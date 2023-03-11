Vào tuần cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp vấp phải 'cỗ máy in tiền', khai thông tài lộc, rộng cửa phú quý, tiền về túi dồi dào như nước sông Đà

Tâm linh - Tử vi 11/03/2023 02:53

Tử vi 12 con giáp có nói, 3 con giáp sau đây sẽ có cơ may khai thông được cửa tiền bạc, mang về cho mình thu nhập cao ngất ngưỡng trong tuần cuối tháng 2 âm lịch.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là người mạnh mẽ, có phần bá đạo trong mọi việc của cuộc sống vì con giáp này luôn muốn giành thế chủ động nên đôi khi làm mất lòng người khác. Tuy nhiên người tuổi Dậu đang dần khắc phục được nhược điểm này và có thể tìm được cho mình những cơ hội trong cuộc đời.

Trong tuần cuối tháng 2 âm lịch, vận thế của con giáp này suôn sẻ, thuận lợi đặc biệt là về tình cảm và tài vận. Thời gian này, Thần Tài ưu ái tuổi Dậu nên sẽ có cơ hội tăng lương, tăng thưởng và thu lợi từ việc đầu tư kinh doanh bên ngoài. Người tuổi Dậu cũng như cá gặp nước bởi làm việc gì và đi đến đâu cũng kiếm ra tiền và mang về những khoản thu nhập không nhỏ. Chuyện tình cảm có tiến triển khả quan, không còn những mâu thuẫn, xung đột mà trở nên hạnh phúc, ngọt ngào. Con giáp này nên biết tận dụng thời gian vàng này để hâm nóng chuyện tình cảm lứa đôi, hôn nhân.

Vào tuần cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp vấp phải 'cỗ máy in tiền', khai thông tài lộc, rộng cửa phú quý, tiền về túi dồi dào như nước sông Đà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Hợi hiền lành, nhân nghĩa và chín chắn. Họ có tố chất lãnh đạo bẩm sinh. Họ nói được, làm được và đáng tin cậy. Người tuổi này cũng dễ cảm thông, khoan dung độ lượng nên có được mối quan hệ tốt đẹp với những người khác. Thời gian gần đây, người tuổi Hợi gặp nhiều điều xui xẻo, trở ngại, áp lực trong cuộc sống cũng như công việc. 

Tuy nhiên tài vận của người tuổi Hợi sẽ tăng lên trong tuần cuối tháng 2 âm lịch. Họ gặp được nhiều chuyện may mắn trong cuộc sống và cuối cùng cũng nhận được những cơ hội tốt trong công việc. Người làm kinh doanh thì việc buôn bán thuận lợi, suôn sẻ hơn trước. Người làm công ăn lương thì công việc cũng đang trên đà phát triển. Họ được cấp trên coi trọng, tài lộc thăng tiến, tiền lương tăng cao hơn thời gian trước. Nhờ làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nghĩ, con giáp này được đền đáp xứng đáng, có được cuộc sống sung túc, đủ đầy hơn trước.

Vào tuần cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp vấp phải 'cỗ máy in tiền', khai thông tài lộc, rộng cửa phú quý, tiền về túi dồi dào như nước sông Đà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn thông minh, nhanh nhẹn, cầu tiến. Họ có những mục tiêu dẫn tối cho những bước tiến của bản thân. Vì vậy họ là con giáp phát tài, cả đời không thiếu tiền tiêu. Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão cũng khá hanh thông nhờ có nhiều người giúp đỡ. Trong tuần cuối tháng 2 âm lịch, con giáp này gặp nhiều may mắn hơn so với khoảng thời gian trước đây.

Tất nhiên, thành công đến với Mão không chỉ nhờ vào may mắn mà còn nhờ sự chăm chỉ chịu khó và sự hậu thuẫn của đồng nghiệp. Mão sẽ được cấp trên đánh giá cao. Người làm kinh doanh có thể kí được hợp đồng dài hạn. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến và tăng lương. Tiền bạc cũng vì thế mà rủng rỉnh hơn. Con giáp này có cơ hội đổi đời rất cao, thậm chí có người sẽ trở thành đại gia giàu nứt đố đổ vách khiến cho nhiều người phải ghen tỵ với họ.

Vào tuần cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp vấp phải 'cỗ máy in tiền', khai thông tài lộc, rộng cửa phú quý, tiền về túi dồi dào như nước sông Đà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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