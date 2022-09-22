Vỗ tay chúc mừng 3 con giáp HOÀNG KIM, 22/9 tới đây cuộc đời lên như diều gặp gió, cuộc đời từ đây sung sướng an nhàn, không cần phải lo toan

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 02:39

22/9 tới đây xin hãy chúc mừng 3 con giáp này bởi cuộc đời họ sắp sung sướng bội phần.

Tuổi Tuất

Được Thực Thần ghé thăm vào 22/9 tới đây, vận trình tài lộc của người tuổi Tuất trở nên sáng rõ hơn bao giờ trong khoảng thời gian này. Nhất là với những người làm nghề tự do, đây là cơ hội hiếm có để bạn kiếm tiền về đầy tay đó. 

Ngoài ra, với số tiền có được trong tay, bạn cũng đừng vội tiêu xài phung phí, hãy sử dụng nó một cách hợp lý, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh đầy khó khăn này. Một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể là điều bạn cần làm ngay lúc này.  

Đào hoa khởi vượng, người độc thân có cơ hội tìm được nửa kia của mình trong ngày Hỏa sinh Thổ này. Bản mệnh đừng vội từ chối những lời hẹn gặp hay lời giới thiệu mai mối của bạn bè hay người thân xung quanh, có thể bạn sẽ gặp được nhân duyên của đời mình lúc nào chẳng hay đó. 

Vỗ tay chúc mừng 3 con giáp HOÀNG KIM, 22/9 tới đây cuộc đời lên như diều gặp gió, cuộc đời từ đây sung sướng an nhàn, không cần phải lo toan - Ảnh 1

Được Thực Thần ghé thăm vào 22/9 tới đây, vận trình tài lộc của người tuổi Tuất trở nên sáng rõ hơn bao giờ trong khoảng thời gian này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình tài lộc của Dần vào 22/9 tới đây cũng vô cùng khởi sắc. Người kinh doanh buôn may bán đắt, người làm công ăn lương có nguồn thu nhập đều đặn và rủng rỉnh. Tiền bạc dư dả, giúp Dần có thể chi tiêu thoải mái mà không phải suy nghĩ.

Ngày này vận trình tình cảm khá tốt, đào hoa nở rộ, người độc thân có sức hút vô cùng lớn với người khác phái, có thành công hay không phụ thuộc vào việc bạn có chịu mở lòng mình không. Dù vậy, bạn cũng không nên giữ thái độ mập mờ cùng lúc nhiều mối quan hệ kẻo rước rắc rối vào người.

Vỗ tay chúc mừng 3 con giáp HOÀNG KIM, 22/9 tới đây cuộc đời lên như diều gặp gió, cuộc đời từ đây sung sướng an nhàn, không cần phải lo toan - Ảnh 2

Vận trình tài lộc của Dần vào 22/9 tới đây cũng vô cùng khởi sắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới 22/9 tới đây cho thấy, Chính Tài thần che chở giúp người tuổi Thìn phân biệt rõ thị phi, trắng đen. Cùng với phong cách làm việc trầm ổn và thẳng thắn giúp bạn có được sự ủng hộ từ đồng nghiệp và lãnh đạo của mình.

Thiên Tài hành khiển chủ một ngày tài lộc lệch lạc. Người tuổi Thìn tính cách đơn độc, cá tính nhưng đối nhân xử thế lại thâm tình hữu ý. Hai luồng tính cách khác biệt bất cứ lúc nào cũng thay đổi chủ kiến khiến vận tiền bạc khó mà tiến lên được.

Những mối tình lãng mạn của người tuổi Thìn có thể là điên rồ hoặc đau thương trong quá khứ, nhưng ngày hôm nay mọi thứ sẽ tốt hơn cho bạn và người ấy. Con giáp này có thể làm mọi thứ dễ dàng hơn cho các mối quan hệ của mình, lãng mạn hay không nếu bạn nhớ suy nghĩ trước khi nói. Hành động bốc đồng sẽ chỉ khiến bạn gặp rắc rối trong năm nay.

Vỗ tay chúc mừng 3 con giáp HOÀNG KIM, 22/9 tới đây cuộc đời lên như diều gặp gió, cuộc đời từ đây sung sướng an nhàn, không cần phải lo toan - Ảnh 3

Tử vi ngày mới 22/9 tới đây cho thấy, Chính Tài thần che chở giúp người tuổi Thìn phân biệt rõ thị phi, trắng đen.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Trúng số độc đắc đầu tháng 10/2022, 3 con giáp được Thần Tài hết mực nuông chiều, một bước lên Tiên, lắm của nhiều tiền

Trúng số độc đắc đầu tháng 10/2022, 3 con giáp được Thần Tài hết mực nuông chiều, một bước lên Tiên, lắm của nhiều tiền

Bộc lộ hết khả năng trong công việc, 3 con giáp này được sếp tán thưởng, nâng lương liên tục nên thu về khoản tiền lớn vào đầu tháng 10. Hạnh phúc mỉm cười với 3 tuổi nào đây?

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi 22/9 tử vi 22/9/2022 tử vi thứ 5 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch