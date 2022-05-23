Vào tháng 6 dương lịch, các con giáp dễ chạm mặt TIỂU NHÂN, cần CẨN TRỌNG tránh rước hoạ vào thân

Là con giáp xui xẻo tháng 6/2022, công việc của người tuổi Dần khó mà tiến triển theo chiều hướng bạn không mong muốn. Điềm báo họa thị phi, tai ương có thể ập đến bất cứ lúc nào nếu bản mệnh không biết giữ mình tránh xa chuyện bao đồng.

Do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ công việc nhiều trục trặc, tài vận trong tháng của bản mệnh có dấu hiệu ngừng trệ. Con đường kiếm tiền, làm giàu gặp nhiều trở lực, nhưng nếu bạn không kiên trì tới cùng mà bỏ cuộc giữa chừng sẽ hoài công vô ích.

Vì luôn phải liên tục phải gánh vác trên vai trọng trách lớn, bản mệnh thường ở trong trạng thái gồng mình lên, rất dễ bị stress hoặc cảm thấy nản lòng.

Thời điểm này, tốt nhất bạn nên thận trọng với các giao dịch, việc ký kết giấy tờ, hợp đồng… liên quan đến tiền bạc. Tháng này có dấu hiệu phá tài rõ rệt, bạn cần tỉnh táo khi giao dịch kẻo bị lừa đảo hoặc làm ăn thất thu.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có sao hung tinh, liên quan tới thị phi, có người âm mưu phá hoại. Vì vậy dù tháng này có nhiều cơ hội đến, con giáp cũng chỉ nên quan sát, tránh hành động.

Con giáp cũng tránh nói nhiều, nói dai thành nói dại. Kẻ xấu từ đó có thể vin vào để hại chính bạn.

Bởi vì đằng sau những miếng mồi ngon rất có thể là cạm bẫy. Càng tưởng thắng lợi lớn, tuổi Ngọ càng dễ rơi xuống hố sâu. Con giáp cũng tránh nói nhiều, nói dai thành nói dại. Kẻ xấu từ đó có thể vin vào để hại chính bạn.

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết người tuổi Tuất công việc còn dễ trục trặc ở phút cuối cùng khiến con giáp này tốn nhiều công sức và thời gian để sửa sai, khắc phục hậu quả.

Trên phương diện đầu tư, tử vi tài lộc của 12 con giáp tháng 6/2022 khuyên bản mệnh người tuổi Tuất nên dừng lại ở một số hạng mục an toàn, càng mạo hiểm càng rủi ro cao. Đặc biệt là với những lời hứa hẹn về các khoản đầu tư lãi suất cao thì bản mệnh không nên vội vàng tin tưởng.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa người tuổi Tuất và nửa kia ngày càng lạnh nhạt, thiếu mất ngọn lửa yêu nồng nhiệt, thậm chí có thời điểm bạn rơi vào cảm giác chán chường, nếu không giữ mình, e rằng sẽ rơi vào lưới tình ngoài luồng, đe dọa hạnh phúc gia đình.

Vì thế, đôi lứa cần quan tâm, sẻ chia và thông cảm cho nhau, tránh tình trạng tình cảm rạn nứt. Nếu cả hai đều dửng dưng, mặc kệ tình trạng hiện tại sẽ dễ khiến mối quan hệ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực.

Với người độc thân, bạn thường tỏ thái độ lạnh lùng, khóa chặt cánh cửa trái tim với những đối tượng có ý định tiếp cận khiến chuyện tình cảm khó có khởi sắc.

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