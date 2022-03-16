Vào ngày 15/2 và 16/2 Âm lịch, Ngọc Hoàng thương tình, 3 con giáp vực dậy công danh, hanh thông phúc vận, tiền tài rủng rỉnh, quý nhân đưa đường chỉ lối đến thành công

Tâm linh - Tử vi 16/03/2022 18:05

Vào ngày 15/2 và 16/2 Âm lịch, 3 con giáp may mắn sự nghiệp phất lên, tiền tài dư dả, có nhiều cơ hội thăng tiến không ngừng.

Tuổi Tỵ

Trong ngày 15/2 và 16/2 Âm lịch, người tuổi Tỵ vận trình leo thang, làm gì cũng thuận lợi. Dưới sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp có được những bước tiến mới trên con đường công danh sự nghiệp. Những ý kiến của con giáp được mọi người đón nhận nhiệt tình. Nếu cứ đà này, chẳng bao lâu nữa, con giáp có thể sẽ được thăng quan tiến chức, chạm đến vị trí mà mình hằng mong ước

Về vận tài lộc, nếu biết cách chi tiêu hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm, con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bạn thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

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Trong ngày 15/2 và 16/2 Âm lịch, người tuổi Tỵ vận trình leo thang, làm gì cũng thuận lợi- Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong ngày 15/2 và 16/2 Âm lịch tài lộc vây quanh, may mắn ngập lối. Được Tam Hội giúp đỡ nên con giáp cực kỳ may mắn. Bản mệnh có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên nhờ tìm ra cách giải quyết mới cho những rắc rối thường xuyên xảy ra trong công việc. 

Vấn đề tài chính của con giáp không có gì đáng lo ngại. Những khoản thu nhập mà bạn kiếm được trong thời gian này tuy không thể giúp con giáp may mắn trở thành đại gia nhưng vẫn giúp bạn thoải mái chi  tiêu, không lo không nghĩ.

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Người tuổi Dần trong ngày 15/2 và 16/2 Âm lịch tài lộc vây quanh, may mắn ngập lội - Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Tý

Người tuổi Mão ngày 15/2 và 16/2 Âm lịch được quý nhân nâng đỡ, vận trình hanh thông, xán lạn. Nếu con giáp này đang làm việc tự do hay khởi nghiệp sẽ nhận được sự hỗ trợ hết mình từ người thân, bạn bè giúp con giáp từng bước khẳng định vị trí của bản thân. Còn nếu là người làm công ăn lương, con giáp trải qua thời gian an nhàn, công việc thuận lợi trôi chảy không có gì ngăn trở.

Về phương diện tình cảm, con giáp còn độc thân từng bước mở trái tim mình, đón nhận hỷ sự từ phương xa đang tìm đến.

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Người tuổi Tý ngày 15/2 và 16/2 Âm lịch được quý nhân nâng đỡ, vận trình hanh thông, xán lạn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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