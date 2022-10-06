Trong 2 ngày cận kề Rằm tháng 9 (12/9, 13/9), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tài bạt ngàn, phú quý sung túc, nhận nhiều phúc lành

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 13:37

Tử vi dự đoán, tỏng 2 ngày kề cận Rằm tháng 9, 3 con giáp may mắn sau đây sẽ có vận may lội ngược dòng, thần tài liên tục ghé thăm cho lộc lá.

Tuổi Tỵ

Trong cuộc sống, tuổi Tỵ là con giáp phải trải qua nhiều gian truân khổ cực, luôn một mình xông pha với khó khăn. Tuy nhiên, thay vì trốn chạy như những người khác thì tuổi Tỵ lại càng muốn đối mặt trực diện, muốn tự mình vượt qua thử thách, rèn luyện bản thân để ngày càng mạnh mẽ hơn. Đa số những người tuổi Tỵ đều thành công vào giai đoạn trung vận, một khi thăng hoa thì ai cũng phải ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, trong 2 ngày cận kề Rằm tháng 9, cuộc sống của tuổi Tỵ có nhiều chuyển biến bất ngờ. Con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, tìm được cơ hội làm giàu, không những thế đời sống tinh thần cũng được cải thiện đáng kể. Ngoài ra, từ giờ tuổi Tỵ nếu càng nỗ lực và cố gắng thì sẽ càng thành công hơn, cuối năm có thêm hỷ sự bất ngờ.

Trong 2 ngày cận kề Rằm tháng 9 (12/9, 13/9), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tài bạt ngàn, phú quý sung túc, nhận nhiều phúc lành - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong 2 ngày cận kề Rằm tháng 9, cuộc sống của tuổi Tỵ có nhiều chuyển biến bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

So với những con giáp khác, tuổi Thìn luôn là những người tiên phong, luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách bên ngoài để rèn luyện bản thân ngày càng bản lĩnh và mạnh mẽ hơn, để tìm được cơ hội để đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, họ sẽ thành công viên mãn cả tình lẫn tiền. 

Trong 2 ngày kề cận Rằm tháng 9, cuộc sống tuổi Thìn có nhiều chuyển biến tích cực. Những người làm ăn kinh doanh, sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu. Bên cạnh, với những người làm công ăn lương cũng sẽ có một số khoản thu từ nghề tay trái, mọi khó khăn trước mắt đều được giải quyết, cứ vững tâm tiến về phía trước sẽ xây dựng gia đình viên mãn đủ đầy.

Trong 2 ngày cận kề Rằm tháng 9 (12/9, 13/9), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tài bạt ngàn, phú quý sung túc, nhận nhiều phúc lành - Ảnh 2
Trong 2 ngày kề cận Rằm tháng 9, cuộc sống tuổi Thìn có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cuối tuần này dự đoán, tuổi Hợi đã phải đón nhận quá nhiều thương đau, khó khăn và trắc trở, thậm chí mất mát và tổn thất nhiều thứ. Thế nhưng, tử vi học cho thấy, trong 2 ngày kề cận Rằm tháng 9, cuộc sống của tuổi Hợi sẽ khổ tận cam lai.

Tuổi Hợi sẽ được thần tài ghé thăm cho may vận may bất ngờ. Ngoài ra, họ sẽ tìm được một số cơ hội tốt có lợi trong việc phát triển sự nghiệp cũng như giúp đời sống tinh thần ngày càng tốt đẹp hơn. Con giáp nay có khả năng tiền tài thăng bậc rõ rệt, mọi việc đều công thành danh toại.

Trong 2 ngày cận kề Rằm tháng 9 (12/9, 13/9), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tài bạt ngàn, phú quý sung túc, nhận nhiều phúc lành - Ảnh 3
Tử vi học cho thấy, trong 2 ngày kề cận Rằm tháng 9, cuộc sống của tuổi Hợi sẽ khổ tận cam lai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 6 ngày tới (5/10 - 10/10): Rộn ràng niềm vui, 3 con giáp đón nhận nhiều phúc lành, tài khoản nhảy số, trúng vận cực to

Tử vi 6 ngày tới (5/10 - 10/10): Rộn ràng niềm vui, 3 con giáp đón nhận nhiều phúc lành, tài khoản nhảy số, trúng vận cực to

Theo tử vi cho thấy, trong 6 ngày tới, 3 con giáp may mắn chuyển biến tích cực, mọi sự đều suôn sẻ, như ý.

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