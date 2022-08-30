Vào lúc 10h sáng mai (5/8 âm lịch), giải thưởng độc đắc sẽ chính thức gọi tên 3 con giáp nào?

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 12:20

Trái ngược với những ngày không được may mắn trước đó, bước qua ngày mai (5/8 âm lịch), 3 con giáp dưới đây dần lấy lại vị thế trên con đường công danh, tiền tài lẫn sự nghiệp.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là người thông minh, có tư duy nhanh nhẹn nhưng là người khiêm tốn, hòa đồng và luôn tạo cảm giác thân thiện, gây ấn tượng tốt với mọi người xung quanh.

Vào lúc 10h sáng mai (5/8 âm lịch), giải thưởng độc đắc sẽ chính thức gọi tên 3 con giáp nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử cho biết, bước sang mùng 5/8 âm lịch này, được cát tinh “Thiên Mã” phù hộ nên người tuổi Thân có tài phú tăng cao, tài lộ rộng mở, cung mệnh ắt có vạn kim. Sự nghiệp sẽ thành công, tiền bạc đầy két nếu như bản mệnh không bỏ lỡ cơ hội. 

Lộc lá sẽ tìm đến bạn, tha hồ vùng vẫy, tiêu xài thoải mái không cần lo nghĩ. Bên cạnh đó nhờ ăn ở hiền lành, khi gặp nạn, bạn đều vượt qua không ảnh hưởng đến tinh thần hay tiền bạc. Thời điểm này, những người tuổi Thân nên chú trọng sức khỏe của mình nhiều hơn, đừng làm việc quá sức, hãy dành thời gian nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.

Tuổi Mùi

Năm Nhâm Dần 2022, tử vi tuổi Mùi cho thấy nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc. Bên cạnh đó, tuổi Mùi được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức.

Vào lúc 10h sáng mai (5/8 âm lịch), giải thưởng độc đắc sẽ chính thức gọi tên 3 con giáp nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mai (5/8 âm lịch) cho biết, tuổi Mùi hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

Từ đây đến cuối năm, vận thế của người tuổi Mùi bùng phát giống như “lửa trên thảo nguyên” càng có gió xuân thì càng mạnh mẽ. Sự nghiệp và tài vận đều hanh thông hơn người. Con giáp này làm đâu thắng đó, làm gì cũng ra tiền và thu về rất nhiều tiền. Đặc biệt kể từ ngày 5/8 này, người tuổi Mùi còn được lộc “quý nhân” nên cho dù có gặp trở ngại hay khó khăn gì đều dễ dàng vượt qua.

Tuổi Tuất

Tuất là người luôn nỗ lực và cố gắng hết mình để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Trong cuộc sống, tuổi Tuất là người không dễ dàng bỏ cuộc. Một khi con giáp này có đam mê với công việc sẽ theo đuổi hết mình, bất chấp phía trước có chông gai thế nào.

Vào lúc 10h sáng mai (5/8 âm lịch), giải thưởng độc đắc sẽ chính thức gọi tên 3 con giáp nào? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mai (5/8 cho biết), vận trình tài lộc trong thời gian này khá sáng, Tuất có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay khi khách hàng, đối tác đều có ý định hợp tác lâu dài. Tài sản bùng nổ, tuổi Tuất sẽ tìm kiếm được cơ hội của mình và bứt phá trong việc làm giàu, dòng tiền chảy về túi ầm ầm như thác nước, hứa hẹn thu được nhiều thành công. Chỉ cần cố gắng làm việc hết mình, tài lộc sẽ vô cùng dồi dào.

Đồng thời, những người đang gặp khó khăn cũng sẽ sớm giải quyết được vấn đề. Con giáp này còn đang thiếu thốn, nợ nần cũng sẽ sớm trả hết.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đồng hồ điểm 0h đêm nay (31/8), Thần Phật xuất hiện, xua đuổi âm khí: 3 con giáp nhanh chóng thoát nghèo, tiền bạc trúng số tiêu hoài không hết

Đồng hồ điểm 0h đêm nay (31/8), Thần Phật xuất hiện, xua đuổi âm khí: 3 con giáp nhanh chóng thoát nghèo, tiền bạc trúng số tiêu hoài không hết

Kể từ ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch này (31/8), có 3 con giáp dưới đây được Thần Phật nâng đỡ, quý nhân giúp đỡ sẽ có cơ hội trúng số phát tài.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 52 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 8 giờ 22 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay