dậu là Sơn hạ Hỏa, người sinh năm Kỷ Hợi là Bình địa Mộc… Ngũ hành gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ; trong đó Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim. Cùng hành gọi là tương hòa; ví dụ như cùng mệnh Thổ, cùng mệnh Kim… Chọn người cộng tác tốt nhất là tương sinh, thứ hai là tương hòa.

Cách xem tuổi làm ăn chung theo Can chi

Trong kinh doanh, Thiên can Địa chi cũng là một trong các yếu tố quyết định đến hiệu quả của công việc. Vì nếu thuộc tuổi tam hợp thì công việc làm ăn sẽ hanh thông mang lại thu nhập cao. Đồng thời mối quan hệ giữa hai bên cũng rất tốt đẹp và gắn bó lâu dài. Ngược lại nếu khắc nhau sẽ làm cho mối quan hệ xảy ra nhiều bất hòa mâu thuẫn. Mang lại hiệu quả kinh doanh không được như ý muốn. Do vậy xem tuổi hạp làm ăn sẽ sớm giúp bạn tìm ra cách hóa giải giảm bớt khó khăn cải thiện mối quan hệ làm ăn.

Tức là hai người có tuổi mà can, chi hợp nhau; nếu hợp cả can và chi là tốt nhất, nếu không thì hợp một trong hai loại trên đều được, trong đó hợp chi hơn hợp can. Cụ thể như sau:

Xem tuổi làm ăn có hợp không? - Ảnh minh họa: Internet

Về hàng Can: Giáp hợp Kỷ; Ất hợp Canh; Bính hợp Tân; Đinh hợp Nhâm; Mậu hợp Quý.

Về hàng Chi:

- Chi Nhị hợp: Tý hợp Sửu; Dần hợp Hợi; Mão hợp Tuất; Thìn hợp Dậu; Tị hợp Thân; Ngọ hợp Mùi.

- Chi Tam hợp: Tị – Dậu – Sửu hợp thành Kim cục; Hợi – Mão – Mùi hợp thành Mộc cục; Dần – Ngọ – Tuất hợp thành Hỏa cục; Thân – Tý – Thìn hợp thành Thủy cục.

Trong ba yếu tố trên gồm Cung mệnh, Can chi và Niên mệnh thì Cung mệnh là quan trọng nhất, hai yếu tố sau là phụ. Như vậy, dựa vào cách hướng dẫn trên, bạn hoàn toàn có thể tự xem mình và người hợp tác có hợp tuổi nhau hay không.

Xem tuổi làm ăn chung rất quan trọng trong việc hợp tác kinh doanh. Thông qua đó sẽ giúp bạn sớm tìm được cho mình đối tác làm ăn phù hợp, mang lại may mắn hanh thông cho công việc. Đồng thời sớm tìm cách hóa giải trong trường hợp bạn đang làm ăn với người không hợp tuổi. Tránh đi những vận hạn xui xẻo không may cho công việc làm ăn của bản thân.