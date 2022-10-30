Vào ngày Chủ nhật và thứ Hai (30/10, 31/10), top 3 con giáp không thành phú gia cũng dư dả tiền xài, hút cạn lộc trời đổ, hưởng thụ vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 04:45

Đây là 3 con giáp được dự báo sẽ phát tài to, may mắn liên tục đến trong ngày Chủ nhật và thứ Hai (30, 31/10). Hãy xem họ là ai?

Tuổi Tuất

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Tuất đều cần cù, chịu thương chịu khó và rất có trách nhiệm. Họ có khát khao đổi đời, ham muốn chinh phục đỉnh cao danh vọng và luôn nỗ lực để hiện thực hóa ước mơ của mình.Thời gian qua, dù không gặp phải quá nhiều xui rủi nhưng tuổi Tuất luôn bị tiểu nhân cản trở, quấy phá nên dù làm cật lực vẫn không nhận được thành quả xứng đáng với công sức.

Tuy nhiên, tử vi có nói, trong ngày Chủ nhật và thứ Hai, vận thế của Tuất sẽ chuyển biến tích cực. Họ có vô số cơ hội kiếm tiền, cứ ra đến ngõ là vận may ập xuống đời. Càng hăng say lao động, chí thú làm ăn thì Tuất càng giàu sang vô đối, đổi đời ngoạn mục.

Vào ngày Chủ nhật và thứ Hai (30/10, 31/10), top 3 con giáp không thành phú gia cũng dư dả tiền xài, hút cạn lộc trời đổ, hưởng thụ vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Tử vi có nói, trong ngày Chủ nhật và thứ Hai, vận thế của Tuất sẽ chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Là người thích phiêu lưu, khám phá nên Ngọ có óc sáng tạo hơn người. Những sáng kiến ấy sẽ giúp Ngọ khẳng định được vị thế của mình chốn công sở, thăng chức tăng lương. Đặc biệt, trong ngày Chủ nhật và thứ Hai nhờ được thần tài ghé thăm, bề trên nâng đỡ tuổi Ngọ sẽ giải quyết triệt để nợ nần, hốt hết tiền trong thiên hạ vào nhà.

Do đó, Ngọ càng ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, công thành danh toại. Không chỉ tài vận mà tình duyên của con giáp này cũng đỏ như son. Họ và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những chuyến du lịch nước ngoài xa hoa, đắt đỏ mà ai cũng ước ao có được.

Vào ngày Chủ nhật và thứ Hai (30/10, 31/10), top 3 con giáp không thành phú gia cũng dư dả tiền xài, hút cạn lộc trời đổ, hưởng thụ vinh hoa phú quý - Ảnh 2
 Đặc biệt, trong ngày Chủ nhật và thứ Hai nhờ được thần tài ghé thăm, bề trên nâng đỡ tuổi Ngọ sẽ giải quyết triệt để nợ nần, hốt hết tiền trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

May mắn ập vào nhà tới tấp khiến Tỵ muốn nghèo cũng không được, kinh doanh một vốn bốn lời khiến ai cũng ngưỡng mộ. Vận may của Tỵ đỏ đến mức có những lúc tưởng chừng như đã thất bại hoàn toàn, đối diện với cảnh trắng tay thì họ lại lội ngược dòng, biến nguy thành an, kiếm cực nhiều tiền.

Tử vi dự đoán, trong ngày Chủ nhật và thứ Hai, vận số của Tỵ càng cải thiện không ngừng. Họ có trong tay cơ hội thăng quan tiến chức, tiền đổ vào túi ào ào như thác đổ. Nếu đủ tỉnh táo, khôn ngoan để nắm bắt thời cơ thì Tỵ sẽ có được những thứ cả đời họ cũng không ngờ mình có thể sở hữu.

Vào ngày Chủ nhật và thứ Hai (30/10, 31/10), top 3 con giáp không thành phú gia cũng dư dả tiền xài, hút cạn lộc trời đổ, hưởng thụ vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Tử vi dự đoán, trong ngày Chủ nhật và thứ Hai, vận số của Tỵ càng cải thiện không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Dự đoán trong ngày đầu tiên tháng 10 âm lịch, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn. Họ vượt nhiều khó khăn, ngày càng thành công trong sự nghiệp.

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