Từ 22h đêm nay (5/12), 3 con giáp Thần Tài che chở, phúc lộc đầy nhà, gia sản tăng ngùn ngụt, cuối năm hạnh phúc vẹn toàn

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 10:46

Chúc mừng 3 con giáp này, nhận được vận may đỏ như son, vận khí thăng hoa, đường tình- đường tiền đều viên mãn từ 22h đêm nay (5/12).

Tuổi Thìn

Nhắc đến những con giáp may mắn từ 22h đêm nay (5/12) không thể không kể đến tuổi Thìn, con giáp này chẳng những giỏi kiếm tiền, giỏi làm việc lớn mà đường tình duyên cũng thuận lợi không kém. 

Từ thời gian này, bản mệnh tự tin vào sức lực của bản thân mà chứng minh cho những người xung quanh thấy việc gì vào tay con giáp này cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bản mệnh chẳng phải lo đến chuyện túng thiếu tiền bạc, bên cạnh đó cơ hội tăng lương thưởng đến gần. Bản mệnh nắm gọn trong tay số tiền lớn. 

Tử vi cho thấy bản mệnh hạnh phúc tràn trề, hòa hợp thấu hiểu và cùng nhau chia sẻ công việc mà không khí gia đình cũng trở nên đầm ấm. 

Từ 22h đêm nay (5/12), 3 con giáp Thần Tài che chở, phúc lộc đầy nhà, gia sản tăng ngùn ngụt, cuối năm hạnh phúc vẹn toàn - Ảnh 1
Con giáp tuổi Thìn chẳng những giỏi kiếm tiền, giỏi làm việc lớn mà đường tình duyên cũng thuận lợi không kém. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có tính cách thật thà, chất phác, đáng tin cậy nên được quý nhân phù trợ, giúp đỡ mọi lúc, mọi nơi. Năm nay, bản mệnh đã gặp không ít rắc rối nhưng nhờ sự trợ giúp của quý nhân, khó khăn chỉ còn là chuyện nhỏ.

Những thử thách tìm đến tuổi Mùi sẽ được bản mệnh giải quyết nhanh chóng. Con giáp này làm gì cũng có thể nắm chắc thành công trong lòng bàn tay.

Từ 22h đêm nay (5/12), người tuổi Mùi đón cuộc sống viên mãn, vận may bùng nổ, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống ngày một ấm no, sung túc. Tuổi Mùi là một trong những con giáp thắng lớn trong thời gian này. Bản mệnh thoát khỏi cảnh nghèo khó, lận đận và trở nên rủng rỉnh hơn vào dịp cuối năm.

Từ 22h đêm nay (5/12), 3 con giáp Thần Tài che chở, phúc lộc đầy nhà, gia sản tăng ngùn ngụt, cuối năm hạnh phúc vẹn toàn - Ảnh 2
Từ 22h đêm nay (5/12), người tuổi Mùi đón cuộc sống viên mãn, vận may bùng nổ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi, từ 22h đêm nay (5/12) là khoảng thời gian hứa hẹn tài lộc rủng rỉnh đối với tuổi Tý. Con giáp này dễ được thăng chức, tăng lương, các khoản đầu tư cũng thu về lợi nhuận khủng.

Tuổi Tý vốn có tính cách chính trực, không thích dựa dẫm vào người khác. Bản mệnh tự nỗ lực để tạo ra của cải cho riêng mình. Nhờ năng lực cá nhân cũng như vận may trời ban mà con giáp này có thể tạo được sự khác biệt lớn, giàu có trong tầm tay.

Từ 22h đêm nay (5/12), động lực để tuổi Tý làm giàu, cải thiện cuộc sống ngày càng mạnh mẽ. Con giáp này sẽ kiên trì với những mục tiêu mà bản thân đã đặt ra, không chịu khuất phục trước thử thách. Nhờ đó mà thành công sẽ đến với tuổi Tý.

Từ 22h đêm nay (5/12), 3 con giáp Thần Tài che chở, phúc lộc đầy nhà, gia sản tăng ngùn ngụt, cuối năm hạnh phúc vẹn toàn - Ảnh 3
Theo tử vi, từ 22h đêm nay (5/12) là khoảng thời gian hứa hẹn tài lộc rủng rỉnh đối với tuổi Tý. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

3 con giáp 'hóa Rồng hóa Phượng' trong 11 ngày tới (6-16/12), sự nghiệp vút cao, công danh nở rộ, tiền bạc hanh thông, tình duyên càng viên mãn

3 con giáp 'hóa Rồng hóa Phượng' trong 11 ngày tới (6-16/12), sự nghiệp vút cao, công danh nở rộ, tiền bạc hanh thông, tình duyên càng viên mãn

Trong 11 ngày tới, 3 con giáp nhận lộc trời ban, làm việc gì cũng thuận lợi, tài vận hanh thông, túi tiền rủng rỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 5/12 tử vi 12 con giáp ngày 5/12 tu vi ngày 5/12

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 3 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà