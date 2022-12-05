Đúng 3 ngày giữa tuần (6/12-8/12): 3 con giáp số cực đỏ, ăn lộc trời ban, cuối năm trúng số bạc tỷ, đón trăm điều tốt lành

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 14:43

Đúng 3 ngày giữa tuần (6/12-8/12), vận trình của những con giáp này diễn ra hanh thông, thuận lợi, tài lộc dư dả, tài chính vững mạnh.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, được sao Thái Dương chiếu mệnh nên những người tuổi Tỵ trở nên vượng vận quý nhân, làm gì cũng đạt được kết quả như ý nguyện. Những thành tích ấn tượng, nổi bật mà bạn đạt được khiến cấp trên không khỏi hài lòng, có vẻ người này đã tính đến chuyện thăng chức cho bạn. 

Nguồn tài chính dồi dào nhờ việc mở rộng kinh doanh, dù là người làm công ăn lương thì cũng đều buôn bán online tốt, đón nhiều lộc lá về tay, tiền bạc không còn là vấn đề đáng lo ngại. 

Tình duyên ngày này êm ả, có người chấp nhận mọi khiếm khuyết của bạn mà yêu thương, bảo vệ bạn hết mực. Nếu đang có thiện cảm với ai, bạn nên chủ động tìm cách kéo gần khoảng cách, chớ bỏ lỡ mối duyên đẹp vì sự do dự và nhút nhát của bản thân.

Đúng 3 ngày giữa tuần (6/12-8/12): 3 con giáp số cực đỏ, ăn lộc trời ban, cuối năm trúng số bạc tỷ, đón trăm điều tốt lành - Ảnh 1
Được sao Thái Dương chiếu mệnh nên những người tuổi Tỵ trở nên vượng vận quý nhân, làm gì cũng đạt được kết quả như ý nguyện. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có tính cách hào phóng và cũng rất năng động. Họ làm việc gì cũng luôn cố gắng đạt được hiệu quả cao nhất, không bỏ cuộc giữa chừng. Bản mệnh kiên trì, nhẫn nại chờ đợi thời cơ để phát tài.

Người tuổi Ngọ đã có một năm làm việc chăm chỉ và phát triển ổn định. Đúng 3 ngày giữa tuần, con giáp này có khởi đầu thuận lợi, nhận được sự hỗ trợ của quý nhân nên công việc phát triển mạnh mẽ hơn.

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ thăng tiến vượt bậc, tài lộc ngày một nhiều, tiền của không thiếu.

Đúng 3 ngày giữa tuần (6/12-8/12): 3 con giáp số cực đỏ, ăn lộc trời ban, cuối năm trúng số bạc tỷ, đón trăm điều tốt lành - Ảnh 2
Đúng 3 ngày giữa tuần, tuổi Ngọ có khởi đầu thuận lợi, nhận được sự hỗ trợ của quý nhân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 3 ngày giữa tuần, mọi việc của tuổi Dậu có những chuyển biến tích cực hơn, cải thiện rõ rệt so với thời gian trước đó. Bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước.

Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn. Sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn. Tài chính ở thời điểm này khá dư dả. Dậu được dự đoán cả nguồn thu từ nghề tay phải và tay trái của bạn đều khả quan.

Mối quan hệ tình cảm cũng có nhiều niềm vui. Một số cặp đôi có thể đi đến quyết định quan trọng. Gia đạo an vui, vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa. Người độc thân có vận đào hoa, dễ tìm thấy tình yêu định mệnh của mình.

Đúng 3 ngày giữa tuần (6/12-8/12): 3 con giáp số cực đỏ, ăn lộc trời ban, cuối năm trúng số bạc tỷ, đón trăm điều tốt lành - Ảnh 3
Đúng 3 ngày giữa tuần, mọi việc của tuổi Dậu có những chuyển biến tích cực hơn, cải thiện rõ rệt. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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