Vào tháng 10, 11, top 3 con giáp làm chao đảo trời đất, hút trọn lộc trời, túi tiền nặng trĩu, tài khoản nhảy số

Tâm linh - Tử vi 26/09/2023 15:25

Tử vi dự đoán, bước sang tháng 10 và 11, 3 con giáp may mắn này được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi chân thành, hữu dũng hữu mưu, phàm bất cứ việc gì cũng chỉ muốn dựa vào bản thân, không thích sử dụng những thủ đoạn mờ ám, khi gặp vấn đề sẽ luôn bình tĩnh mà xử lý. Bước sang tháng 10 và 11, Cát tinh phúc lộc, lộc huân xuất hiện trong cung mệnh nên cơ hội đổi đời, đổi vận không ngừng đến với con giáp may mắn tuổi Mùi.

Chỉ cần kiên trì nắm bắt ắt con giáp này sẽ hóa rồng, hóa phượng. Người tuổi Mùi chân thành, nghĩa khí, đặc biệt luôn có được những mối nhân duyên tốt đẹp. Con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ, và sẽ có chuyện tình yêu tốt đẹp.

Vào tháng 10, 11, top 3 con giáp làm chao đảo trời đất, hút trọn lộc trời, túi tiền nặng trĩu, tài khoản nhảy số - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ thích hợp với những công việc thách thức, cần sự linh hoạt, chuyển đổi. Họ không ưa những công việc nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào. Nếu chọn được đúng nghề, họ sẽ dễ đạt được nhiều thành tựu.

Tử vi học có nói, bước sang tháng 10 và 11 là lúc mà tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt. Công việc của tuổi Ngọ không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều lộc lá, tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

Vào tháng 10, 11, top 3 con giáp làm chao đảo trời đất, hút trọn lộc trời, túi tiền nặng trĩu, tài khoản nhảy số - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ttuổi Thìn rất chăm chỉ, cần cù, không ưa hư vinh, do đó thường kết được nhiều bạn tốt, ít kẻ thù, cuộc sống cũng vì đó mà suôn sẻ, ít gặp thị phi. Chính vì thế, chỉ cần có cơ hội tốt là những người tuổi Thìn có thể “một bước lên mây”, đạt được nhiều thành tựu.

Tử vi học có nói, sang tháng 10 và 11 là lúc mà tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn. Tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Thậm chí những dự án trước đây cũng bất ngờ đem về cho họ những nguồn thu nhập bất ngờ giúp cho chất lượng sống của họ được cải thiện đáng kể.

Vào tháng 10, 11, top 3 con giáp làm chao đảo trời đất, hút trọn lộc trời, túi tiền nặng trĩu, tài khoản nhảy số - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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