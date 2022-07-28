Vướng hạn tam tai từ đây đến cuối năm 2022 là con giáp nào?

Đáng lưu ý, càng là người quyền cao chức trọng, có vị thế trong tập thể thì bạn lại càng phải giữ vững lý trí của mình, không nên dễ dàng tin theo lời của kẻ nịnh bợ. Làm việc gì con giáp gặp tiểu nhân nửa cuối năm 2022 này cũng cần phải cân nhắc kĩ càng, không nên vì cái lợi trước mắt mà bất chấp đúng sai. Với những người làm công ăn lương, bạn dễ phải chịu sự cạnh tranh của đồng nghiệp, đối thủ. Có kẻ sẵn sàng chơi xấu để hãm hại bạn, vì thế bạn phải thật tỉnh táo khi đối diện với vấn đề, tránh làm theo cảm xúc nhất thời của mình, gây ra những thiệt hại về sau.

Người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn có tham vọng gây dựng cuộc sống giàu có, quyền lực. Con giáp này có bản lĩnh hơn người, biết đối mặt với khó khăn, coi vấp ngã là động lực tiến tới thành công. Nhờ sự cố gắng của bản thân, con giáp này có thể gặt hái được nhiều trái ngọt trong tương lai. Người tuổi Thìn mang số mệnh của rồng. Dù cuộc sống hiện tại còn khó khăn thì họ cũng sẽ sớm vượt qua nhờ năng lực của bản thân và sự trợ giúp của quý nhân.

Tử vi nói rằng trong những ngày cuối năm, bản mệnh nên làm ăn chân chính, tránh kiểu chộp giật kẻo vướng vào thị phi. Thời điểm này, tuổi Thìn cũng cần đề phòng việc vị mất trộm tài sản hoặc bị kẻ xấu lừa gạt đầu tư...

Tuổi Tị

Trên thực tế, khoảng thời gian cuối năm này là thời điểm để người tuổi Tị bứt phá, song như vậy không có nghĩa là bạn không gặp phải trở ngại. Trong công việc, đôi khi bản mệnh có thể sẽ bị kẻ xấu bụng đặt điều nói xấu, gây ảnh hưởng không nhiều thì ít đến cảm xúc của bạn và cái nhìn của người khác.



Bản mệnh cần phải bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, chớ nên nổi nóng, hành động thiếu cân nhắc, khiến mọi việc càng dễ dàng lâm vào bế tắc hơn. Bạn nên thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của mình, rồi sự thực sẽ chứng minh ai là người đúng, người sai.



Thời điểm này, người làm ăn cũng không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư nếu không muốn rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo. Bạn cần tham khảo kĩ lưỡng các kênh thông tin đáng tin cậy, đồng thời hỏi ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình.

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