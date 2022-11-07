Vào ngày (8/11/2022) tiền bạc của 3 con giáp này cải thiện bất ngờ nhờ sự “Chiếu cố của đất trời” tiền đẻ ra tiền, mua gì trúng đó.

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 08:00

Vận trình ngày (8/11/2022), 3 con giáp sẽ đón nhận nhiều tin vui, công việc tiến triển như mong muốn. Tài chính phất phới, tiền vào ngập tràn.

Tuổi Sửu  

Vào ngày (8/11/2022) tiền bạc của 3 con giáp này cải thiện bất ngờ nhờ sự “Chiếu cố của đất trời” tiền đẻ ra tiền, mua gì trúng đó. - Ảnh 1

Vận trình tài lộc tương đối ổn định. Vì không có khoản thu vào trong ngày này nên con giáp này cũng không có ý định tiêu xài quá nhiều. Nhờ đó, bản mệnh tích lũy được một khoản kha khá cho mình. 

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày (8/11/2022), con đường sự nghiệp của tuổi Sửu có một chút trở ngại, song không đáng kể. Nếu gặp một vài vấn đề khúc mắc trong các lĩnh vực không thuộc chuyên môn của mình thì người tuổi này đừng cố xoay sở một mình, thay vào đó tìm kiếm sự trợ giúp từ những người có kinh nghiệm liên quan đến vấn đề đó. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối ổn định. Vì không có khoản thu vào trong ngày này nên con giáp này cũng không có ý định tiêu xài quá nhiều. Nhờ đó, bản mệnh tích lũy được một khoản kha khá cho mình. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm trở nên kém sắc. Ngũ hành Thủy Thổ xung khắc khiến cho cuộc sống vợ chồng của bạn nảy sinh nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm. Bên cạnh đó, việc không một ai chịu xuống trước nên mọi chuyện càng trở nên gay gắt. 

Giờ tốt trong ngày: 9h - 16h

Con số may mắn: 11, 49

Tuổi Dần 

 

Vào ngày (8/11/2022) tiền bạc của 3 con giáp này cải thiện bất ngờ nhờ sự “Chiếu cố của đất trời” tiền đẻ ra tiền, mua gì trúng đó. - Ảnh 2

Lộc lá bao quanh, tiền sinh tiền, gia đình dư dả không lo thiếu. Tử vi hôm nay ngày (8/11/2022)  cho thấy người tuổi Dần hanh thông, được quý nhân soi đường dẫn lối.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay ngày (8/11/2022)  cho thấy người tuổi Dần hanh thông, được quý nhân soi đường dẫn lối.

Tình duyên: Vận trình tình duyên khởi sắc hơn, người độc thân được quý nhân soi đường chỉ tay, dễ gặp người tri kỉ, người đã có bạn đời phải tỏ thái độ trước lời mời của người khác, câu trả lời mập mờ dễ dẫn đến hiểu lầm và ảnh hưởng đến tình cảm.

Công việc: Vận trình sự nghiệp hanh thông, làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp xứng đáng. Không ngừng học hỏi từ những người xung quanh là cách nhanh nhất để nâng cao khả năng làm việc. 

Tài lộc: Lộc lá bao quanh, tiền sinh tiền, gia đình dư dả không lo thiếu.

Sức khỏe: Nên uống nước ấm mỗi sáng, không nên dùng nước lạnh. 

Giờ tốt trong ngày: 7h - 19h

Con số may mắn: 1, 7

Tuổi Tị

Vào ngày (8/11/2022) tiền bạc của 3 con giáp này cải thiện bất ngờ nhờ sự “Chiếu cố của đất trời” tiền đẻ ra tiền, mua gì trúng đó. - Ảnh 3

Chính tài cho thấy thời gian này rất rực rỡ với về mặt tài chính đối với con giáp tuổi Tị. Nếu bạn không nhận được món hời ngoài sức tưởng tượng thì cũng là phần thưởng lớn hoặc được nhận quà từ ai đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tương Xung nhắc nhở con giáp tuổi Tị không nên trốn tránh, hãy cố gắng giải quyết những mâu thuẫn tình cảm, đừng để chuyện đúng sai ảnh hưởng quá nhiều và làm tổn thương trái tim bạn.


Chính tài cho thấy thời gian này rất rực rỡ với về mặt tài chính đối với con giáp tuổi Tị. Nếu bạn không nhận được món hời ngoài sức tưởng tượng thì cũng là phần thưởng lớn hoặc được nhận quà từ ai đó.

Hôm nay dự báo tin vui về sức khỏe của bản thân hoặc người nhà, bạn bè xung quanh. Lúc này sức khỏe tốt, đem lại những cảm xúc tích cực cho bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 20h

Con số may mắn: 2, 8

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Vào đúng 8h36 phút sáng ngày (8/11/2022) 3 con giáp lột vào mắt xanh thần tài, tài lộc phát triển tích cực. Tinh thần phấn chấn sự nghiệp sung túc

Vào đúng 8h36 phút sáng ngày (8/11/2022) 3 con giáp lột vào mắt xanh thần tài, tài lộc phát triển tích cực. Tinh thần phấn chấn sự nghiệp sung túc

Vận trình trong ngày (8/11/2022) 3 con giáp may mắn vô đối, tiền bạc ùa vào túi. Công việc trôi chảy, đầu tư thu lãi, tài chính phất phới.

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