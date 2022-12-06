Vào đúng 12h ngày 6/12/2022, Thần Phật che chở và độ mạng, 3 con giáp một bước 'lên tiên', cả tiền tài lẫn sự nghiệp đều chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 06/12/2022 04:39

3 con giáp này sẽ giành được nhiều cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp, kiếm đầy bồn đầy bát từ thời gian này.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, những người thuộc con giáp tuổi Sửu có sức chịu đựng rất tốt, không chịu thất bại trong bất cứ việc gì. Cho dù gặp khó khăn thì họ cũng không dễ tin mình sẽ xuống dốc. Vì thế, trong cuộc sống họ luôn nỗ lực vươn lên, không giây phút nào chịu thỏa hiệp với thật bại. 

Thời gian trước, vận may của người tuổi Sửu không tệ, nhưng đúng 12h ngày 6/12/2022 mới thật sự phất lên như diều gặp gió. Thời gian này, con giáp tuổi Sửu sẽ kiếm được nhiều tiền, có quý nhân phù trợ. 

Họ thấy rõ đường đi nước bước của mình trong sự nghiệp, nhờ đó họ có triển vọng thăng tiến, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Tiền bạc sung túc, địa vị vững chắc ngày càng thăng tiến là tương lai gần của con giáp tuổi Sửu.

Vào đúng 12h ngày 6/12/2022, Thần Phật che chở và độ mạng, 3 con giáp một bước 'lên tiên', cả tiền tài lẫn sự nghiệp đều chạm đỉnh - Ảnh 1
Đúng 12h ngày 6/12/2022, mọi phương diện của tuổi Sửu mới thật sự phất lên như diều gặp gió. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân bẩm sinh đã thông minh, lanh lợi và nhanh nhẹn như những chú khỉ. Họ giỏi giao tiếp và có thể kết bạn với bất kỳ ai. Tuổi Thân cũng là người kiên trì, kiên định với mục tiêu mà họ đặt ra cho mình. Họ rất giỏi trong việc thích nghi với các tình huống và có thể xử lý tốt áp lực.

Đúng 12h ngày 6/12/2022, người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc.

Đặc biệt, những người tuổi Thân có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức. Nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lời nhuận nhờ đó cũng tăng lên. Song bên cạnh đó, người tuổi Thân cũng cần chú ý sức khỏe. Họ dễ mắc các bệnh liên quan đến phổi, đường tiêu hóa.

Vào đúng 12h ngày 6/12/2022, Thần Phật che chở và độ mạng, 3 con giáp một bước 'lên tiên', cả tiền tài lẫn sự nghiệp đều chạm đỉnh - Ảnh 2
Đúng 12h ngày 6/12/2022, người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bản thân tuổi Hợi là người hiền lành, thẳng thắn, bộc trực nhưng lại có một trái tim vô cùng ấm áp, nhân hậu. Chính vì thế con giáp này luôn chiếm trọn lòng tin của những người xung quanh. 

Đúng 12h ngày 6/12/2022, bản mệnh gặp được quý nhân giúp đỡ, gỡ gạc rắc rối mà những ngày vừa qua bạn phải đau đầu tìm cách. Người làm kinh doanh ắt gặp được khách hàng "sộp", khách hàng tiềm năng sẵn sàng chi trả số tiền lớn cho sản phẩm và dịch vụ của bạn.  

Về phương diện tình cảm, do là một ngày vượng quý nhân nên vận đào hoa của bản mệnh cũng mở ra rộng rãi, những người đã có gia đình nên giữ khoảng cách với người khác giới, tránh ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân.

Vào đúng 12h ngày 6/12/2022, Thần Phật che chở và độ mạng, 3 con giáp một bước 'lên tiên', cả tiền tài lẫn sự nghiệp đều chạm đỉnh - Ảnh 3
Đúng 12h ngày 6/12/2022, tuổi Hợi gặp được quý nhân giúp đỡ, gỡ gạc rắc rối mà những ngày vừa qua bạn phải đau đầu tìm cách. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Kể từ ngày 6/12/2022, 3 con giáp được Thần Tài 'đỡ đầu', cát lộc ngập tràn, ưu tú hơn người, vang danh thiên hạ, người người ngưỡng mộ

Kể từ ngày 6/12/2022, 3 con giáp được Thần Tài 'đỡ đầu', cát lộc ngập tràn, ưu tú hơn người, vang danh thiên hạ, người người ngưỡng mộ

Kể từ ngày 6/12/2022, 3 con giáp may mắn được quý nhân phù trợ nên cuộc sống viên mãn, công danh nở rộ, sự nghiệp thăng hoa.

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