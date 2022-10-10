Vào 3 ngày giữa tuần (11/10 - 13/10), trời đất giao hòa, tứ linh tụ hội, 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, làm chơi ăn thật, vươn lên làm giàu

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 08:10

Mặc dù khoảng thời gian trước họ phải chịu nhiều khó khăn, thử thách nhưng trong 3 ngày giữa tuần, 3 con giáp này làm gì cũng may mắn, thuận lợi.

Tuổi Thân

Tuổi Thân không phải là những người trời sinh ra ở vạch đích, bởi họ sẽ phải chịu khá nhiều thử thách thời niên thiếu. Tuy nhiên, nhờ vào bản lĩnh, sự thông minh và nỗ lực gấp đôi người khác. Con giáp này tiền vận gặp nhiều thử thách song may mắn sẽ đổ dồn về trung vận.

Dự đoán trong 3 ngày giữa tuần, tuổi Thân sẽ tạm biệt những ngày tháng thăng trầm, tài vận trở nên rực rỡ. Nhờ quý nhân giúp sức, tài lộc của người tuổi Thân vô cùng dồi dào, mọi cố gắng của con giáp này đều được đổi lại bằng tiền bạc. Số dư tài khoản không ngừng tăng đồng nghĩa với cuộc sống của người tuổi Thân trở nên sung túc, dư giả.

Vào 3 ngày giữa tuần (11/10 - 13/10), trời đất giao hòa, tứ linh tụ hội, 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, làm chơi ăn thật, vươn lên làm giàu - Ảnh 1
Dự đoán trong 3 ngày giữa tuần, tuổi Thân sẽ tạm biệt những ngày tháng thăng trầm, tài vận trở nên rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người cầm tinh con Tuất có đam mê kiếm tiền làm giàu lớn hơn người. Họ sẽ đi tới thành công nhờ vào sự nỗ lực của mình. Tuổi Tuất chính là phải trải qua “khổ tận cam lai”, phải trải qua bĩ cực mới được hưởng trái ngọt.

Sau khi phải nhận liên tiếp mọi vận hạn thì sang 3 ngày giữa tuần, con giáp này sẽ bắt đầu lộ trình thăng tiến, chính thức chạm tới cơ hội đổi đời. Có nhiều cách để tuổi Tuất có thể tăng thu nhập, như việc thay đổi trong công việc, khởi động dự án kinh doanh hay thử sức với công việc tay trái. Tất cả mọi thứ bạn làm đều hứa hẹn mang lại nhiều thành quả.

Vào 3 ngày giữa tuần (11/10 - 13/10), trời đất giao hòa, tứ linh tụ hội, 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, làm chơi ăn thật, vươn lên làm giàu - Ảnh 2
Sau khi phải nhận liên tiếp mọi vận hạn thì sang 3 ngày giữa tuần, con giáp này sẽ bắt đầu lộ trình thăng tiến, chính thức chạm tới cơ hội đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngựa thích khám phá, ưa vận động, luôn tràn đầy sự lạc quan, cá tính. Tử vi dự đoán, trong 3 ngày giữa tuần, con giáp tuổi Ngọ còn được lộc kinh doanh, buôn may bán đắt, dù hàng hóa hay dịch vụ cũng bội thu lợi nhuận và trở nên giàu có.

Vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng tươi sáng, càng về cuối năm, vận đỏ càng bùng phát mạnh mẽ. Đặc biệt là từ thời gian này, sau khi tiễn biệt thử thách cuối cùng, người tuổi Ngọ có thể an nhàn hưởng phúc, không lo biến cố ập tới.

Vào 3 ngày giữa tuần (11/10 - 13/10), trời đất giao hòa, tứ linh tụ hội, 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, làm chơi ăn thật, vươn lên làm giàu - Ảnh 3
Tử vi dự đoán, trong 3 ngày giữa tuần, con giáp tuổi Ngọ còn được lộc kinh doanh, buôn may bán đắt, dù hàng hóa hay dịch vụ cũng bội thu lợi nhuận và trở nên giàu có - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 ngày tiếp theo (7/10 - 10/10), 3 con giáp quét sạch mây mù, đen đủi cuốn gói, gánh vàng bạc về nhà, sự nghiệp phất cánh bay cao

Đúng 4 ngày tiếp theo (7/10 - 10/10), 3 con giáp quét sạch mây mù, đen đủi cuốn gói, gánh vàng bạc về nhà, sự nghiệp phất cánh bay cao

Tử vi 4 ngày nữa dự đoán, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, sống đời phủ phê.

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