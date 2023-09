Đối với những người hợp tuổi thì nên hợp tác vì sẽ mang lại may mắn. Còn đối với những người không hợp tuổi thì nên hóa giải xung khắc để cải thiện vận may, thuận lợi hơn trong làm ăn, buôn bán.

Thiên can, địa chi

Thiên can chính là Bính, Giáp, Đinh, Kỷ, Quý, Tân, Canh, Nhâm, Mậu, Ất. Trong đó, thiên can được phân ra thành:

Thiên can năm dương: Canh, Bính, Giáp, Nhâm, Mậu.

Thiên can năm âm: Đinh, Quý, Tân, Kỷ.

Trong đó, khi xem thiên can thì quan trọng và phổ biến nhất là:

Thiên can thuộc ngũ hành.

Thiên can thuộc phương vị.

Thiên can thuộc bốn mùa.

Thiên can tương hợp.

Thiên can tương khắc.

Thiên can, địa chi vô cùng quan trọng trong hợp tác làm ăn - ảnh minh họa: Internet.

Trong đó, nếu xem tuổi làm ăn thì thiên can tương hợp và thiên can tương khắc là căn cứ xem đúng nhất. Nếu tương hợp thì mối quan hệ làm ăn tốt đẹp và ngược lại, nếu tương khắc thì cần phải hóa giải sớm để tránh xui xẻo, trục trặc đường làm ăn.

Địa chi được xác định trong tứ trụ gồm có: xung, khắc, hại, hợp, hình có ảnh hưởng vô cùng lớn, mang tính cốt lõi trong quan hệ hợp tác làm ăn. Địa chi bao gồm: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Trong đó, địa chi bao gồm:

Địa chi âm: Dậu, Mùi, Mão, Tỵ, Hợi, Sửu.

Địa chi dương: Tuất, Thân, Ngọc, Thìn, Dần, Tý.

Địa chi được gắn với 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet.

Địa chi được gắn với 12 con giáp khác nhau. Địa chi hợp nhau cũng sẽ cộng hưởng mang lại nhiều tài lộc, may mắn. Địa chi không hợp cũng cần hóa giải.

Xem theo cung, mệnh

Mỗi người sinh ra đều được gắn với một Sinh Mệnh và Cung Mệnh (Bản Mệnh) riêng và có ý nghĩa vô cùng quan trọng với bản thân. Trong đó, các Cung Mệnh được sử dụng để xem tuổi hợp tác làm ăn là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Cung mệnh tương sinh và tương khắc trong ngũ hành - Ảnh minh họa: Internet.

Cung Mệnh tương sinh sẽ tạo nên những mối quan hệ làm ăn tốt đẹp, tài lộc, hanh thông. Cung Mệnh tương khắc sẽ dễ cản đường, gặp nhiều trục trặc khó khăn trong kinh doanh.

Mệnh Kim: hợp mệnh Thủy, Kim, Thổ, khắc với mệnh Mộc và mệnh Hỏa.

Mệnh Kim hợp Thủy, Kim, Thổ - Ảnh minh họa: Internet.

Mệnh Mộc: hợp mệnh Hỏa và người mệnh Thủy, khắc với mệnh Kim.

Mệnh Hỏa: hợp người mệnh Thổ và người mệnh Mộc, trong đó tương sinh nhất. với mệnh Mộc. Mệnh Hỏa khắc với người mệnh Kim và người Mệnh Thủy.

Mệnh Thủy: phù hợp nhất với người mệnh Kim và tiếp theo là Mệnh Thủy và mệnh Mộc. Mệnh Thủy khắc với người mệnh Hỏa và Thổ nhất.

Xem quan hệ làm ăn theo năm sinh

Năm mà con người được sinh ra rất quan trọng trong xem quan hệ hợp tác làm ăn. Những người hợp tuổi với nhau sẽ tạo ra tài lộc dồi dào. Ngược lại những người có năm sinh khắc nhau sẽ tạo nên mối quan hệ bất hòa, dễ trục trặc hoặc mâu thuẫn, gây cản trở lớn đến con đường làm ăn.

Cách xem năm sinh còn được ứng dụng nhiều trong xem tuổi kết hôn, tuổi con cái và cha mẹ để xem tài lộc và hạnh phúc trong gia đình. Trong đó, bạn có thể tham khảo các bộ tam hợp nhau và bộ tứ kỵ nhau dưới đây.

Các bộ tam hợp nhau về tuổi, làm ăn tài lộc, suôn sẻ:

Sửu - Dậu - Tỵ.

Thìn - Tý - Thân.

Tuất - Ngọ - Dần.

Mùi - Mão - Hợi.

Bộ Tam Hợp Sửu - Dậu - Tỵ - Ảnh minh họa: Internet.

Các bộ tứ kỵ nhau về tuổi trong làm ăn:

Dẫn - Tỵ - Thân - Hợi.

Thìn - Mùi - Tuất - Sửu.

Tý - Mão - Ngọ - Dậu.

Như vậy, trong quan hệ hợp tác tập thể, bạn nên lựa chọn những bộ tam có tuổi hợp nhau và tránh những bộ tứ có tuổi khắc nhau. Hoặc nếu lỡ đã chọn đối tác, thì tốt nhất là hãy tìm cách hóa giải để giảm tác động cản trở trong tài lộc.

Trên đây là một số cách xem tuổi hợp tác làm ăn mới nhất năm 2020 để bạn tham khảo. Bạn có thể căn cứ vào thiên can, địa chi, Cung Mệnh, năm sinh để xem mối quan hệ làm ăn có tốt đẹp và may mắn không. Nếu không may đối tác rơi vào tình huống kỵ tuổi thì hãy tìm cách hóa giải xung khắc. Cách xem tuổi này còn áp dụng được nhiều trong cuộc sống như xem tuổi kết hôn, xem tuổi để chọn bạn, xem tuổi các thành viên trong gia đình.