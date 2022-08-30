Theo tử cho biết, bước sang mùng 5/8 âm lịch này, được cát tinh “Thiên Mã” phù hộ nên người tuổi Thân có tài phú tăng cao, tài lộ rộng mở, cung mệnh ắt có vạn kim. Sự nghiệp sẽ thành công, tiền bạc đầy két nếu như bản mệnh không bỏ lỡ cơ hội.

Người tuổi Thân là người thông minh, có tư duy nhanh nhẹn nhưng là người khiêm tốn, hòa đồng và luôn tạo cảm giác thân thiện, gây ấn tượng tốt với mọi người xung quanh.

Năm Nhâm Dần 2022, tử vi tuổi Mùi cho thấy nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc. Bên cạnh đó, tuổi Mùi được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức.

Lộc lá sẽ tìm đến bạn, tha hồ vùng vẫy, tiêu xài thoải mái không cần lo nghĩ. Bên cạnh đó nhờ ăn ở hiền lành, khi gặp nạn, bạn đều vượt qua không ảnh hưởng đến tinh thần hay tiền bạc. Thời điểm này, những người tuổi Thân nên chú trọng sức khỏe của mình nhiều hơn, đừng làm việc quá sức, hãy dành thời gian nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mai (5/8 âm lịch) cho biết, tuổi Mùi hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

Từ đây đến cuối năm, vận thế của người tuổi Mùi bùng phát giống như “lửa trên thảo nguyên” càng có gió xuân thì càng mạnh mẽ. Sự nghiệp và tài vận đều hanh thông hơn người. Con giáp này làm đâu thắng đó, làm gì cũng ra tiền và thu về rất nhiều tiền. Đặc biệt kể từ ngày 5/8 này, người tuổi Mùi còn được lộc “quý nhân” nên cho dù có gặp trở ngại hay khó khăn gì đều dễ dàng vượt qua.

Tuổi Tuất

Tuất là người luôn nỗ lực và cố gắng hết mình để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Trong cuộc sống, tuổi Tuất là người không dễ dàng bỏ cuộc. Một khi con giáp này có đam mê với công việc sẽ theo đuổi hết mình, bất chấp phía trước có chông gai thế nào.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mai (5/8 cho biết), vận trình tài lộc trong thời gian này khá sáng, Tuất có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay khi khách hàng, đối tác đều có ý định hợp tác lâu dài. Tài sản bùng nổ, tuổi Tuất sẽ tìm kiếm được cơ hội của mình và bứt phá trong việc làm giàu, dòng tiền chảy về túi ầm ầm như thác nước, hứa hẹn thu được nhiều thành công. Chỉ cần cố gắng làm việc hết mình, tài lộc sẽ vô cùng dồi dào.

Đồng thời, những người đang gặp khó khăn cũng sẽ sớm giải quyết được vấn đề. Con giáp này còn đang thiếu thốn, nợ nần cũng sẽ sớm trả hết.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm