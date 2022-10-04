TOP 3 con giáp 'ăn ở thiện lương' nhận phúc lớn mệnh lớn, số đỏ cả tình lẫn tiền, trời cao ban của cải lớn trước ngày Rằm tháng 9

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 08:34

Sách tử vi chỉ rõ, những con giáp dưới đây sẽ thăng quan phát tài, đầu tư vào đâu cũng trúng lớn trước ngày Rằm tháng 9 âm lịch.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đã có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực, nhưng bạn sẽ sớm nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Tử vi có nói, trước ngày Rằm tháng 9 âm lịch, tinh thần làm việc của tuổi Dậu lên cao vút. Tuổi Dậu sẽ cảm thấy cơ hội rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. Đây chính là khoảng thời gian để cho con giáp này có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty.

Không chỉ thăng quan phát tài mà trên con đường tình duyên nở rộ, tình cảm tuổi Dậu cũng vô cùng viên mãn. Những người tuổi Dậu sẽ có những giây phút thăng hoa bên một nửa của mình. Hãy cố gắng chỉn chu bản thân mình hơn nữa, hoàn thiện mình để những ngày tháng sau này chỉ có an nhàn, ngồi đếm tiền thôi nhé!

TOP 3 con giáp 'ăn ở thiện lương' nhận phúc lớn mệnh lớn, số đỏ cả tình lẫn tiền, trời cao ban của cải lớn trước ngày Rằm tháng 9 - Ảnh 1
Tử vi có nói, trước ngày Rằm tháng 9 âm lịch, tinh thần làm việc của tuổi Dậu lên cao vút - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong số các con giáp, người tuổi Hợi chính là con giáp luôn nỗ lực, chăm chỉ. Họ là những người có ý chí mạnh mẽ, có khả năng độc lập tự chủ không tin vào số phận. Trước khi sang ngày Rằm tháng 9 âm lịch, người tuổi Hợi sẽ là một trong những con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai.

Đa số những người tuổi Hợi đều gặt hái được nhiều thành công khi tuổi đời còn trẻ. Trong thời gian trước đó, người tuổi Hợi tuy rằng cũng phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng những giai đoạn đó đều giúp họ rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu trong tương lai. Đặc biệt, vận may của tuổi Hợi bất ngờ lội ngược dòng trở thành người giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ.

TOP 3 con giáp 'ăn ở thiện lương' nhận phúc lớn mệnh lớn, số đỏ cả tình lẫn tiền, trời cao ban của cải lớn trước ngày Rằm tháng 9 - Ảnh 2
Trước khi sang ngày Rằm tháng 9 âm lịch, người tuổi Hợi sẽ là một trong những con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những thuộc tuổi Tuất đều vô cùng năng động, thích đi khắp nơi học tập những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Trong tính cách, người tuổi Tuất luôn muốn là người dẫn đầu nên họ không ngừng nghỉ học tập vươn lên.

Tử vi chỉ rõ, trước ngày Rằm tháng 9 âm lịch, người tuổi Tuất chính là một trong những con giáp may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn. Đây chính là khoảng thời gian may mắn người tuổi Tuất có cơ hội được tăng lương tăng bổng, thăng quan tiến chức. Cuộc sống của người tuổi Tuất sẽ vô cùng hạnh phúc, viên mãn.

TOP 3 con giáp 'ăn ở thiện lương' nhận phúc lớn mệnh lớn, số đỏ cả tình lẫn tiền, trời cao ban của cải lớn trước ngày Rằm tháng 9 - Ảnh 3
Tử vi chỉ rõ, trước ngày Rằm tháng 9 âm lịch, người tuổi Tuất chính là một trong những con giáp may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối ngày hôm nay (29/9), 3 con giáp kéo hết vận may về nhà, tiền đồ xán lạn, tài lộc đủ đầy như 'cá gặp nước'

Cuối ngày hôm nay (29/9), 3 con giáp kéo hết vận may về nhà, tiền đồ xán lạn, tài lộc đủ đầy như 'cá gặp nước'

Tử vi có nói, cuối ngày hôm nay 29/9, những ngôi sao may mắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, vận may đón đầu, 3 con giáp sẽ đón tài lộc vào nhà.

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