Tử vi cuối tuần này (9/9 - 10/9): Tiền của dư dôi, 3 con giáp một bước lên hàng đại gia, trúng lớn trúng đậm, lọt sổ Thần Tài

Tâm linh - Tử vi 08/09/2023 09:58

Cuối tuần này là thời cơ cho 3 con giáp Mão, Mùi, Thìn vươn lên khẳng định giá trị của bản thân, gặt hái thành quả xứng đáng.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, vào cuối tuần này nhờ có quý nhân che chở, giúp đỡ nên người tuổi Mão vận trình tài lộc tươi sáng. Tuổi Mão có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Mão gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận. Một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui.

Tử vi cuối tuần này (9/9 - 10/9): Tiền của dư dôi, 3 con giáp một bước lên hàng đại gia, trúng lớn trúng đậm, lọt sổ Thần Tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp may mắn nhất vào cuối tuần này gọi tên người tuổi Mùi. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau. Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Mùi thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ.

Vì thế, đón đợi người tuổi Mùi sẽ là cơ hội thăng quan, tiến chức. Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh. Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Mùi đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn.

Tử vi cuối tuần này (9/9 - 10/9): Tiền của dư dôi, 3 con giáp một bước lên hàng đại gia, trúng lớn trúng đậm, lọt sổ Thần Tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cuối tuần này, vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn có những bước phát triển rõ rệt nhờ không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Trên phương diện tài chính, người tuổi Thìn làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động.

Đối với những người tuổi Thìn đang làm ăn kinh doanh nếu vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe thì khả năng cao sẽ gặp được những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng. Con đường tình duyên của Thìn có bước phát triển tích cực. Thìn biết phát huy nét quyến rũ của mình, nhờ thế mà Thìn nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của rất nhiều người.

Tử vi cuối tuần này (9/9 - 10/9): Tiền của dư dôi, 3 con giáp một bước lên hàng đại gia, trúng lớn trúng đậm, lọt sổ Thần Tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền vào cuối tháng 8, hồi phục vận may, gom hết tài khí, đầu tư bách phát bách trúng

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