Vướng hạn tam tai từ đây đến cuối năm 2022 là con giáp nào?

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 14:00

Các con giáp cần phải né tránh hạn tam tai nếu không muốn xui xẻo cứ mãi bám theo.

Tuổi Tý 

Thời điểm nửa cuối năm 2022 này, sự nghiệp của người tuổi Tý gặp nhiều trắc trở, đặc biệt, bản mệnh cần đề phòng kẻ xấu lừa gạt hoặc lợi dụng uy tín để làm điều sai trái, nghiêm trọng còn dính tới pháp luật.

 

Đáng lưu ý, càng là người quyền cao chức trọng, có vị thế trong tập thể thì bạn lại càng phải giữ vững lý trí của mình, không nên dễ dàng tin theo lời của kẻ nịnh bợ.

Làm việc gì con giáp gặp tiểu nhân nửa cuối năm 2022 này cũng cần phải cân nhắc kĩ càng, không nên vì cái lợi trước mắt mà bất chấp đúng sai.

Với những người làm công ăn lương, bạn dễ phải chịu sự cạnh tranh của đồng nghiệp, đối thủ. Có kẻ sẵn sàng chơi xấu để hãm hại bạn, vì thế bạn phải thật tỉnh táo khi đối diện với vấn đề, tránh làm theo cảm xúc nhất thời của mình, gây ra những thiệt hại về sau.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn có tham vọng gây dựng cuộc sống giàu có, quyền lực. Con giáp này có bản lĩnh hơn người, biết đối mặt với khó khăn, coi vấp ngã là động lực tiến tới thành công. Nhờ sự cố gắng của bản thân, con giáp này có thể gặt hái được nhiều trái ngọt trong tương lai. Người tuổi Thìn mang số mệnh của rồng. Dù cuộc sống hiện tại còn khó khăn thì họ cũng sẽ sớm vượt qua nhờ năng lực của bản thân và sự trợ giúp của quý nhân.

Vướng hạn tam tai từ đây đến cuối năm 2022 là con giáp nào? - Ảnh 1
Tử vi nói rằng trong những ngày cuối năm, bản mệnh nên làm ăn chân chính, tránh kiểu chộp giật kẻo vướng vào thị phi. Thời điểm này, tuổi Thìn cũng cần đề phòng việc vị mất trộm tài sản hoặc bị kẻ xấu lừa gạt đầu tư...

Tuổi Tị 

Trên thực tế, khoảng thời gian cuối năm này là thời điểm để người tuổi Tị bứt phá, song như vậy không có nghĩa là bạn không gặp phải trở ngại. Trong công việc, đôi khi bản mệnh có thể sẽ bị kẻ xấu bụng đặt điều nói xấu, gây ảnh hưởng không nhiều thì ít đến cảm xúc của bạn và cái nhìn của người khác.

Bản mệnh cần phải bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, chớ nên nổi nóng, hành động thiếu cân nhắc, khiến mọi việc càng dễ dàng lâm vào bế tắc hơn. Bạn nên thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của mình, rồi sự thực sẽ chứng minh ai là người đúng, người sai.

Thời điểm này, người làm ăn cũng không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư nếu không muốn rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo. Bạn cần tham khảo kĩ lưỡng các kênh thông tin đáng tin cậy, đồng thời hỏi ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Các con giáp nào chuyển mình giàu có, xây nhà lầu xe hơi trong tháng 8 dương lịch này?

Các con giáp nào chuyển mình giàu có, xây nhà lầu xe hơi trong tháng 8 dương lịch này?

Thời điểm cuối năm 2022, các con giáp dưới đây chuyển mình giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   Dự đoán tử vi 12 con giáp Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022 Top 3 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 3 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục