Vào đúng 15h15’ chiều nay: Thầy phong thủy chỉ đích danh 3 con giáp có căn phú quý, số mệnh sáng hơn trăng rằm, trúng lớn giàu to, đổi đời ngoạn mục

Đối với những người tuổi Dậu bước sang năm Nhâm Dần sẽ không phải là điều tồi tệ. Đặc biệt vào 15h15’ chiều nay, những người tuổi Dậu sẽ có sao cát tinh cao chiếu, đặc biệt là cung quan lộc và tài vận sẽ có nhiều khởi sắc đáng mong chờ.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là thời cơ thích hợp để đầu tư quá nhiều. Chỉ cần đâu tư nhỏ vẫn có thể sinh được lợi nhuận ổn định, đủ sống thoải mái hết năm. Trong năm nay người tuổi Dậu dù có làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật sẽ gặp được quý nhân, sẽ được chiếu cố nồng hậu giúp sự nghiệp ngày một thăng tiến.

Trời sinh những người tuổi Thân hiền lành, chịu thương chịu khó, tuy rằng con giáp này không gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống nhưng họ có ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh, chấp nhận mọi thử thách nhờ vậy mà cuộc sống tương lai thăng hoa rực rỡ.

Đa số những người tuổi Thân đều không xuất thân trong gia đình ấm no sung túc nhưng với bản lĩnh tuyệt vời họ đã gặt hái được nhiều thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Thân có nhiều biến động tích cực.

Ảnh minh họa

Trong công việc, tuổi Thân không chỉ được thăng hoa tiến chức mà còn tìm được cơ hội tốt để đổi đời, kéo theo tài vận dồi dào. Cụ thể, vào 15h15’ chiều nay, tuổi Thân sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, gặp được quý nhân phương xa, cuộc sống từ khó khăn bỗng chốc được giải quyết ổn thỏa, tình tiền có khởi sắc, giúp mọi thứ yên ổn. Trước khi bước sang năm mới, cuộc sống tuổi Thân sẽ viên mãn song toàn.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp tuổi Tuất là những người rất kiên định. Họ không bao giờ dễ bị cám dỗ và lừa dối. Người tuổi Tuất luôn giữ cho mình sự tỉnh táo, dễ nhận thấy những thay đổi trong thực tế để có những thích nghi phù hợp.

Dù vậy, con giáp tuổi Tuất luôn kiên trì với mục tiêu phát triển của mình. Họ không lãng phí cơ hội để đạt được thành quả như mong muốn. Họ luôn chủ động nắm giữ cơ hội để giữ vững thành quả lao động của mình.

Ảnh minh họa

Người tuổi Tuất luôn chăm sóc rất kỹ tài sản của mình, giúp bản thân ngày càng giàu có. Dù đang làm ăn thành công như diều gặp gió nhưng con giáp tuổi Tuất luôn biết thười điểm để rút lui, không đầu tư mù quáng.

Nhờ đó túi tiền của họ luôn được giữ chặt, chỉ tăng lên chứ không giảm đi, cuộc sống hậu vận ngày càng sung túc, viên mãn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.