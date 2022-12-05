Kể từ ngày 6/12/2022, 3 con giáp được Thần Tài 'đỡ đầu', cát lộc ngập tràn, ưu tú hơn người, vang danh thiên hạ, người người ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 14:55

Kể từ ngày 6/12/2022, 3 con giáp may mắn được quý nhân phù trợ nên cuộc sống viên mãn, công danh nở rộ, sự nghiệp thăng hoa.

Tuổi Mùi

May mắn được sao Hồng Loan mang tới vận đào hoa, nên chuyện tình cảm hạnh phúc hơn bao giờ hết, bạn đón nhận không ít tin vui liên quan đến tình cảm cho dù là người độc thân hay người đã có gia đình.

Kể từ ngày 6/12/2022, bạn giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn đọng trước đó nhờ khả năng tập trung cao độ, ý chí bền bỉ. Kể cả là vấn đề hốc búa nhất cũng được bạn tháo gỡ ấn tượng. Sự nghiệp thăng tiến từ vị trí đến các mối quan hệ, mọi khoản tiền thưởng trong ngày này nên được sử dụng vào những mục đích chính đáng hơn là chi tiêu hoang phí. 

Còn người làm ăn kinh doanh là khoảng thời gian tài lộc vượng nhất, bản mệnh nên tranh thủ lúc này để tiến hành các hoạt động mở rộng quy mô làm ăn, kí kết hợp đồng.

Kể từ ngày 6/12/2022, 3 con giáp được Thần Tài 'đỡ đầu', cát lộc ngập tràn, ưu tú hơn người, vang danh thiên hạ, người người ngưỡng mộ - Ảnh 1
Kể từ ngày 6/12/2022, Mùi giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn đọng trước đó nhờ khả năng tập trung cao độ, ý chí bền bỉ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu luôn làm việc với sự nhiệt tình, chăm chỉ. Kể từ ngày 6/12/2022, con giáp này có cơ hội phát triển mạnh mẽ, hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra trước đó.

Thời gian tới, người tuổi Dậu tự tin bước lên đỉnh cao của sự nghiệp, tài vận hanh thông. Bản mệnh đón nhận cơ hội tốt hơn trong năm mới, dự báo gặt hái nhiều thành công vang đội, nguồn thu ngày một dồi dào. Con giáp này có thể tích lũy được nhiều tài sản hơn trong thời gian tới.

Kể từ ngày 6/12/2022, 3 con giáp được Thần Tài 'đỡ đầu', cát lộc ngập tràn, ưu tú hơn người, vang danh thiên hạ, người người ngưỡng mộ - Ảnh 2
Kể từ ngày 6/12/2022, tuổi Dậu có cơ hội phát triển mạnh mẽ, hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra trước đó. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Kể từ ngày 6/12/2022, người tuổi Hợi đón nhiều hỷ sự trong tháng mới. Vận trình thăng cấp nhanh chóng, chẳng điều gì có thể ngăn cản bạn tiến băng băng về phía trước và đạt được thứ mình muốn.

Công danh sự nghiệp trên đà tăng tiến, con giáp này được thôi thúc tạo ra thật nhiều sự bứt phá vì bạn đang có trường năng lượng rất mạnh mẽ. Trong những dự định sắp tới, hãy mạnh dạn theo đuổi vì có những quý nhân hỗ trợ, giúp bạn nâng tầm quan sát trước những quyết định đúng đắn.

Vận trình tài lộc của tuổi này cũng đi lên trong khoảng thời gian cuối năm. Bạn có thể đánh bại được đối thủ nhờ tài năng và kinh nghiệm của mình, nhờ đó thu được lợi nhuận tương xứng. 

Kể từ ngày 6/12/2022, 3 con giáp được Thần Tài 'đỡ đầu', cát lộc ngập tràn, ưu tú hơn người, vang danh thiên hạ, người người ngưỡng mộ - Ảnh 3
Kể từ ngày 6/12/2022, người tuổi Hợi đón nhiều hỷ sự trong tháng mới. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi ngày 6/12 tử vi 12 con giáp ngày 6/12 tu vi ngay 6/12

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 2 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an